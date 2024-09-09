外遊必睇！酒店點處理死過人的房間？房內邊個位最污糟？前房務員爆一情況可能不換床單

港人一年四季都愛旅行，對住宿的地方自然也需要好好把關。有自稱前酒店房服務員的港男曾經在網上發文，大方分享自己的工作經歷，並解答9大常見的酒店迷思，幫助市民更了解酒店房的運作。

9大酒店迷思

1. 酒店房最污糟地點

樓主表示房內最污糟的地方「首選係梳化」，並指出「梳化、咕（o臣）依啲好難話清潔」、「最多係毛巾抹」，如果介意就不要用皮膚直接接觸；而床下底亦不惶多讓，因為清潔、吸塵時「好少會吸到咁入」。

另外，他亦有提到房內的地氈，坦言有時候趕時間不一定會吸塵，而客人穿著鞋踩上去、食物掉落等情況時有發生，因此也不會太乾淨，表示「自己鍾意地板多D」。

2. 毛巾、熱水壺及水杯不宜使用？

樓主表示，「腳巾，手巾仔冇所謂，大巾用裏邊嗰浸，全部都高溫消毒，冇咩驚」，不過他自己亦不會使用大毛巾抹身，「最多都係用細/中巾嚟抹手就算」。他亦承認自己通常會用客人使用過的大毛巾擦拭浴缸或企缸，並用中巾抹杯及洗手盤等位置。

至於熱水壺，他就認為無需過於擔憂，「用之前煲下先」即可，指「基本用熱水煲一轉咩都乾淨啦」。不過他就表示自己不會使用房內的水杯，因為過往曾見過有人將水杯當成煙灰缸使用；如果一定要使用，他就建議先用熱水清洗一遍。

3. 哪些物品可以帶走？

不少酒店都會提供基本的生活用品，樓主就表示，「最普通拖鞋、茶包、剃鬚刀、針線包依啲都有用」，基本上都可以帶走；而部分酒店會提供浴鹽，同樣可以拿走。另外他亦提到，其實不少酒店都有免費刷皮鞋服務，「不過冇咩人用」。

4. 如床單目測不算骯髒，是否不會更換？

樓主表示，床單只要有客人睡過，「一定係皺同有頭髮」，因此這是「冇可能發生嘅事」；不過如果房間內有2張單人床，而其中一張沒有人睡過，就有機會不換床單。

不過他也提醒，有時候遇上太多客房需要清理的情況，「床鋪有污漬又唔想換新，多數反轉」，枕頭亦是同理，因此建議房客「最好睇曬兩邊」，發現污漬的話可以要求更換用品。

5. 月經不慎弄髒床單應如何處理？

女性來月經多有不便，有時候難免不慎弄髒床單，對此樓主就表示「唔係專登嘅其實都唔會點罰」，並指出酒店床褥上「有張好薄嘅床墊」，因此血漬基本上不會滲入床褥，無需太過緊張。

不過他也坦言，即使血漬真的滲入床墊或被鋪，酒店都不見得會進行更換或清洗，因此「酒店好多張被被芯係紅色一撻撻」。

6. 酒店房間死過人如何處理？

不少人都會好奇酒店房間死過人的話是否會有特定的處理程序，不過樓主就直言「無正常程序」，表示一般情況下都是報警抬走屍體、封閉房間進行調查，「調查完解封，多數由2、3 個佬加掃把（supervisor）執手尾，費事嚇親D啲姐姐」。

他指出，職員之後會將房間內的枕頭、被、毛巾等物品全數丟棄，換上新用品之後便會繼續出租給新的房客。

7. 如何擺放使用過的毛巾及其他用品較為方便？

樓主表示「用過嘅毛巾放返喺廁所就OK」，垃圾最好當然是扔進垃圾桶，如果有心的話亦可以將「牙刷水樽走之前扔落垃圾桶」。

至於電視遙控器、酒店電話等用品則建議放回當眼位置，以免職員差房時需要額外花時間尋找，耽誤下一組入住的房客。

8. 在非吸煙房內吸煙會如何處置？

目前大部分酒店都有明文規定房內不准吸煙，樓主亦勸房客忍一忍，因為房務員只要進入房間便一定會嗅到煙味，而酒店亦必定會追究。酒店除了會收取罰款（一般為港幣3，000元）之外，違規的房客亦有可能從此被列入黑名單，無法再入住部分連鎖牌子的酒店，可謂得不償失。

