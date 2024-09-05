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台灣女星唐玲胃癌4期抗癌5年！做8次化療、切2/3胃部、子宮、卵巢保命積極面對！即睇胃癌症狀+原因！注意幽門螺旋桿菌感染
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台灣女星唐玲胃癌4期抗癌5年！做8次化療、切2/3胃部、子宮、卵巢保命積極面對！即睇胃癌症狀+原因！注意幽門螺旋桿菌感染

健康解「迷」
健康解「迷」

　　49歲台灣女星唐玲於2019年確診胃癌，2023年演變為第4期，癌細胞更轉移至卵巢。抗癌5年期間，唐玲一共經歷8次化療，並已先後將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除保命。她在日前透露，自己接受腸胃鏡檢查時，在盲腸處發現病灶，需要進行切片檢查確認其性質；近日報告結果出爐，她亦坦言自己步出診間時忍不住「雙腿一軟」。

 

癌症殺手｜台女星唐玲勇抗4期胃癌5年 切片報告出爐「雙腿一軟」揭最新進度：往前跨出一步

癌症殺手｜台女星唐玲勇抗4期胃癌5年 切片報告出爐「雙腿一軟」揭最新進度：往前跨出一步

癌症殺手｜台女星唐玲勇抗4期胃癌5年 切片報告出爐「雙腿一軟」揭最新進度：往前跨出一步

唐玲周二（27日）在個人Facebook專頁發文，公布早前照腸胃鏡發現的病灶切片檢查結果。（唐玲Facebook圖片）

癌症殺手｜台女星唐玲勇抗4期胃癌5年 切片報告出爐「雙腿一軟」揭最新進度：往前跨出一步

癌症殺手｜台女星唐玲勇抗4期胃癌5年 切片報告出爐「雙腿一軟」揭最新進度：往前跨出一步

切片檢查結果顯示，盲腸處的病灶為良性息肉，並不嚴重，只需繼續追蹤。（唐玲Facebook圖片）

 

　　唐玲周二（27日）於個人Facebook專頁發文更新近況，公布盲腸處病灶的切片檢查結果顯示為良性，令她頓時放下這段時間緊繃的心情。她提到，自己步出診間時「忽然覺得兩腿一軟」，

 

　　只想找個安靜的角落，謝天謝地，曬著今天的太陽覺得分外溫暖，感恩這裡每位陪伴及為我祝福的朋友們。

 

　　她表示，這次的檢查結果過關，代表自己經過治療後，距離健康的身體又向前跨出一步，而醫生亦告知，只要下次檢查結果也沒有問題，便可以安排拆除人工血管，令她十分雀躍。

 

癌症殺手｜致癌細菌奇蹟消失

 

　　事實上，唐玲抗癌5年間亦曾一度出現奇蹟。她在2023年曾透露胃部幽門桿菌復發，即使已經使用到第三線抗生素，但該致癌細菌不但殺不死，反而愈來愈多；當時她表示，胃癌患者80％都曾感染此菌，研究也已確認幽門桿菌會導致胃癌。

 

　　所以有胃癌史的我，每位醫師都建議要滅除～但氣人的是，我的殺菌療程一直失敗，搞的我七暈八素⋯⋯

 

　　為了能找到針對她本身的幽門桿菌而打造的抗生素，唐玲進入台大醫院參加實驗療程，未料在做胃鏡切片取樣時，樣本化驗結果呈陰性。由於當時懷疑可能沒切到病菌感染檢體，於是又使用碳13吹氣進行第二次檢測。

 

　　結果發現，其胃裡的幽門桿菌竟奇蹟消失，讓她不禁直呼「這真的是太神奇了⋯⋯」惟當她向醫師詢問，幽門桿菌的消失是否與她之前所做「一些事」有關時，醫生表示，「這個沒有證據可顯示」。

 

　　雖然結果讓她「傻眼」，但目前已經確定找不到幽門桿菌，她驚喜直言：

 

　　我相信有奇蹟，但沒想到居然會發生在我身上！

 

癌症殺手｜胃癌6大常見症狀

 

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

1.胃痛

2.進食時容易飽脹

3.體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5.腸胃道出血或吐血、排便黑色

6.年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

 

　　林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

 

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏


轉載自晴報

Tags:#網絡熱話#健康問題#切片檢查#治療#癌症#胃癌#台灣#健康Tips#胃癌4期#抗癌#幽門螺旋菌#胃癌症狀#胃癌原因#唐玲
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