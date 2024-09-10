颱風摩羯襲海南釀4死近百傷！9層樓電梯遭撕裂？住宅露台被吹走？天文台預計今年或有5至8個熱帶氣旋襲港

超強颱風「摩羯」於9月6日中午逐漸遠離本港後，再先後於當日16時20分、22時20分登陸海南文昌市、廣東徐聞縣，在當地釀成嚴重災情。有海南市民在網上貼出受災圖片，指一棟9層樓房外裝的電梯被颱風「從上到下整個撕裂」；還有不少住戶的陽台玻璃整個被風捲走。海南市民對此表示，「幾十年沒見過」如此厲害的颱風。

據内地媒體報道，「摩羯」在9月6日下午登陸海南文昌海岸，晚間又再登陸廣東徐聞縣，中心附近最大風力達17級、最大瞬時風速274公里。挾帶的強風暴雨重創海南與兩廣地區，大量用戶電力、通信中斷。截至目前為止，颱風已造成120多萬人受災，釀成4死、95傷。

其中，據海南文昌市報告，全市房屋受損2.5萬餘間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，全市近5成林木受災，初步預計經濟損失總計327億元人民幣。此外，常住人口300萬的海口市，有126.81萬人受災，，損壞或倒塌房屋3萬餘間，5.7萬公頃農作物受災，直接經濟損失約263.24億元人民幣。

「摩羯」過境後，9月7日，有海南市民曝光受災景象：一棟9層樓宇加裝的電梯，被颱風從上到下撕裂只剩空殼。拍攝此畫面的市民坦言，「幾十年沒見過這麽大的颱風」。

陽台遭吹飛變危樓、五星級酒店外牆嚴重剝落

另外，在海南海口市、某海景房小區，有居民在颱風過境後赫然發現，很多高層住戶家的窗戶被掀飛，居民都在家中清理狼藉環境。其中一則被瘋傳與討論的受災畫面現顯示，一名住在18樓的女住戶，家中陽台整個被吹走。只見她在室外風雨停止後搬出椅子，獨自坐在已成危樓的陽台，一臉無奈。

海南一棟9層樓宇加裝的電梯，被颱風從上到下撕裂只剩空殼。（圖源：微博）



海南海口市、某海景房小區，一名住在18樓的女住戶，家中陽台整個被吹走。（圖源：X）

海口麗思卡爾頓（Ritz Carlton）酒店在摩羯吹襲後，有大量的外牆磁磚剝落。（圖源：微博）



颱風吹襲前的海口麗思卡爾頓（Ritz Carlton）酒店外墻完好。（圖源：微博）

該女住戶受訪透露，颱風吹襲時，她所住的整棟大樓都在搖晃；緊接著她家的封窗、陽台等物品開始被風吹到鬆動，最終全部消失在狂風暴雨中。而據小區物業經理透露，小區共1000戶居住，初步估算這次颱風約一成家庭的窗戶被吹掉，特別是面朝颱風方向樓面，損壞情況還要更嚴重。

除了小區居民住房破損，海口麗思卡爾頓（Ritz Carlton）酒店在「摩羯」吹襲後，有大量的外牆磁磚剝落，景象駭人。

天文台預計：今年或5至8個熱帶氣旋襲港

天文台於年初曾預測，今年將會有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，數目屬於正常偏多，但暫未能預估有多少熱帶氣旋可達8號風球或以上強度。預料風季可能於6月或之後開始、10月或之後結束。

天文台台長陳栢緯指出，隨著厄爾尼諾繼續減弱，拉尼娜現象可能在下半年開始。5至10月期間，本港都有可能受熱帶氣旋吹襲，個別年份風季甚至可持續到11月、甚至12月也有機會「打風」。天文台評估，在今年餘下時間，仍可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，呼籲市民為餘下風季做好準備。

轉載自晴報