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素食食譜 | 撐過行程滿滿的一周要好好犒賞自己！今期教你做：麻油炒雙花飯
食得有營
素食
健康好煮意

素食食譜 | 撐過行程滿滿的一周要好好犒賞自己！今期教你做：麻油炒雙花飯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　通常甚麼時候吃晚飯的呢？「我們通常是在六、七點的時候。」 泰國的朋友這麼說。對大部分上班族來說，下午五點半準時下班，是不太可能的事；如果能夠在六、七點下班，也算是幸運的了。想像一下，七點下班，回到家已經八點過後了。不管是家裏隨便煮煮的，還是吃便當的，八點，大概是大多數上班族真實的晚飯時間吧？！

 

　　沒有細想八點吃晚餐會不會太晚，只是因為工作的關係，過了八點吃飯，腸胃不知怎的，總是有點消化不良的感覺。於是久而久之，已經習慣晚上不吃米飯的了。說真的，茶餐廳多以麵食和米飯為主，如果不吃米飯的話，晚上外帶的選擇並不多。很多時候，翻了又翻菜單，還是想不出個主意來，只好默默的回家裏煮。

 

　　燙個青菜、煮點豆腐，和煎盤素餃子等，快速的做出一些便餐來果腹。好不容易撐過行程滿檔的一周，決心要在周末好好的犒賞自己。走進久沒拜訪，擁擠的菜市場去。買來新鮮雪白的椰菜花，和嫩綠的青花菜。努力的將整棵切成米飯粒，然後隨心所欲的，配搭喜歡的食材，弄出香氣撲鼻，美味十足的雙花炒飯，總算暫且忘掉過去一周的營役。

 

麻油炒雙花飯（2人份）

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

時間：25分鐘 

 

材料：

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

白色椰菜花（白花椰菜） 半個／西蘭花（青花菜）半個／南瓜 1塊（約80克）／鮮腐粒 5粒 ／金菇（金針菇）1／3包／薑 5片／青蔥 2小束

 

調味：

 

鹽 半茶匙／豉油（醬油）2湯匙／烏醋 半湯匙／糖 半茶匙／肉桂粉 半茶匙／黃薑粉（薑黃粉）半茶匙／白胡椒粉 半茶匙／麻油 3湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／飯碗／湯匙／茶匙／平底易潔鑊（平底不沾鍋）／鑊鏟（鍋鏟）

 

步驟：

 

　　1. 刨走薑的皮，洗乾淨，切絲（如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　2. 清洗青葱，切去根部，再切成粒粒（葱花，如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　3. 分別切走白色椰菜花（白花椰菜）和西蘭花（青花菜）的尾部，清洗乾淨，瀝乾水。然後，分別將椰菜花和西蘭花切成飯粒（如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　4. 切走南瓜的皮，沖洗過後，切成絲（如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　5. 將鮮腐粒切粒（如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　6.切走金菇（金針菇）的根部，再切段（如圖）。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　7. 倒1湯匙的食油於平底易潔鑊（平底不沾鍋）中，以中火煮沸。放入步驟1和2，炒一炒。

 

　　8. 放入步驟3，以中火炒1分鐘。

 

　　9. 放入步驟4，以中火炒1分鐘。

 

　　10. 放入步驟5，以及已經調好的調味料（麻油除外），續以中火，炒拌均勻3分鐘。

 

撐過行程滿滿的一周，要好好犒賞自己！今期素食譜：麻油炒雙花飯

 

　　11. 放入步驟6，同樣以中火炒3分鐘。

 

　　12. 關火，倒入麻油，炒拌均勻，便完成。

 

筆記： 

 

　　1. 西蘭花（青花菜）為能「抗癌」的十字花科類，有可以抗氧化的維他命（維生素）A、B、C、E等可以抗氧化、同時能增強免疫力。

 

　　2. 白色椰菜花（白花椰菜）富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硒。

 

　　3. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

 

　　4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

 

　　5. 青葱有提升免大力的槲皮素。

 

　　6. 鮮腐粒由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

 

　　7. 蔬果全部要徹底洗淨。

 

　　8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#食譜#營養#麻油炒雙花飯#白色椰菜花#西蘭花#南瓜#鮮腐粒#金菇#金針菇
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