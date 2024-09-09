消委會枕頭大比拼！鬥化學安全、舒適度、耐用性！$200海馬記憶棉枕與$1,100蓆夢思同分！即睇25款高分枕頭名單
枕具對維持優質睡眠尤其重要，澳門及深圳市消費者委員會（澳深消委會）曾對20款市售乳膠枕進行評測，針對產品成分、化學安全和物理性能進行比較，發現當中有18款樣本屬A級純天然乳膠枕芯，其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，其餘13款亦獲得4星總評。本港消費者委員會（消委會）過往曾對市面上15款枕頭進行評測，比較各款樣本的耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分，當中有7款屬於4星高分選擇。
18款A級乳膠枕
澳深消委會於2023年測試過20款乳膠枕樣本，售價由約90澳門元至900澳門元不等。澳深消委會據內地相關的標準要求，從枕芯成分、化學安全指標（枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑、苯乙烯釋放量、總有機揮發物（TVOC）釋放量）及物理性能指標（壓縮永久變形、壓陷硬度、回彈率）對樣本進行測試，檢測標準把枕頭枕芯的天然乳膠（聚異戊二烯）成分含量高低，分成A、B、C三個等級。
澳深消委會指出，天然乳膠（聚異戊二烯）含量較高的乳膠枕一般擁有較強的韌性和支撐性，其抗蟎抗菌的能力也較強。測試結果顯示，有18款樣本符合A級純天然乳膠枕芯的要求；其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，名單如下：
5款5星乳膠枕
百富帝皇室泰國乳膠枕
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：5星
TVOC：0.052mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：48N
壓縮永久變形：1.2%
回彈率：50%
參考價格：人民幣 299元
規格型號： 40*60cm
JSY LATEX 乳膠枕頭
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.308mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：55N
壓縮永久變形：4.1%
回彈率：60%
參考價格： 人民幣 79元
規格型號：60*40*10／12cm
睡眠博士人體工學型乳膠成人枕
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.208mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：63N
壓縮永久變形：4.9%
回彈率：61%
參考價格： 人民幣 108元
规格型號：60°40°10／12cm
全棉時代乳膠護頸成人高枕
天然膠乳含量 90% A類
化學指標評星：5星
TVOC：0.098mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：46N
壓縮永久變形：1.6%
回彈率：55%
參考價格： 人民幣 199元
规格型號：枕套：40cm x 60cm
枕芯： 40cm x 60cm
水星泰國進口天然乳膠抗菌防蟎標準型乳膠枕
天然膠乳含量 92% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.408mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：5星
壓陷硬度（壓線40%）：69N
壓縮永久變形：1.7%
回彈率：61%
參考價格： 人民幣299.5元
规格型號： 40° 70°11cm'1
資料來源：澳門及深圳市消費者委員會
其餘13款獲得4星總評，名單如下：
Cottex 天然乳膠枕 Natural Latex Pillow
天然膠乳含量 89% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.528mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：5星
壓陷硬度（壓線40%）：67N
壓縮永久變形：1.8%
回彈率：54%
參考價格： 澳門元269元
规格型號： Size： L
Dunlopillo （鄧祿普）長者乳膠枕 ELDER
天然膠乳含量 91% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.838mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：5星
壓陷硬度（壓線40%）：31N
壓縮永久變形：1.8%
回彈率：71%
參考價格： 澳門元 899元
规格型號：63*39*13cm
富安娜泰國進口雲端護頸乳膠枕／白
天然膠乳含量 89% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.215mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：8.24mg／kg
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：48N
壓縮永久變形：3.4%
回彈率：54%
參考價格： 人民幣 269元
規格型號：60-40cm
羅萊W-泰國乳膠抗菌防蟎按摩枕（原料為泰國進口乳膠原液）
天然膠乳含量 91% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.768mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：76N
壓縮永久變形：4.1%
回彈率：61%
參考價格： 人民幣174元
規格型號：40*60cm
慕思PCD1-003 颗粒乳膠枕
天然膠乳含量 92% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.330mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：80N
壓縮永久變形：9.8%
回彈率：62%
參考價格： 人民幣500元
规格型號：40*60*10／12cm
米家天然乳膠護頸枕 S
天然膠乳含量 92% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.360mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：67N
