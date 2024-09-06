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早上起床口臭口苦？醫生：可能是5個健康警號！苦味或是肝膽功能異常？糖腎病或有這兩種異味
健康Tips

早上起床口臭口苦？醫生：可能是5個健康警號！苦味或是肝膽功能異常？糖腎病或有這兩種異味

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信不少人都發現，有時早上起床會感覺口腔又苦又臭。台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，口腔苦臭非常常見，發生原因主要與5種健康問題有關，並非僅僅用飲食或口腔衛生欠佳所致。為此，醫生幫大家拆解各種健康問題與口腔苦臭的關係，並提出4個改善方法，讓大家保持口腔清新。

 

5種健康問題致口腔苦臭

 

　　消化系統問題：通常會感覺口腔有苦味，伴隨著異常的酸臭口氣，主要與胃酸倒流和消化不良有關。胃酸倒流會把胃酸或膽汁帶回食道，甚至帶到口腔位置，引發口腔苦味和臭味。

 

　● 醫生建議，避免在太遲食晚餐或食太飽或太晚，並在睡前避免吃重口味或油膩的食物，餐後要休息2至3小時才上床睡覺。

 

　　肝膽功能異常：肝膽系統主要負責膽汁的生成和排泄，當膽汁積累或排泄不順就有機會令口腔出現苦味，可視為肝膽疾病的「潛在警示」，常見於肝炎、膽囊炎等患者之中；部分患者亦會伴隨異常疲倦、食欲不振、右上腹疼痛等症狀。

 

　● 醫生建議，如發現上述症狀就應盡早就醫，並檢查肝膽功能，以排除潛在肝病風險。

 

　　口腔衛生及牙齒健康問題：口腔細菌容易在夜間滋生，如果本身有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題，口腔異味就會變得更嚴重，亦可加重口腔內的苦味和臭味。

 

　● 醫生建議，每日早晚刷牙並養成使用牙線清潔牙縫的習慣，另外要定期進行口腔檢查，以防止口腔及牙齒健康問題的發生。

 

　　糖尿病及代謝性疾病：糖尿病患者的血糖水平較不穩定，容易有口乾、口苦、口腔異味等症狀；此外，亦因體內酮體增多，造成異常甜味或苦味，伴隨頻繁的口渴、頻尿等狀況。

 

　● 醫生建議，定時進行血糖檢測，以便了解血糖控制情況。

 

　　風濕免疫疾病（乾燥綜合症） ：乾燥綜合症會導致唾液腺功能受損，引發口乾、口苦及口腔異味；部分患者亦會感到口腔異常乾燥，甚至吞咽困難，伴隨眼睛乾澀或皮膚乾燥等症狀。

 

　● 醫生建議，盡快進行風濕免疫系統的檢查。

 

4個改善方法

 

　　醫生分享4個有助改善口腔苦臭的方法：

 

1. 飲食調整

晚餐避免食重口味或油膩食物，並盡量在睡前避免進食。

禁止晚餐食太飽，適量攝取富含纖維的食物，有助於促進消化。

 

2. 口腔衛生

每天早晚刷牙及使用牙線，必要時可使用漱口水以減少細菌滋生。

 

3. 充足水分

保持身體水分充足，不僅能幫助清除口腔內的食物殘渣，還能促進唾液的分泌，減少口乾。

 

4. 健康檢查

若出現持續性的口苦口臭，應及時就醫檢查，查明原因並對症治療。

 

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

 

　　醫生提醒大家，當早上起床時感覺口腔又苦又臭，千萬別忽視情況，有機會多種潛在健康問題的徵兆，是身體提醒要調整生活習慣的警號；如果情況持續，就必須尋求醫療建議。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#養生#痱滋#口腔癌#牙周病#蛀牙#消化不良#風濕#肝炎#糖尿病#口臭#口苦#消化系統#肝膽功能#口腔#口腔衛生#牙齒健康#代謝性疾病#風濕免疫疾病#乾燥綜合症
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