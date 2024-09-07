放鬆運動 | 7個簡單動作放鬆上身肌肉！肩背、頸椎、腰部、胸肌、三角肌Relax！減少繃緊痛症+舒眠

緊繃的肌肉不僅會讓我們覺得疲憊，還會導致血液循環不良，形成痛點。這時，可透過伸展運動來放鬆肌肉，從而讓身體得到舒展。但有些小肌群較難按壓伸展，這就需要用到一些小工具輔助！今集，就和大家分享如何用一個滾筒，放鬆上身肌肉，透過七個簡易動作KO繃緊疲憊的肩背、腰部和胸肌群，讓身體重回輕鬆自在狀態！