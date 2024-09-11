凍齡術 | 60歲童顏醫生公開凍齡秘密！全靠3大秘訣：每日這個時間進行斷食有助抗衰老！警告：勿踩4大催老地雷

要保持年輕，不一定要靠醫美！60歲台灣名醫劉博仁近日公開其身體年齡，比實際年齡年輕6歲之多。多年來，劉博仁之所以能保持年輕，原來是靠這3招打造不老體質，成功凍齡保持「童顏」！

台灣營養功能醫學專家劉博仁在《健康云之道》公開其身體年齡，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云請教他減齡之道，劉博仁指出老化重點在於延長基因染色體的「端粒」。他解釋，近年談到長壽必定會提到「端粒」，皆因端粒是用來保護染色體。端粒自人出生後會有一定長度，隨著年齡遞增，端粒會慢慢縮短。曾經有學者研究指出，人一生端粒會分裂120次，就會完全消耗，等同於生命的終點。故此，延長端粒長度就能夠讓身體保持年輕。

端粒長度決定身體年齡

抗衰老的重點在於端粒縮短的速度不超過實際年齡。劉博仁以自己做例子，他實際年齡60歲，若端粒年齡是70歲的話，就代表身體老化太快，然而他曾做端粒測試年齡，結果顯示他端粒年齡只有54歲，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云亦表示，與劉醫生認識多年，的確發現他外表依然如初，保持「童顏」。

抗衰老的生活和飲食上有甚麼宜忌？劉博仁提出4大飲食地雷加速身體老化，及3招保持年輕，亦公開自己的生活飲食習慣供大家參考。他強調，維持身體健康要適可而止。他曾經有個病人每天在健身室運動6小時，做身體檢查時發現體內自由基很高，端粒反而在恒常劇烈運動後縮短。

4大飲食地雷

高糖食物

攝取太多糖身體會產生糖化終產物(AGEs)-->細胞老化更快

研究：攝取太高糖分或血糖不穩定的人士-->端粒縮短速度較快

煙酒

吸煙人士容易出慢紋、老化更快

酒：產生乙醛-->過量易致8

毒素

如塑化劑/鉛、砷、鎘和汞(水銀)

失眠

有鼻鼾或患有睡眠窒息人士高危

睡眠中身體氧氣弄降-->端粒縮短

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

3招保持年輕

植物性飲食

無須全素食 - 蔬菜比例增加

美國研究：多吃蔬菜-->延長端粒縮短速度

3個月已經有效果

蔬菜含大量植化素+大量纖維，清除身體自己基

建議油水炒

12小時微斷食

每天吃足3餐

晚餐：7點至7點半之間

不吃宵夜

-->肝、膽、脾、胰臟可以修復

-->不會耗損太多細胞消化食物

保持適度運動

研究：久坐＝慢性自殺

＊1小時等同吸1、2支煙

建議一同5天運動

每天快走30-40分鐘

換算步數：每天6000-8000步

劉醫生生活建議

平日超慢跑

假日行山：8000-10000步/日



＊小心過度劇烈運動會反而縮短端粒

完全不喝手搖飲

喝咖啡

偶爾可以吃甜食（如蛋糕）

規律三餐

喝足夠水

晚餐少澱粉——＞減慢升糖指數

＊＊控糖重要

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

轉載自晴報