壓縮永久變形：10.6%
回彈率：58%
參考價格： 人民幣 189元
规格型號：60°38°11／13cm
網易嚴選泰國原液特拉雷乳膠枕 波浪枕
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.325mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：49N
壓縮永久變形：6.3%
回彈率：69%
參考價格： 人民幣307.3元
规格型號：60*40*10／12cm
優頌天然乳膠枕
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.328mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：13.26mg／kg
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：55N
壓縮永久變形：5.4%
回彈率：59%
參考價格： 人民幣 109元
規格型號：60°40'10（前高）／12 （後高） cm
雅蘭泰國進口天然乳膠枕芯（新款）
天然膠乳含量 91% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.408mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：53N
壓縮永久變形：3.0%
回彈率：63%
參考價格：人民幣 399元
规格型號：60°40°8／10cm
雅芳婷乳膠枕
天然膠乳含量 90% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.415mg／（m².h）
苯乙烯：0.010mg／（m²+h）
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：61N
壓縮永久變形：4.6%
回彈率：56%
參考價格： 人民幣 249元
规格型號：60°40°13cm
Casablanca （卡撒天嬌 ）卡撒天嬌 Casablanca Auto - Sanitized Protect Pillow 納米淨化枕
天然膠乳含量 93% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.870mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：48N
壓縮永久變形：6.5%
回彈率：59%
參考價格： 澳門元 699元
规格型號： 60*40+14cm
京東京造斯里蘭卡原芯波浪乳膠枕
天然膠乳含量 91% A類
化學指標評星：4星
TVOC：0.968mg／（m².h）
苯乙烯：未檢出
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：57N
壓縮永久變形：3.3%
回彈率：54%
參考價格：人民幣225.7元
规格型號： 59*39+10／12cm
Woody CONTOUR LATEX PILLOW
天然膠乳含量 90% A類
化學指標評星：3星
TVOC：0.982mg／（m².h）
苯乙烯：0.005mg／（m²+h）
枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出
物理指標評星：4星
壓陷硬度（壓線40%）：61N
壓縮永久變形：2.6%
回彈率：53%
參考價格： 澳門元550元
规格型號： 63°37*13cm
資料來源：澳門及深圳市消費者委員會
7款高分枕頭
此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。
測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：
聚酯纖維枕
蓓莎 Comfort Microlux Pillow $145
標示纖維成分： -
護理方法
枕芯：可機洗
枕袋：可機洗
總評：4星
宜家家居 HYLLE firmer item number： 002.827.21 $200
標示纖維成分：55% 萊賽爾 45% 棉
護理方法
枕芯：可60℃機洗
枕袋：可60℃機洗
總評：4星
記憶棉枕
蓆夢思甜夢維斯科記憶枕穩固承托 $1,100
標示纖維成分：60% 聚酯 40% 棉
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4星
海馬牌 MEM-F-100 $200
標示纖維成分： -
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4星
乳膠枕
Cherry 貴族乳膠枕 $399
標示纖維成分：100% 棉
護理方法
枕芯：-
枕袋：可60℃機洗
總評：4星
鄧祿普舒享標準枕 $700
標示纖維成分：-
護理方法
枕芯：只可手洗，最高40℃
枕袋：只可手洗，最高40℃
總評：4星
睡康寧 Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow $499
標示纖維成分：100% 棉 （organic）
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4星
資料來源：消委會
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消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少；而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變；至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。
揀選枕頭4大要點
1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。
2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。
3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。
4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。
消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。
*資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更
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