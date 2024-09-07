放鬆運動 | 7個簡單動作放鬆上身肌肉！肩背、頸椎、腰部、胸肌、三角肌Relax！減少繃緊痛症+舒眠

拉筋紓痛放鬆運動 | 7個簡單動作放鬆上身肌肉！肩背、頸椎、腰部、胸肌、三角肌Relax！減少繃緊痛症+舒眠 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 07/09/2024 緊繃的肌肉不僅會讓我們覺得疲憊，還會導致血液循環不良，形成痛點。這時，可透過伸展運動來放鬆肌肉，從而讓身體得到舒展。但有些小肌群較難按壓伸展，這就需要用到一些小工具輔助！今集，就和大家分享如何用一個滾筒，放鬆上身肌肉，透過七個簡易動作KO繃緊疲憊的肩背、腰部和胸肌群，讓身體重回輕鬆自在狀態！ Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#抽筋#伸展運動#運動#滾筒#上肢放鬆#上肢伸展 Add a comment ...
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