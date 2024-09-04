皮膚長期痕癢不一定是皮膚病？男子睇皮膚科無效、面色發黃照超聲波揭肝臟有7cm腫瘤！專家：皮膚痕癢可是這4種癌症症狀

皮膚痕癢勿輕視！台灣有男子一直受皮膚痕癢所困擾，即使接受皮膚科醫生治療愈3個月仍然毫無改善。直到早前臉色發黃，他接受超聲波檢查，才發現肝臟長了7厘米的腫瘤，證實患肝癌。有專家便提醒皮膚痕癢其實是4類癌症常見病徵之一。

台灣營養功能醫學專家劉博仁在當台灣節目「健康晚點名」分享案例指男患者過去因為身體痕癢，一直於皮膚科求醫，而且數度被誤診為濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎，只是每每用了藥，身體痕癢狀況仍然毫無改善。

劉博仁表示男患者後來出現黃疸、即皮膚泛黃情況，於是被轉介到肝膽腸胃科。他指男子由於有乙型肝炎病史，於是馬上被安排進行腹部超聲波檢查，結果發現肝臟有7厘米的腫瘤，需要立即開刀切除，而手術完成後，男子亦再無身體痕癢的情況了。

劉博仁指有些時候肝臟、胰臟、膽管裡面的腫瘤，會讓人出現黃疸情況，黃疸這個膽紅素，走進血液當中，會刺激皮膚，身體就會癢，而除了肝臟癌、胰臟癌、膽管癌外，有些淋巴癌，也會有皮膚癢的表現。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1.乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有四分一人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2.肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3.丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4.酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5.非酒精性脂肪肝病（NAFLD)及非酒精性脂肪肝（NASH)

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化及肝癌。

6.進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可導致肝癌。

7.長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用到的聚氯乙烯

8.謄管炎或先天性膽總管囊腫

可引致膽管細胞癌

資料來源：醫院管理局智友站

轉載自晴報