二十四節氣白露 | 入秋開始乾燥，養生忌辛辣煎炸、宜滋陰潤燥！中醫推介5種食材+按摩3個穴位潤肺生津、調理脾胃！飲埋呢款湯水

今日（7日）踏入二十四節氣的白露節氣，踏入秋季節氣，濕度將會漸漸回落，容易出現各種乾燥問題，不過註冊中醫師陳穎欣接受訪問時強調，此時日夜溫差變化大，需要注意氣溫變化，適時添衣避免著涼。

二十四節氣白露｜日夜溫差變大 應注意2大健康問題

陳醫師表示，踏入秋天的節氣，此時氣候乾燥，容易損耗人體水液，易見皮膚乾、鼻乾、咽乾等症狀，而節氣的「白露」所指的，是夜間氣溫低時，凝結於草木上的露珠，顧名思義，這個節氣中夜晚溫度將會降低，因此需要注意日夜溫差變化，感到寒涼時便要記適時保暖，避免受寒。

二十四節氣白露｜入秋氣候乾燥 忌辛辣煎炸宜滋陰潤燥

天氣漸轉乾燥，陳醫師建議大家應避免進食辛辣、煎炸等熱氣食物，減輕因乾燥所帶來的各種不適，生活上除了要注意保暖、避免著涼外，亦宜滋陰潤燥，建議可多食以下5大類食物，幫助潤肺生津、清熱安神：

白露節氣5大養生食材

1. 百合

性微寒味甘

功效：養陰潤肺止咳、清心安神

2. 銀耳

性平味甘

功效：潤肺養胃生津

3. 蘋果

性涼、味甘

功效：生津潤肺除煩

4. 性涼味甘、微酸

功效：生津潤燥、清熱化痰

5. 蜂蜜

性平、味甘

功效：補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

二十四節氣白露｜3大養生穴位 助清熱調理脾胃

醫師分享3大節氣養生穴位，幫助大家調理脾胃、清熱兼扶正培元，每個穴位以大拇指輕輕揉按5至10分鐘，每日1次即可，注意按摩力度要適中，不宜過重：

白露節氣3大養生穴位

1. 足三里穴

位置：小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸。

2. 曲池穴

位置：肘橫紋外側端；屈肘時，當尺澤與肱骨外上髁連線中點。

3. 三陰交穴

位置：小腿內側，足内踝尖上3寸。

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

二十四節氣白露｜南瓜百合湯

除此之外，陳醫師推介以下一款養陰潤肺，健脾益氣湯水，不過要注意易腹脹人士不適宜飲用：

南瓜百合湯

材料

南瓜／半個

乾百合／30克

粟米／1條

紅蘿蔔／1條

豬腱／300克

做法

1. 所有材料洗淨，百合用水浸泡半小時；

2. 南瓜、紅蘿蔔切塊，粟米切段；

3. 豬腱汆水；

4. 瘦肉汆水、放入煲內；

5. 將清水放入大鍋內；

6. 放乾百合、粟米、紅蘿蔔及豬腱，用大火煲滾；

7. 轉文火煮30分鐘後，放入南瓜煮20分鐘，加鹽調味即可。

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

轉載自晴報