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大腸癌症狀 | 醫生公開大腸癌4個異常徵兆！胃脹都關事？檢驗大腸癌用大腸鏡好還是糞便潛血檢查好？即睇大腸癌更多症狀
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大腸癌症狀 | 醫生公開大腸癌4個異常徵兆！胃脹都關事？檢驗大腸癌用大腸鏡好還是糞便潛血檢查好？即睇大腸癌更多症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位常見致命癌症。台灣外科醫生陳榮堅在Facebook「健康多1點」指出，大腸癌主要有4大徵兆，而當出現這些症狀時往往都已不是初期癌症，故提醒大家要定期照腸，及早發現、及早治療。

 

大腸癌4大異常徵兆

 

　　陳榮堅指出，大腸癌主要由自身細胞演變成癌細胞所致，所以醫學界也認為不容易在最早期被發現，而臨床上大多數人都是出現異常症狀時才求診，最終確診大腸癌；醫生指出，當患上大腸癌時主要會有4大異常徵兆，提醒大家可以多留意以下4點：

 

　　血便：屬於最常見的早期徵兆。醫生表示，如果每1至2年偶然有血便並無大礙，但如果每2至3天就有1次血便，且情況持續達1個月以上就請盡速就醫。

 

　　胃脹：醫生表示，如果經常性無緣無故地有胃脹氣的感覺，也請盡快檢查大腸。

 

　　排便習慣改變：醫生舉例，如果過往習慣每天排便1至2次，變成每2至3日才排便1次，並伴隨腹脹感，有機會是腫瘤阻塞腸道，請必須就醫檢查。

 

　　糞便形狀改變：醫生解釋，正常健康的腸道和糞便都會呈柔軟質地，但若然腸道內長出腫瘤，柔軟的糞便在經過腸道是會被腫瘤「塑形」，變得比較硬和細。

 

　　陳榮堅補充，另外例如體重減輕、容易疲勞等都屬於較常見的徵兆，可作為輔助參考；但如果出現上述4種徵兆，務必要提高警覺，及早就醫檢查。

 

定期進行大腸鏡檢查

 

　　陳榮堅指出，目前醫學界針對腸道檢查會偏向使用大腸鏡檢查，其次為糞便潛血檢查；然而他會推薦大家選擇大腸鏡檢查，並指：

 

　　但可以想像有時你得癌症，你的黏膜並沒有在滲血，測（了）就會沒有，最好作法還是做大腸鏡檢查。

 

　　他建議大家，踏入50歲後就應考慮接受第一次大腸鏡檢查；如果是有家族病史者，就算本身毫無症狀，也建議在40歲後進行大腸鏡檢查。醫生強調，癌症越早發現，治療方法就越簡單，如果等到後期症狀嚴重時才就醫，往往要付出更大治療代價。

 

大腸癌7大症狀

 

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

 

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

第2號癌症殺手12 種高纖食物預防大腸癌

 

蔬果類

牛油果：6.7克

蓮藕：4.9克

西蘭花（熟）：3.3克

焗番薯（連皮）：3.3克

 

穀物及豆類

全穀物早餐麥片：11.7克

綠豆：7.6克

紅豆：7.3克

全麥麵包：6.8克

 

乾果類（烤）

芝麻：14克

杏仁：11.8克

開心果：10.3克

花生：8克

 

*每100克的膳食纖維量

資料來源：食物安全中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#癌症#大腸癌#便秘#血便#胃脹#排便習慣#糞便形狀#腫瘤科#腸胃肝臟科#大腸鏡檢查#糞便潛血檢查
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