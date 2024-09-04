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94歲股神巴菲特超愛吃垃圾食物、日飲5罐可樂？公開長壽秘訣靠5個生活習慣！每天閱讀5至6小時！每星期必玩這玩意？
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94歲股神巴菲特超愛吃垃圾食物、日飲5罐可樂？公開長壽秘訣靠5個生活習慣！每天閱讀5至6小時！每星期必玩這玩意？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）在當地時間8月30日迎來94歲大壽。雖已高齡，但巴菲特的養生之道可謂與衆不同，他曾自曝超愛吃垃圾食物，嗜甜重鹹；還愛喝可樂，每天會喝5罐！儘管如此，巴菲特還能保持健康身體，離不開他在飲食以外的5個生活習慣。

 

　　綜合外媒報道，已94歲高齡的巴菲特至今仍保持清晰頭腦做決策、管理商業帝國，很多人認為他有嚴格控制飲食維持活力；但實際上，巴菲特的飲食習慣與健康完全不沾邊，相反超愛垃圾食物，毫不忌口。

 

　　巴菲特曾自曝高油飲食風格，包括愛吃薯條，每天都會去麥當勞買早餐，内容物為2片香腸肉餅、一個香腸蛋芝士或煙肉蛋芝士漢堡，還有必不可少的可樂。他曾得意表示，自己每天要喝5罐可口可樂：

 

　　我每天攝取2700大卡熱量，其中四分之一來自可口可樂。

 

　　至於午餐，巴菲特則愛吃辣味芝士熱狗，還有淋上糖漿、堅果的新地雪糕。另外，他還愛吃糖果，吃飯時會加很多鹽，非常重口味，連他本人都忍不住稱「我吃得像個6歲小孩」。

 

長壽秘訣︱94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物日飲5罐可樂 自曝長壽秘訣靠5招

巴菲特超愛垃圾食物，每天吃麥當勞早餐。（圖源：X @darrenrovell）

長壽秘訣︱94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物日飲5罐可樂 自曝長壽秘訣靠5招

巴菲特稱自己每天要喝5罐可口可樂。（圖源：X @darrenrovell）

長壽秘訣︱94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物日飲5罐可樂 自曝長壽秘訣靠5招

巴菲特還愛吃甜食，例如淋上糖漿、堅果的新地雪糕。（圖源：X @darrenrovell）

 

　　對此，億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）親眼目睹過，被巴菲特的飲食口味驚嚇到。比爾蓋茲指出，巴菲特曾住過他家，早餐竟然吃OREO餅乾，令他感嘆：

 

　　他吃太多漢堡、雪糕和可樂了。也許他不是年輕人的好榜樣，但這飲食方式不知緣由地就是適合他。

 

5大習慣養成長壽體質

 

　　據悉，巴菲特在94歲生日前，旗下的旗艦投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，市值首度超越1兆美元，成為美國首家非科技業的兆元企業。而巴菲特之所以能放縱享受垃圾食物，還擁有敏銳決策力，或許離不開他的5大日常習慣：

 

1. 8小時充足睡眠

  • 與許多早起的老闆不同，巴菲特非常重視睡眠。他曾在訪問中表示：「我不想凌晨4點就去工作，我喜歡睡覺。所以通常一晚會睡8小時。」
  • 在美國心臟病學會議上，一項研究指出良好睡眠可以延長壽命。

 

2. 每周固定撥時間打橋牌

  • 巴菲特喜歡打橋牌，即使他工作忙碌，每周仍確保撥出8小時和朋友打橋牌。他強調： 　　「我打很好橋牌，每7分鐘逆會看到不同的智力挑戰。這是對大腦最好的鍛鍊。」
  • 據《英國醫學雜誌》的一項長達10年的研究指出，扛橋牌有助於鍛鍊大腦。每周至少打兩次牌，有助於老年時保持敏銳記憶力。

 

3. 行程安排留有閒暇

  • 巴菲特的每一分鐘都價值不菲，但他並不將自己行程安排得非常緊湊，相反他會把日程安排得很輕鬆，行事曆上總有些日子是「空白的」，他會享受這些閒暇時光。
  • 巴菲特在2001年波克夏海瑟威股東年會上表示：「我幾乎不做任何我不喜歡做的事。我很幸運，我基本上可以掌控自己的時間，而且我做得很開心。」

 

4. 每天5至6小時閱讀

  • 巴菲特熱愛閱讀，每天會用5至6個小時閱讀和思考。他認為，思考商業或投資問題非常有趣，能擁有這種打發時間方式很重要。
  • 據美國國家衛生研究院發表的一項長達14年的研究指出，閱讀能夠防認知能力下降。

 

5. 保持正向心態

  • 2008年，在波克夏海瑟威股東年會上，有人提問巴菲特「保持健康的秘訣是甚麼」。巴菲特吃了一顆糖困說「從均衡飲食開始」，引得全場大笑。但他隨即認真回答「擁有良好的心態很重要」。
  • 2017年，巴菲特在接受採訪時亦表示：「我認為快樂對長壽有很大的影響。當我吃焦糖新地雪糕或喝可樂時，我就更快樂。」
  • 另外，巴菲特還有金句稱，如何真正衡量人生成功的關鍵「看你想要愛的人中，有多少人真正愛你。」　

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#養生#巴菲特#可口可樂#健康
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