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凍齡術 | 60歲童顏醫生公開凍齡秘密！全靠3大秘訣：每日這個時間進行斷食有助抗衰老！警告：勿踩4大催老地雷
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凍齡術 | 60歲童顏醫生公開凍齡秘密！全靠3大秘訣：每日這個時間進行斷食有助抗衰老！警告：勿踩4大催老地雷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　要保持年輕，不一定要靠醫美！60歲台灣名醫劉博仁近日公開其身體年齡，比實際年齡年輕6歲之多。多年來，劉博仁之所以能保持年輕，原來是靠這3招打造不老體質，成功凍齡保持「童顏」！

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁在《健康云之道》公開其身體年齡，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云請教他減齡之道，劉博仁指出老化重點在於延長基因染色體的「端粒」。他解釋，近年談到長壽必定會提到「端粒」，皆因端粒是用來保護染色體。端粒自人出生後會有一定長度，隨著年齡遞增，端粒會慢慢縮短。曾經有學者研究指出，人一生端粒會分裂120次，就會完全消耗，等同於生命的終點。故此，延長端粒長度就能夠讓身體保持年輕。

 

端粒長度決定身體年齡

 

　　抗衰老的重點在於端粒縮短的速度不超過實際年齡。劉博仁以自己做例子，他實際年齡60歲，若端粒年齡是70歲的話，就代表身體老化太快，然而他曾做端粒測試年齡，結果顯示他端粒年齡只有54歲，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云亦表示，與劉醫生認識多年，的確發現他外表依然如初，保持「童顏」。

 

凍齡秘密｜60歲醫生外表超年輕 分享3大凍齡術：這鐘數後斷食

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　　抗衰老的生活和飲食上有甚麼宜忌？劉博仁提出4大飲食地雷加速身體老化，及3招保持年輕，亦公開自己的生活飲食習慣供大家參考。他強調，維持身體健康要適可而止。他曾經有個病人每天在健身室運動6小時，做身體檢查時發現體內自由基很高，端粒反而在恒常劇烈運動後縮短。

 

4大飲食地雷

高糖食物

  • 攝取太多糖身體會產生糖化終產物(AGEs)-->細胞老化更快
  • 研究：攝取太高糖分或血糖不穩定的人士-->端粒縮短速度較快

煙酒

  • 吸煙人士容易出慢紋、老化更快
  • 酒：產生乙醛-->過量易致8

毒素

  • 如塑化劑/鉛、砷、鎘和汞(水銀)

失眠

  • 有鼻鼾或患有睡眠窒息人士高危
  • 睡眠中身體氧氣弄降-->端粒縮短

 

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

 

3招保持年輕

 

植物性飲食

  • 無須全素食 - 蔬菜比例增加
  • 美國研究：多吃蔬菜-->延長端粒縮短速度

3個月已經有效果

  • 蔬菜含大量植化素+大量纖維，清除身體自己基

建議油水炒

 

12小時微斷食

  • 每天吃足3餐

晚餐：7點至7點半之間

  • 不吃宵夜
    -->肝、膽、脾、胰臟可以修復
    -->不會耗損太多細胞消化食物

保持適度運動

研究：久坐＝慢性自殺
＊1小時等同吸1、2支煙
建議一同5天運動
每天快走30-40分鐘
換算步數：每天6000-8000步

 

劉醫生生活建議

  • 平日超慢跑
  • 假日行山：8000-10000步/日


＊小心過度劇烈運動會反而縮短端粒

  • 完全不喝手搖飲

喝咖啡

偶爾可以吃甜食（如蛋糕）

  • 規律三餐
  • 喝足夠水
  • 晚餐少澱粉——＞減慢升糖指數

＊＊控糖重要

 

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#健康養生#養生#醫美#醫生#凍齡#健身#運動#台灣#斷食#營養#養顏#輕斷食#端粒#抗衰老#催老#高糖飲食#煙酒#失眠
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