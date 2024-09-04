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白露過後天氣開始乾燥？預防秋燥要吃溫潤食物！推介「蟲草花蓮藕桂圓素湯」健脾補血兼安神
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白露過後天氣開始乾燥？預防秋燥要吃溫潤食物！推介「蟲草花蓮藕桂圓素湯」健脾補血兼安神

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「昨晚行雷閃電，差點睡不著。」Brenda說。

 

　　「白露到了，意味著暑熱基本結束。」我說。

 

　　「吓？天氣還熱得很。」Brenda說。

 

　　「近來天氣異變，以往秋天會涼快得多。不過仔細留意，若不是打風前天氣翳焗，處暑開始，早晚已沒有早幾星期般熱了。而且一場秋雨一場寒，每下一場雨，大自然的氣溫和溫度都會下降。《黃帝內經》云︰寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝咽，濕化不流，則白露陰布以成秋令。白露到來後，秋意更明顯，天氣會再涼快一點。」我說。

 

　　「秋天養生要注意甚麼呢？」Brenda問。

 

　　「白露開始，天氣由慢慢變涼，轉為加速轉涼，陰氣愈發加重。白露是暑濕與秋燥的變換交替之際，早晚溫差相對大。打個比喻，盛夏的三十度，我們陽氣在外，會感到炎熱。但在白露節氣，同樣是三十度，陽氣開始在裏，肅殺之氣出來了，體感稍微不同。天氣即將轉涼，特別年輕人要留意，白露身不露，露臍裝、短裙短褲要少穿了。腹部、後背、膝蓋以下位置，要注意保暖，否則不知不覺受了寒。寒氣會積累而生病的。

 

　　另外白露之後，太陽比夏天時早下山，我們也會早點有睡意。秋天睡眠要充足，以助陽氣往下收。早睡可以養陰養精氣。聽過悲秋嗎？秋天肅殺之氣，人容易變得傷悲。幸好我們在香港，冬天日間還有陽光，多曬太陽以助陽氣升發，不會太過傷悲。」我說。

 

　　「飲食方面要注意甚麼？」Brenda問。

 

　　「白露過後，天地間的氣機逐漸開始從初秋的濕變為秋天的燥，飲食養生則是以溫潤為主。由於脾主四時，脾胃功能好則能適應天氣變化，切勿動輒降火，寒涼之物宜少吃，以免傷脾。常見的溫潤食物有蓮藕。蓮藕生吃偏寒，煲湯煮熟後則轉溫，又可健脾胃。在夏天少不了吃喝生冷，體內累積濕氣，可以吃茯苓。茯苓能利水滲濕，健脾安神。

 

　　福建福州有『白露必吃龍眼』的說法。 當地習俗認為，在白露這一天吃龍眼有大補身體的奇效，在這一天吃一顆龍眼相當於吃一隻雞那麼補。除了蓮藕，白露的養生湯水可加入龍眼肉，即桂圓，有益心脾、補氣血、安神的作用。以助秋天睡得更深。

 

　　這些材料可煲成時令湯水，好味又有益。」我說。

 

　　「謝謝你。讓我好好在秋天養生。」Brenda笑說。

 

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Tags:#中醫#湯水#食療#養生#保健#袪濕#養陰#潤肺#蟲草花#蓮藕#桂圓#素湯
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