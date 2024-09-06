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男子一次過剝23隻牙+種12隻牙劇痛不止、數日後心臟停頓死亡！當局正調查！即睇消委會選擇牙科服務建議
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男子一次過剝23隻牙+種12隻牙劇痛不止、數日後心臟停頓死亡！當局正調查！即睇消委會選擇牙科服務建議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　剝牙數日後身亡！內地一名男子到診所接受牙科治療，一日內剝走23隻牙，同時種植12隻牙，事後一直劇痛不止，數日後更因心臟驟停離世。死者家屬質疑院方做法失當，憤而提告，當地健康局目前正就事件展開調查。

 

　　綜合內媒及《現代快報》報道指，浙江永康市一名女子投訴指，其父於上月14日前往當地口腔診所接受牙科手術，一次過剝走23隻牙及種植12隻牙，期間簽署了植牙手術同意書，同意「當天拔（牙）、當天種（牙）」。不料術後，父親牙齒一直劇痛不止，8月28日後更因心臟驟停失救身亡，令她極為傷心。

 

種牙危機｜男子一次過剝23隻牙 種牙後劇痛不止 13日後心臟驟停亡

種牙危機｜男子一次過剝23隻牙 種牙後劇痛不止 13日後心臟驟停亡

男子於涉事所一日內剝走23隻牙及種植12隻牙，多日後心臟驟停身亡。（網上圖片）

種牙危機｜男子一次過剝23隻牙 種牙後劇痛不止 13日後心臟驟停亡

事主質疑亡父死亡與院方剝牙做法有關聯。（網上圖片）

種牙危機｜男子一次過剝23隻牙 種牙後劇痛不止 13日後心臟驟停亡

當地衛生健康局目前就事件展開調查。（網上圖片）

 

　　報道指，該院工作人員接受媒體電話查詢時透露，指一隻牙齒的植牙手術費用，大約花1,500元（人民幣．下同，約1,600港元），而具體每次可拔除多少隻則需要經醫生面診、確定患者身體狀況後再確定，門牙可以即剝即種、後排大牙則需要剝牙後3、4個月，才可再種牙。

 

種牙危機｜涉事醫院仍正常運作 當局正就事件展開調查

 

　　惟工作人員說法，與男死者的種植手術同意書及做法並不相符，男死者的女兒因而懷疑其父死亡，與院方剝牙做法有關聯。當地衛生健康局目前就男死者「是否在一天內拔除了23顆牙」及「事件是否與就診有直接關聯」等問題展開調查。

 

　　惟涉事醫院至今並無任何回應，僅於近日在社交平台帳號上，發布兩條以「打擊非法醫鬧」及「近期有醫鬧人員在網絡上發布非法言論，我院已向公安部門報警立案」為題的影片，而涉事醫生目前仍於該診所正常工作。

 

種牙危機｜網民怒斥診所：形同殺人！

 

　　事件一出，不少網民都質疑診所為何同意病人一日內剝23隻牙，認為診所為賺錢罔顧人命，盼當局可深入調查：

 

網民有乜講

我拔一顆牙都要讓我隔幾個月再去種植新的牙齒，這太誇張了？

我老公一次拔了兩顆智齒，已經發燒發到發抖……

在公立醫院一次拔了三顆，醫生都不建！

這牙醫已經違反基本醫學常識跟倫理道德了。

這種情況應該算殺人了吧？

 

選擇牙科服務4大貼士


選擇牙科服務　消委會建議

1. 查閱註冊牙醫名單

應光顧註冊牙醫，可於香港牙醫管理委員會網頁查閱本地註冊牙醫名單。

委員會按法例為牙醫及牙齒衞生員進行註冊及規管。消費者如遇上懷疑有違反專業操守的情況，亦可向委員會投訴；

 

2. 療程前確認有否額外收費

選定牙醫後可主動詢問治療步驟及所需費用，同時亦需留意應診費、照X光費及藥費等是否屬分開收費的項目。

於療程前確認有沒有額外收費，療程後亦要保留所有收據及療程紀錄，以作憑據。

 

3. 內地監管與港有別

留意內地有關牙科服務的監管制度與香港有別。

內地口腔科專業的規管亦受國家、各省市及地方的衞生健康委員會／衞生健康局嚴格監管。如出現事故或糾紛，消費者可向內地衞生行政部門按機制作出投訴；

 

4. 養成護齒習慣

為保障牙齒健康，消費者應養成良好的護齒習慣：除了日常口腔清潔外，亦可定期找牙醫洗牙及檢查牙齒，若發現蛀牙或牙周病等問題，應及早根治。

 

6大方法保護牙齒

 

　　台灣營養師陳嫚羚曾在Facebook專頁分享以下6大方法，助大家保護牙齒：

　
1. 少吃含糖食物

2. 減少加工食品

3. 每天2份乳製品

4. 各種食物營養均衡攝取

5. 無糖香口膠

6. 多攝取益生菌和Omeaga-3

資料來源：營養嫚嫚說─嫚嫚　營養師


轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#診所#手術#治療#醫生#牙科#種牙#植牙#脫牙
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