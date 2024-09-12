中秋月餅高熱量、高脂、高糖！一個雙黃蓮蓉月餅等於咁多碗白飯！即睇營養師7個飲食建議：1類飲品最健康

中秋佳節將至，所謂人月兩團圓，不少市民都喜歡相約親友共聚、分享美食佳餚及應節食品。不過，一些常見的中秋應節食品及節慶菜式含高熱量，攝取過多可影響健康。

衞生署健康促進處營養師陸肇麟表示，月餅普遍含高熱量、糖分及脂肪，以雙黃蓮蓉月餅為例，一塊的熱量就高達約890千卡，即約3碗半白飯的熱量。燒乳豬、燒肉等常見節慶菜式亦含高飽和脂肪，烹調常用的柱侯醬、沙嗲醬和蠔油等醬料亦含大量鹽分、脂肪及糖分，攝取過多可影響心血管健康。

若想歡度佳節同時兼顧健康，以下是一些健康飲食建議：

市民如想搜尋「星級有營食肆」、「有營食譜」或了解更多健康飲食的資訊，為中秋過節作準備，可瀏覽「星級有營食肆」運動的專題網站（restaurant.eatsmart.gov.hk）、或追蹤運動的Facebook及Instagram專頁，以獲取更多資訊。

中秋節健康飲食建議

1. 揀選脂肪和糖分較低、份量較少的月餅，並切成小份，分次享用

2. 肉類去除皮層及可見脂肪，方才食用

3. 多進食蔬果、用餐前後補充水份，增加飽足感

4. 以天然調味料代替現成醬料

5. 避免「醬汁撈飯」

6. 細嚼慢嚥，助大腦接收飽腹信號

7. 選用無糖飲品

資料來源：衛生署

轉載自晴報