歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
加密貨幣報價
加密貨幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
二十四節氣白露 | 入秋開始乾燥，養生忌辛辣煎炸、宜滋陰潤燥！中醫推介5種食材+按摩3個穴位潤肺生津、調理脾胃！飲埋呢款湯水
健康Tips
養生Tips
廿四節氣
湯水食療
針灸穴位

二十四節氣白露 | 入秋開始乾燥，養生忌辛辣煎炸、宜滋陰潤燥！中醫推介5種食材+按摩3個穴位潤肺生津、調理脾胃！飲埋呢款湯水

健康解「迷」
健康解「迷」

　　今日（7日）踏入二十四節氣的白露節氣，踏入秋季節氣，濕度將會漸漸回落，容易出現各種乾燥問題，不過註冊中醫師陳穎欣接受訪問時強調，此時日夜溫差變化大，需要注意氣溫變化，適時添衣避免著涼。

 

二十四節氣白露｜日夜溫差變大 應注意2大健康問題

 

　　陳醫師表示，踏入秋天的節氣，此時氣候乾燥，容易損耗人體水液，易見皮膚乾、鼻乾、咽乾等症狀，而節氣的「白露」所指的，是夜間氣溫低時，凝結於草木上的露珠，顧名思義，這個節氣中夜晚溫度將會降低，因此需要注意日夜溫差變化，感到寒涼時便要記適時保暖，避免受寒。

 

二十四節氣白露｜入秋氣候乾燥 忌辛辣煎炸宜滋陰潤燥

 

　　天氣漸轉乾燥，陳醫師建議大家應避免進食辛辣、煎炸等熱氣食物，減輕因乾燥所帶來的各種不適，生活上除了要注意保暖、避免著涼外，亦宜滋陰潤燥，建議可多食以下5大類食物，幫助潤肺生津、清熱安神：

 

白露節氣5大養生食材

 

1. 百合

性微寒味甘

功效：養陰潤肺止咳、清心安神

 

2. 銀耳

性平味甘

功效：潤肺養胃生津

 

3. 蘋果

性涼、味甘

功效：生津潤肺除煩

 

4. 性涼味甘、微酸

功效：生津潤燥、清熱化痰

 

5. 蜂蜜

性平、味甘

功效：補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便

 

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

 

二十四節氣白露｜3大養生穴位 助清熱調理脾胃

 

　　醫師分享3大節氣養生穴位，幫助大家調理脾胃、清熱兼扶正培元，每個穴位以大拇指輕輕揉按5至10分鐘，每日1次即可，注意按摩力度要適中，不宜過重：

 

白露節氣3大養生穴位

 

1. 足三里穴

位置：小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸。

 

2. 曲池穴

位置：肘橫紋外側端；屈肘時，當尺澤與肱骨外上髁連線中點。

 

3. 三陰交穴

位置：小腿內側，足内踝尖上3寸。

 

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

 

二十四節氣白露｜南瓜百合湯

 

　　除此之外，陳醫師推介以下一款養陰潤肺，健脾益氣湯水，不過要注意易腹脹人士不適宜飲用：

 

南瓜百合湯

 

材料

 

南瓜／半個

乾百合／30克

粟米／1條

紅蘿蔔／1條

豬腱／300克

 

做法

 

1. 所有材料洗淨，百合用水浸泡半小時；

2. 南瓜、紅蘿蔔切塊，粟米切段；

3. 豬腱汆水；

4. 瘦肉汆水、放入煲內；

5. 將清水放入大鍋內；

6. 放乾百合、粟米、紅蘿蔔及豬腱，用大火煲滾；

7. 轉文火煮30分鐘後，放入南瓜煮20分鐘，加鹽調味即可。

 

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#天氣#按摩#中醫師#中醫#食療湯水#節氣#白露#秋天#秋天養生#滋陰潤燥#潤肺生津#脾胃#穴位按摩#湯水#食療#南瓜百合湯
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生