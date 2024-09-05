患癌女成功抗癌20年無復發靠吃這零食？毒物科專家：靠當中1種營養素增強免疫力！餓死癌細胞是謬誤？即睇12類有助防癌食物

抗癌成功不僅是做化療，配合飲食更能夠事半功倍。台灣毒物科護理師譚敦慈的表妹早年曾罹卵巢癌，惟做化療期間飽受副作用影響，差點就撐不住治療，最後居然靠吃零食，才能順利完成化療，而且20年間從未復發。譚敦慈綜合出抗癌成敗，取決於攝取1種關鍵營養素，增強免疫力。

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》中拆解抗癌謬誤，指不少癌症病人誤以為能夠餓死癌細胞，其實是不可能的。譚敦慈指，進行化療的病人如果過程中的白蛋白、血色素和白血球不足，是不可能完成整個治療的。

攝取蛋白質增強免疫力

譚敦慈表妹早年罹卵巢癌，做化療的過程非常辛苦，其副作用更讓她食慾不振。當時進行化療的最後階段，那時候她表妹是「完全吃不下」，遂詢問譚敦慈可否吃肉乾代替，因為肉乾味道較重，能夠促進食慾。譚敦慈當時回答可以，最後其表妹就是靠著吃肉乾捱過最後一次化療，成功抗癌20年無復發。

僅喝湯不能補充蛋白質

譚敦慈提醒，進行化療的病人有時會以喝肉湯、魚湯代替進食肉類，其實這種飲食方法對於攝取蛋白質無幫助。

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5大超級防癌食物

台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》亦曾建議5大超級防癌食物可以多吃：

好油脂

魚

菇

蒜

十字花科蔬菜

資料來源：台灣營養醫學專家劉博仁醫生

10種有抗癌功效食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

1.十字花科蔬菜

例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2.富合脂質的魚類

例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降祗癌症風險。

3.大豆製品

研究認為，名為「金雀異黃酮(genistein)的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4.蔥屬蔬菜

例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；

富含強力抗氧化族效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5.菇類

含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6.海藻類

例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7.番茄

茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8.紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9.水果類

曾有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃1次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10.堅果類

富含膳食纖維、維氐素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、α-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗偉化成非常豐富；有相富多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源:日本癌症醫生 佐藤典宏

轉載自晴報