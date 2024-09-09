消委會枕頭大比拼！鬥化學安全、舒適度、耐用性！$200海馬記憶棉枕與$1,100蓆夢思同分！即睇25款高分枕頭名單

枕具對維持優質睡眠尤其重要，澳門及深圳市消費者委員會（澳深消委會）曾對20款市售乳膠枕進行評測，針對產品成分、化學安全和物理性能進行比較，發現當中有18款樣本屬A級純天然乳膠枕芯，其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，其餘13款亦獲得4星總評。本港消費者委員會（消委會）過往曾對市面上15款枕頭進行評測，比較各款樣本的耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分，當中有7款屬於4星高分選擇。

18款A級乳膠枕

澳深消委會於2023年測試過20款乳膠枕樣本，售價由約90澳門元至900澳門元不等。澳深消委會據內地相關的標準要求，從枕芯成分、化學安全指標（枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑、苯乙烯釋放量、總有機揮發物（TVOC）釋放量）及物理性能指標（壓縮永久變形、壓陷硬度、回彈率）對樣本進行測試，檢測標準把枕頭枕芯的天然乳膠（聚異戊二烯）成分含量高低，分成A、B、C三個等級。

澳深消委會指出，天然乳膠（聚異戊二烯）含量較高的乳膠枕一般擁有較強的韌性和支撐性，其抗蟎抗菌的能力也較強。測試結果顯示，有18款樣本符合A級純天然乳膠枕芯的要求；其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，名單如下：

5款5星乳膠枕

百富帝皇室泰國乳膠枕

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：5星

TVOC：0.052mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：48N

壓縮永久變形：1.2%

回彈率：50%

參考價格：人民幣 299元

規格型號： 40*60cm

JSY LATEX 乳膠枕頭

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.308mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：55N

壓縮永久變形：4.1%

回彈率：60%

參考價格： 人民幣 79元

規格型號：60*40*10／12cm

睡眠博士人體工學型乳膠成人枕

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.208mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：63N

壓縮永久變形：4.9%

回彈率：61%

參考價格： 人民幣 108元

规格型號：60°40°10／12cm

全棉時代乳膠護頸成人高枕

天然膠乳含量 90% A類

化學指標評星：5星

TVOC：0.098mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：46N

壓縮永久變形：1.6%

回彈率：55%

參考價格： 人民幣 199元

规格型號：枕套：40cm x 60cm

枕芯： 40cm x 60cm

水星泰國進口天然乳膠抗菌防蟎標準型乳膠枕

天然膠乳含量 92% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.408mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：5星

壓陷硬度（壓線40%）：69N

壓縮永久變形：1.7%

回彈率：61%

參考價格： 人民幣299.5元

规格型號： 40° 70°11cm'1

資料來源：澳門及深圳市消費者委員會

其餘13款獲得4星總評，名單如下：

Cottex 天然乳膠枕 Natural Latex Pillow

天然膠乳含量 89% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.528mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：5星

壓陷硬度（壓線40%）：67N

壓縮永久變形：1.8%

回彈率：54%

參考價格： 澳門元269元

规格型號： Size： L

Dunlopillo （鄧祿普）長者乳膠枕 ELDER

天然膠乳含量 91% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.838mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：5星

壓陷硬度（壓線40%）：31N

壓縮永久變形：1.8%

回彈率：71%

參考價格： 澳門元 899元

规格型號：63*39*13cm

富安娜泰國進口雲端護頸乳膠枕／白

天然膠乳含量 89% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.215mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：8.24mg／kg

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：48N

壓縮永久變形：3.4%

回彈率：54%

參考價格： 人民幣 269元

規格型號：60-40cm

羅萊W-泰國乳膠抗菌防蟎按摩枕（原料為泰國進口乳膠原液）

天然膠乳含量 91% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.768mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：76N

壓縮永久變形：4.1%

回彈率：61%

參考價格： 人民幣174元

規格型號：40*60cm

慕思PCD1-003 颗粒乳膠枕

天然膠乳含量 92% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.330mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：80N

壓縮永久變形：9.8%

回彈率：62%

參考價格： 人民幣500元

规格型號：40*60*10／12cm

米家天然乳膠護頸枕 S

天然膠乳含量 92% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.360mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：67N

壓縮永久變形：10.6%

回彈率：58%

參考價格： 人民幣 189元

规格型號：60°38°11／13cm

網易嚴選泰國原液特拉雷乳膠枕 波浪枕

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.325mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：49N

壓縮永久變形：6.3%

回彈率：69%

參考價格： 人民幣307.3元

规格型號：60*40*10／12cm

優頌天然乳膠枕

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.328mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：13.26mg／kg

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：55N

壓縮永久變形：5.4%

回彈率：59%

參考價格： 人民幣 109元

規格型號：60°40'10（前高）／12 （後高） cm

雅蘭泰國進口天然乳膠枕芯（新款）

天然膠乳含量 91% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.408mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：53N

壓縮永久變形：3.0%

回彈率：63%

參考價格：人民幣 399元

规格型號：60°40°8／10cm

雅芳婷乳膠枕

天然膠乳含量 90% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.415mg／（m².h）

苯乙烯：0.010mg／（m²+h）

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：61N

壓縮永久變形：4.6%

回彈率：56%

參考價格： 人民幣 249元

规格型號：60°40°13cm

Casablanca （卡撒天嬌 ）卡撒天嬌 Casablanca Auto - Sanitized Protect Pillow 納米淨化枕

天然膠乳含量 93% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.870mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：48N

壓縮永久變形：6.5%

回彈率：59%

參考價格： 澳門元 699元

规格型號： 60*40+14cm

京東京造斯里蘭卡原芯波浪乳膠枕

天然膠乳含量 91% A類

化學指標評星：4星

TVOC：0.968mg／（m².h）

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：57N

壓縮永久變形：3.3%

回彈率：54%

參考價格：人民幣225.7元

规格型號： 59*39+10／12cm

Woody CONTOUR LATEX PILLOW

天然膠乳含量 90% A類

化學指標評星：3星

TVOC：0.982mg／（m².h）

苯乙烯：0.005mg／（m²+h）

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：4星

壓陷硬度（壓線40%）：61N

壓縮永久變形：2.6%

回彈率：53%

參考價格： 澳門元550元

规格型號： 63°37*13cm

資料來源：澳門及深圳市消費者委員會

7款高分枕頭

此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：

聚酯纖維枕

蓓莎 Comfort Microlux Pillow $145

標示纖維成分： -

護理方法

枕芯：可機洗

枕袋：可機洗

總評：4星

宜家家居 HYLLE firmer item number： 002.827.21 $200

標示纖維成分：55% 萊賽爾 45% 棉

護理方法

枕芯：可60℃機洗

枕袋：可60℃機洗

總評：4星

記憶棉枕

蓆夢思甜夢維斯科記憶枕穩固承托 $1,100

標示纖維成分：60% 聚酯 40% 棉

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

海馬牌 MEM-F-100 $200

標示纖維成分： -

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

乳膠枕

Cherry 貴族乳膠枕 $399

標示纖維成分：100% 棉

護理方法

枕芯：-

枕袋：可60℃機洗

總評：4星

鄧祿普舒享標準枕 $700

標示纖維成分：-

護理方法

枕芯：只可手洗，最高40℃

枕袋：只可手洗，最高40℃

總評：4星

睡康寧 Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow $499

標示纖維成分：100% 棉 （organic）

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

資料來源：消委會

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消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少；而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變；至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。

揀選枕頭4大要點

1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

*資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更

轉載自晴報