9. 房客應否支付小費？金額多少較為合適？

樓主指出，一般情況下退房後放在枕頭或床頭櫃的現金都會被視為小費，但如果金額較大，職員也不方便直接拿走，「如果放$100以上係床頭櫃都未必攞，隨時話唔係貼士就煩」。

至於金額，他就表示因人而異，也並非強制，大部分客人平均每日會支付10至20元港幣，其中又以1元美金（約港幣7.8元）最為常見，因為是紙幣，較為美觀，並且全球通用。樓主又建議，如果房客將會入住多於一晚，可在第一天便支付小費，「早畀早享受更好的服務」。

該名港男早前在社交平台連登討論區發文，表示自己曾分別在3星、4星及5星酒店任職房務員，負責收拾酒店房間。雖然已經轉行，但樓主亦有不少見聞可以分享，當中包括以下9大最常見問題，了解後或有助市民入住時更舒適。

當中提到酒店房最污糟地點;毛巾、熱水壺及水杯不宜使用？3. 哪些物品可以帶走？酒店房間死過人如何處理？以及3. 哪些物品可以帶走等，

有些人住酒店時都會習慣先敲門才入房，TOPick整合出11大酒店禁忌迷思，包括住酒店切記住尾房等，現為大家拆解各個傳說禁忌的真相。

11大酒店禁忌迷思

1. 切忌住尾房？

「傳說走廊盡頭因為較少人走動，所以陽氣較弱、陰氣較重，令尾房易聚陰氣、易藏陰靈，容易遇上「朋友」

2. 入房前要敲門？

「傳說不少酒店房間早有「朋友」「居住，而入住的旅客反而是不速「之客，故此坊間有指入住酒店房「間要先敲門，以表好意和禮貌

3. 入房要開燈開電視？

「相傳「朋友」散發的磁場與活人不同，當電燈、電視等電器出現異常，則代表祂們同在一個空間中，坊間有指這是祂們不歡迎活|人的暗示

4. 入房要沖廁所？

「相傳「朋友」喜歡聚集在潮濕地「方，而坊間有指廁所是易聚陰的「地方，所以入房後要沖廁，沖去陰氣

5. 房間窗簾會「藏陰」？

有傳酒店房間窗簾位處是陰陽交界位，屬於「朋友」來回陰間陽界的空間

6. 房間鏡子會「藏陰」？

有傳酒店房間鏡子同樣是「朋友」來回陰間陽界的空間，甚至有傳言指晚上照鏡會見到「朋友」出現

7. 房間有聖經？

「不少舊式酒店都會有聖經，有傳言指如果發現聖經有被翻開，那翻開的一頁經文就是用來鎮壓住「朋友」，代表祂們較為「兇猛」

8. 在房間點香薰會招陰？

「相傳「朋友」喜歡聞香，傳統有指拜神用的線香就是祂們的食糧；另外有指如果發現房間傳出異味，可能是祂們不歡迎活人的暗示

9. 睡床切忌留「吉位」？

有傳如果單人睡雙人床或住雙床房，睡床的「吉位」或「吉床」易被「朋友」所霸佔，甚至會半夜被鬼壓

10. 拖鞋鞋頭忌指向床邊？

有傳如果習慣把拖鞋鞋頭指向床「邊，「朋友」會藉此踏著拖鞋上「床睡，容易被鬼壓

11. 講粗口驅走「朋友」？

有傳由於講粗口時情緒較激動，個人能量或「陽氣」會提高，可「以嚇走「朋友」

轉載自晴報