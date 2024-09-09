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消委會、日本雜誌檢測洗衣產品！推介25款去污力特強之選！1款表現優秀性價比高洗衣成本僅$1？
健康Tips
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消委會、日本雜誌檢測洗衣產品！推介25款去污力特強之選！1款表現優秀性價比高洗衣成本僅$1？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　面對炎熱天氣，相信大家都會勤清洗衣服，避免污漬汗漬逗留在衣服纖維上。消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上34款洗衣產品，包括洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊，結果發現有15款洗衣產品的去污表現較佳；日本雜誌《LDK》早前亦測試過18款洗衣液和洗衣膠囊，當中有10款洗衣產品的整體表現獲A至A+評級。為此，TOPick整合出25款洗衣產品推薦名單，供大家參考。

 

消委會推薦15款洗衣產品

 

　　消委會曾於2017年測試過市面上34款洗衣產品，包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

 

　　測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，當中有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現的測試表現較佳，另全部3款洗衣膠囊（洗衣球）的整體去污表現出色。15款推薦名單如下：

 

消委會推介12款洗衣粉/洗衣液

Ariel 超濃縮洗衣液
總評：4*
售價：$55
平均每次洗衣費用：$2.89
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：3

去污效能
整體：4
油性污漬：5
酵素污漬：4
可氧化污漬：4.5
其他污漬：2

快潔全效360高效能洗衣液  
總評：3.5*
售價：$75
平均每次洗衣費用：$1.25
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：3

去污效能
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

白猫 大自然清韾洗衣液
總評：3.5*
售價：$40
平均每次洗衣費用：$0.80
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：3

去污效能
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

獅王潔白物語 
納米樂特濃洗衣液 極度消臭
總評：3.5*
售價：$50
平均每次洗衣費用：$1.51
衣物潔白程度：3.5
衣物固色重度：4

去污效能
整體：3
油性污漬：2
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

威良濃縮除菌洗衣液
總評：3.5*
售價：$50
平均每次洗衣費用：$0.68
衣物潔白程度：3.5
衣物固色重度：3

去污效能
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

威擦士 消毒洗衣液冷水配方(超濃縮)
總評：3.5*
售價：$46
平均每次洗衣費用：$1.58
衣物潔白程度：3.5
衣物固色重度：3.5

去污效能
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

寶絲 洗衣粉
總評：4*
售價：$85
平均每次洗衣費用：$1.02
衣物潔白程度：4.5
衣物固色重度：3

去污效能
整體：4.5
油性污漬：4.5
酵素污漬：4.5
可氧化污漬：4.5
其他污漬：2

獅王潔堵物語
超濃縮洗衣粉 清新花果
總評：3.5*
售價：$47
平均每次洗衣費用：$0.63
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：2.5

去污效能
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

AEON TOPVALU 洗衣粉
總評：3.5*
售價：$27
平均每次洗衣費用：$1.28
衣物潔白程度：3.5
衣物固色重度：3.5

去污效能
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

亮麗 全效5合1超濃縮洗衣粉
總評：3.5*
售價：$44
平均每次洗衣費用：$0.95
衣物潔白程度：3.5
衣物固色重度：2.5

去污效能
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

立白超濃縮低泡洗衣粉
總評：3.5*
售價：$57
平均每次洗衣費用：$0.53
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：2.5

去污效能
整體：3.5
油性污漬：2.5
酵素污漬：4
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

白猫 超濃縮低泡洗衣粉
總評：3.5*
售價：$47
平均每次洗衣費用：$0.67
衣物潔白程度：4
衣物固色重度：3

去污效能
整體：3.5
油性污漬：2.5
酵素污漬：4
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》

 

　　洗衣粉／洗衣液方面就以「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

 

　　洗衣膠囊（洗衣球）就以「TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate」及「汰漬 超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）」獲得總評4星高分評價，前者表現較平均，在「去污」、「潔白」和「固色」測試上均獲得3.5至4分評分；後者則在「潔白」測試上獲得5分滿分。

 

　　*資料源自2017年11月消委會報告，產品樣式、售價及品質或有變更

 

LDK推薦10款A級洗衣產品

 

　　日本雜誌《LDK》亦曾於2022年測試過市面上18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼各款洗衣產品的清潔去污力、除臭力、使用感、性價比及整體防污能力；其中有10款產品在整體表現上獲得A至A+評級，名單如下：

 

FaFa Free & Scentless Detergent
第10位
去污力：C
除臭力：A+
使用感：C
性價比：A
防污能力：A+
總評：A

獅王Top Super NANOX 除臭專用
第7位
去污力：A
除臭力：A+
使用感：B
性價比：A
防污能力：A
總評：A

獅王Top Super NANOX 
第7位
去污力：A+
除臭力：A
使用感：B
性價比：A
防污能力：A
總評：A

Ariel Pro Clean Liquid
第7位
去污力：A+
除臭力：A+
使用感：C
性價比：B
防污能力：A+
總評：A

Kirkland Signature Ultra Clean Laundry Pack
第5位
去污力：A
除臭力：A
使用感：A
性價比：A
防污能力：A+
總評：A

Ariel Bioscience Gel Ball 4D Room Drying
第5位
去污力：B
除臭力：A+
使用感：A+
性價比：B
防污能力：A+
總評：A

OxiClean Laundry Detergent Paks High Def Clean
第3位
去污力：A
除臭力：A+
使用感：A+
性價比：C
防污能力：A+
總評：A+

花至 Attack Zero 
第3位
去污力：A
除臭力：A+
使用感：A+
性價比：B
防污能力：A+
總評：A+

Ariel Bioscience Gel Ball 4D
第1位
去污力：A
除臭力：A+
使用感：A+
性價比：B
防污能力：A+
總評：A+

花王 Attack 3X
第1位
去污力：A+
除臭力：A
使用感：A
性價比：A
防污能力：A+
總評：A+

資料來源：LDK

 

　　並列第一名的「花王 Attack 3X」和「Ariel Bioscience Gel Ball 4D」均在香港有售，各位市民不妨多作參考。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#養生#家品#時裝服飾#時裝服飾種類#消委會#LDK#洗衣液#洗衣膠囊#去污#產品測試#消委會報告#洗衣粉
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