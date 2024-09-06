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減肥排毒 | 女子貪靚食瀉藥狂肚瀉慘變植物人！毒物專家：肚瀉不等於排毒！腹瀉超過咁多日要求醫！營養師教自製4款排毒水
健康Tips

減肥排毒 | 女子貪靚食瀉藥狂肚瀉慘變植物人！毒物專家：肚瀉不等於排毒！腹瀉超過咁多日要求醫！營養師教自製4款排毒水

健康解「迷」
健康解「迷」

　　排毒切忌用錯方法，否則可能得不償失！台灣一名準新娘為了以最佳體態穿上婚紗，不惜服用坊間瀉藥排便兼排毒，最終因為肚瀉而導致她成為植物人，樂極生悲。有毒物專家警告，肚瀉不等同排毒，如果連日肚瀉而不求醫，可能會危及性命。

 

亂食瀉藥減肥

 

　　台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒迷思，指很多人以為肚瀉就是身體在排毒的狀態，排清後體重更加會下降，達到減肥效果。譚敦慈指，曾經有一個準新娘來求診，當時她準備要拍攝婚紗照。為了以最美體態示人，她不惜購買坊間一些聲稱能夠幫助身體排毒的瀉藥，賣家指藥效強勁。女事主吃完藥後不停腹瀉，故找來賣家詢問她這個情況是否正常。賣家理直氣壯解釋，

 

　　不要擔心，你這是排毒。

 

瀉至脫水 腦水腫成植物人

 

　　聽罷後，女事主遂放心回家繼續吃藥，結果因為反覆肚瀉，導致她腦水腫。因為沒有及時求醫，女事主最終成為植物人。譚敦慈提醒大眾，千萬不要覺得肚瀉就是排毒，並警告如果瀉超過3天，務必立刻求醫。她續指，如果肚瀉合併發燒，或是排便顏色有異，就建議立刻求醫，不要拖延。中醫師吳明珠亦在節目中強調，切勿忽視肚瀉的嚴重性，如果是老人家或小朋友連續水瀉3天，恐防已有生命危險。

 

　　譚敦慈亦就此提出身體 5 大排毒原則，加速身體新陳代謝：

 

1. 均衡飲食

● 攝取各種營養素

 

2. 養成排便習慣

● 恆常運動

● 喝足夠水 + 纖維

 

3. 身體靈活

 

4. 良好睡眠質素

 

5. 保持心境開朗

 

資料來源：灣臨床毒物科護理師 譚敦慈

 

自製排毒水4大食譜

 

　　台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，曾經遇過一名男生每天只是喝滿2升清水，一周後就已經瘦近1公斤（約2.2磅），可見喝水確實能夠幫助新陳代謝和減肥。她分享，有時候覺得喝清水感到太無聊，不妨試試自製以下4款排毒水：

 

1. 菠蘿青瓜水

菠蘿 + 青瓜 + 水／梳打水

 

2. 甜橙薄荷水

甜橙 + 薄荷 + 水／梳打水

 

3. 莓果薄荷水

莓果 + 薄荷 + 水／梳打水

 

4. 青檸青瓜水

青檸 + 青瓜 + 水／梳打水

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

　　高敏敏補充，所謂「排毒水」是指利用水果和草本植物的香甜味，加入到清水中從而增添風味，有效增加喝水量以及補充維他命C、B群、膳食纖維、植化素、花青素等營養素，有助促進新陳代謝。

 

自製排毒水公式及4個步驟

 

　　高敏敏亦建議大家，除了上述4款外也可以依照以下公式和4個簡單步驟，自行搭配自己所愛的排毒水：

 

公式

排毒水（約1000ml）

= 新鮮水果 + 草本植物 + 水／梳打水

 

步驟 1

把所有食材徹底清洗乾淨

 

步驟 2

將所有食材放入1000ml的水／梳打水中

 

步驟3

放入水杯時按壓出汗，有助增加營養素之釋放

 

步驟4

靜置10分鐘後即可飲用

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

　　高敏敏同時提醒大家，喝完排毒水後也要吃下當中的蔬果，因為纖維不會溶於水，所以要一併吃下才能補充到足夠營養；排毒水除了能夠增加水分補充、補充營養，也能讓平淡無奇的清水增添香甜，讓喝水不再是一件無聊的事。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#減肥#蔬果#中醫師#中醫#營養素#腹瀉#發燒#台灣#維他命#瘦身#排毒#肚瀉#瀉藥#腦水腫#排毒水#營養#腸胃肝臟科
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