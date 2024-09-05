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患癌女成功抗癌20年無復發全靠吃零食？毒物科專家：靠當中1種營養素增強免疫力！餓死癌細胞是謬誤？即睇12類有助防癌食物
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患癌女成功抗癌20年無復發靠吃這零食？毒物科專家：靠當中1種營養素增強免疫力！餓死癌細胞是謬誤？即睇12類有助防癌食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　抗癌成功不僅是做化療，配合飲食更能夠事半功倍。台灣毒物科護理師譚敦慈的表妹早年曾罹卵巢癌，惟做化療期間飽受副作用影響，差點就撐不住治療，最後居然靠吃零食，才能順利完成化療，而且20年間從未復發。譚敦慈綜合出抗癌成敗，取決於攝取1種關鍵營養素，增強免疫力。

 

　　台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》中拆解抗癌謬誤，指不少癌症病人誤以為能夠餓死癌細胞，其實是不可能的。譚敦慈指，進行化療的病人如果過程中的白蛋白、血色素和白血球不足，是不可能完成整個治療的。

 

攝取蛋白質增強免疫力

 

　　譚敦慈表妹早年罹卵巢癌，做化療的過程非常辛苦，其副作用更讓她食慾不振。當時進行化療的最後階段，那時候她表妹是「完全吃不下」，遂詢問譚敦慈可否吃肉乾代替，因為肉乾味道較重，能夠促進食慾。譚敦慈當時回答可以，最後其表妹就是靠著吃肉乾捱過最後一次化療，成功抗癌20年無復發。

 

僅喝湯不能補充蛋白質

 

　　譚敦慈提醒，進行化療的病人有時會以喝肉湯、魚湯代替進食肉類，其實這種飲食方法對於攝取蛋白質無幫助。

 

　　相關文章：防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材 每日進食1類食物降3癌近50%死亡率

 

5大超級防癌食物

 

　　台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》亦曾建議5大超級防癌食物可以多吃：

 

好油脂

十字花科蔬菜

資料來源：台灣營養醫學專家劉博仁醫生

 

10種有抗癌功效食材

 

　　日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

 

　　佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

 

1.十字花科蔬菜

  • 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；
  • 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

 

2.富合脂質的魚類

  • 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；
  • 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降祗癌症風險。

 

3.大豆製品

  • 研究認為，名為「金雀異黃酮(genistein)的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

 

4.蔥屬蔬菜

  • 例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；
  • 富含強力抗氧化族效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

 

5.菇類

  • 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；
  • 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

 

6.海藻類

  • 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

 

7.番茄

  • 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；
  • 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

 

8.紅蘿蔔

  • 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；
  • 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

 

9.水果類

  • 曾有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃1次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。
  • 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

 

10.堅果類

  • 富含膳食纖維、維氐素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、α-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗偉化成非常豐富；有相富多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源:日本癌症醫生 佐藤典宏

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#化療#手術#癌症#養生#卵巢癌#台灣
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