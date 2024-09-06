香腸是一級致癌物！專家：一水果是天然「解毒劑」！一個XX可解18條香腸毒性？同場加映：9款低脂低鈉香腸安全之選

香腸食用簡單快捷，亦是不少市民鍾情的食品，不過作為加工肉的一種，加上有亞硝酸鹽的添加，因此世界衞生組織（IARC）已經把香腸、火腿及煙肉等加工肉列為「一級致癌物」。想食香腸，又不想增加健康風險？有專家便分享一簡單飲食配搭作天然「解毒劑」。

台灣毒物科護理師譚敦慈在當地節目《 健康零距離》表示為免食物防腐及避免肉毒桿菌於紅肉中衍生，廠商於生產香腸等加工肉品時多數會添加亞硝酸鹽。但要知道，亞硝酸鹽本身亦會增加健康風險，她因此於節目中，建議人們食香腸時，可配搭番石榴一併食用，形容此法可「解毒」。

譚敦慈指因為台灣農業部曾有實驗發現，一個番石榴可以解18條香腸的毒性。所以她和家人在吃香腸時，都會一口香腸一口番石榴。她解釋指番石榴富含維他命C，因此是天然的「解毒劑」，除了番石榴外，她指蘋果等富含維他命C的水果，亦有相同功效。

同場加映: 9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。

消委會評測9款香腸安全之選



牌子：BILINSKIS

產品名稱：fully cooked chicken sausage

大約售價：$138

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（测试）：5.5

鈉（毫克／100克）（測試）：583

總評：3星

牌子：DOUX

產品名稱：法國雞肉腸 - 原味 Chicken Franks - Original

大約售價：$21.9

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（测试）：12.5

鈉（毫克／100克）（測試）：652

總評：4.5星

牌子：Tulip

產品名稱：雞尾腸純豬肉腸 Cocktail Skinless Sausages Classic

大約售價：$32

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克） （測試）：12.8

鈉（毫克／100克） （測試）：728

總評：4.5星

牌子：Sadia

產品名稱：雞肉香腸 Frozen Chicken Franks

大約售價：$10

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（測試）：13

鈉（毫克／100克）（測試）：877

總評：4.5星

牌子：Oscar Mayer

產品名稱：Turkey Original Uncured Turkey Franks

大約售價：$58

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（測試）：14.2

鈉（毫克／100克）（測試）：800

總評：4.5星

牌子：KAYEM

產品名稱：artisan sausage

大約售價：$64.9

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克） （測試）：14.8

鈉（毫克／100克）（測試）：670

總評：4.5星

牌子：龍堡

產品名稱：蜜糖雞尾腸

大約售價：$20.9

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克） （測試）：19

鈉（毫克／100克）（測試）：565

總評：4星

牌子：PRIMAHAM

產品名稱：匠 Takumi Herb Wiener

大約售價： $25.9

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（测试）：19.4

鈉（毫克／100克）（測試）：584

總評：4星

牌子：多泰食品 Moretide Food

產品名稱：芝士脆皮腸 Cheese Crispy Sausage

大約售價：$22

安全測試（整體）：5

總脂肪（克／100克）（測試）：17.1

鈉（毫克／100克）（測試）：586

總評：4.5星

轉載自晴報