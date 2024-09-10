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早餐推薦 | 每日必喝1類飲品增腸道微生物減發炎？腸道權威專家黃金護腸早餐組合公開！點解橙汁是早上最差飲品？
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早餐推薦 | 每日必喝1類飲品增腸道微生物減發炎？腸道權威專家黃金護腸早餐組合公開！點解橙汁是早上最差飲品？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　早餐如何吃得健康又飽肚？英國知名流行病學家暨腸道健康專家Tim Spector近日分享他的「腸胃友善」早餐組合，稱這個黃金組合能讓他「飽到中午」，同時他也強調不喝橙汁。

 

腸胃健康｜專家分享黃金護腸早餐組合
 

　　Spector近日向外國媒體Business Insider分享他的早餐黃金組合，包括乳酪配堅果、莓果及黑咖啡。他表示，早餐會避免吃麵包、燕麥脆片（granola）、什錦燕麥片（muesli）及穀片（cereal），因為這類食物往往是過度加工食品，並且含有添加糖。

 

　　現在Spector早餐都會吃3到4大湯匙的全脂希臘乳酪，配上150毫升克菲爾奶（kefir）或發酵奶，再撒上一些堅果、種子及新鮮或冷凍莓果。而克菲爾奶是一種源自於高加索地區的發酵乳。

 

　　Spector表示，他很喜歡在早晨喝克菲爾奶，他目標每天都要吃上3種發酵食品。史丹福大學2021年一項研究顯示，發酵食品有助提高腸道微生物多樣性及降低發炎。

 

腸胃健康｜早餐不喝１飲品
 

　　另外，他又提到，他每天早上也會喝一杯齋啡，對腸道微生物及心臟都有益，因為咖啡含有水溶性纖維及多酚，就像腸道微生物的燃料。2020年一份發表於期刊《Food Frontiers》的研究顯示，多酚有助於腸道健康，能預防糖尿病、肥胖及心血管疾病等慢性病。

 

　　他還強調，現時已不再喝橙汁，因為橙汁添加了許多糖，更形容是「早晨最糟糕的飲品之一」。Spector稱，就算不喝齋啡，在齋啡裏添加牛奶及糖也是有益的，因為民眾仍能喝進上述的有益物質，只是他建議盡量少加牛奶和糖。

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#食用安全#健康問題#早餐#網絡熱話#健康#營養#腸道健康#發酵食物#乳酪#橙汁#咖啡#齋啡#克菲爾奶#發酵奶#腸胃肝臟科#腸道微生物
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