外賣餐具含1種物質或損免疫系統、增患癌、糖尿風險？這類包裝超常見！醫生教4招減少接觸

食外賣時除了要注意食物成分外，連餐具成分都要小心？台灣腎臟內科醫生指出，不少外賣餐具及包裝袋上含有全氟烷基物（PFAS），其中又以薯條、漢堡等高油食物的包裝紙袋上最為常見，長期接觸恐造成免疫系統受損、生殖及發育問題，甚至多種癌症等一系列健康風險，呼籲大眾應盡量自備餐具，避免攝取。

工作繁忙，不少人可能會靠外賣解決三餐，台灣台南新樓醫院腎臟內科醫生王婷翊日前於健康平台「健康2.0」發文，指PFAS存在於多種日常用品中，包括防水外套、不沾鍋、食品包裝和消防泡沫等，由於具有防油、防水的特性，亦常見於鹽酥雞、爆米花、漢堡、吐司等速食食物包裝的紙袋上。

由於這種化學物質性質相當穩定且難被分解，因此容易累積在環境中，並進入水源、土壤和食物鏈中，對健康和環境構成嚴重風險。王醫生強調指，PFAS中涵蓋數千種化合物，長期接觸PFAS可能會增加甲狀腺疾病風險外，更可導致以下6大健康風險：

食用風險｜長期接觸PFAS 6大健康風險

長期接觸PFAS6大健康風險

1. 癌症風險增加

2. 免疫系統受損

3. 生殖和發育問題

4. 肝臟損傷報

5. 膽固醇升高

6. 糖尿病風險增加

資料來源：台灣腎臟內科醫生王婷翊

食用風險｜醫生教4招減少接觸PFAS

王醫生續指，不少即棄餐具中含有PFAS、漂白劑、亞硫酸鹽類、過氧化氫、五氯酚、螢光增白劑等化學物質，應盡量避免，如想降低接觸PFAS風險，建議可從以下4大方向入手：

4招減少接觸PFAS

1. 注意商品標籤、慎選不含PFAS的產品

2. 使用濾水器可減少水中PFAS含量

3. 即棄餐具多含有PFAS建議減少外食

資料來源：台灣腎臟內科醫生王婷翊

PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

PFAS健康風險

● 肝指數異常

● 腎癌

● 睪丸癌

● 女性生殖能力降低

● 干擾甲狀腺

● 誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶

● 生理功能失調

● 干擾荷爾蒙

● 甲狀腺功能異常

● 影響新陳代謝而提高膽固醇

● 提高在極凍天候下的猝死機率

● 提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率

● 幼兒對某些疫苗的抗體反應降低

● 孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症

● 胎兒出生後體重較低

● 胎兒對某些疫苗的反應較差

● 男胎成年後精子數目減少、活動力較差

轉載自晴報