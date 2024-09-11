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超級食物 │ 營養學家力推納豆好處超多！有效減慢性疾病風險、延緩衰老！減脂修腰都得？
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超級食物 │ 營養學家力推納豆好處超多！有效減慢性疾病風險、延緩衰老！減脂修腰都得？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　趁兒子暑假一起外遊，在日本逛藥妝店，發覺在預訂產品的貨架，有一款是納豆保健品。作為脊醫及美國註冊臨床營養學家，之前有留意到納豆的營養價值，不過，由於味道和口感並非人人可接受，納豆對身體的好處往往被港人忽略。

 

　　在納豆中打入一隻生雞蛋，拌勻後與白飯一起吃，是常見的食法。日本人從小便接觸納豆，此傳統食品已有數百年歷史，最古老的做法是先把黃豆蒸熟，再包裹在沸水殺菌過的稻草，於一定的溫度和濕度控制下進行發酵。當然，現今的處理方法大不同，是透過生物工程純化出納豆菌，然後大規模發酵生產出來。

 

　　追求健康體態和年輕容顏，納豆也是很好的食材，由於經過發酵，故此含有豐富的益生菌和纖維，有益腸道健康，促進消化和預防便秘，而且納豆具有抗氧化和抗發炎特性，減低慢性疾病的風險，延緩衰老。

 

　　腸道健康可減少內臟脂肪，內臟脂肪主要指積聚在腹腔內臟器官周圍的脂肪，包括肝臟、胰臟、腎臟及腸道。人體需要適量的內臟脂肪來固定內臟位置，但過多的內臟脂肪就會影響荷爾蒙及內分泌功能，更令腰圍過粗，再加皮下脂肪變成大肚腩。

 

　　怎樣才算是腰圍過粗？腰圍身高比例的計算方法，是將腰圍除以身高，不論男女，年齡40歲以下者，健康的腰圍身高比例為少於0.5，亦即腰圍應少於身高的一半，舉例如果身高是160公分，腰圍多於80公分，便可算是腰圍過粗。

 

　　不想腰圍過粗，首要注意是消耗量需大過吸收量，均衡飲食，適量運動，鍛煉肌肉以穩定體重，尤其鍛鍊腹肌可修腰之餘，更可喚醒核心肌肉，等於為腰部包了由肌肉造成的天然腰封，保護著腰部減少腰痛。

 

　　當然，要保持腸道健康，避免腹腔脂肪積聚，吸收豐富益生菌和纖維的食物例如納豆，亦可發揮修腰作用。此外，由於納豆含豐富維生素K2，有益骨骼健康，而近年研究發現，當中的納豆激酶有助血液循環，減低血栓等心血管症病風險。日本人已把納豆從日常飲食，升格為保健食品，不喜歡其味道，或可考慮服用營養補充劑。

 

飲食攻略｜營養學家揭納豆含豐富營養 具抗氧化性抗發炎性 有助減脂保護心血管延緩衰老

 

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#減肥#健康問題#網絡熱話#健康#納豆#超級食物#營養#抗氧化#抗炎#減脂#保護心血管#延緩衰老#修腰
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