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母女同患癌？20歲女患大腸癌、媽媽確診肺腺癌！專家：可能與1個飲食習慣有關
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母女同患癌？20歲女患大腸癌、媽媽確診肺腺癌！專家：可能與1個飲食習慣有關

健康解「迷」
健康解「迷」

　　中秋節快到，打算安排BBQ作家庭聚餐的你要留神！台灣有一對母女分別患上肺腺癌及大腸癌，而肇禍原因懷疑與她們廢棄的輪胎框當烤肉架，兼一周3次的燒烤習慣有關。有營養師提醒燒烤產生的有害氣味，附依著在衣服、頭髮，空氣中，長期吸入體內會增加患癌風險。

 

　　台灣營養師許瓊月於節目「聚焦2.0」中表示患有大腸癌的女兒只有20歲，其母則患上肺腺癌。她們2人有一共同的飲食習慣便是每周會燒烤3次，而且會廢物利用，以廢輪胎框當烤肉架，而且就算食物烤焦，亦會全吃下肚。因此她懷疑母女同罹癌，與長期燒烤、吃進致癌物質有關。

 

　　許瓊月又指用廢輪胎框當烤肉架是十分不明智，因為邊上的輪胎極可能沒清乾淨，因此燒烤時，並非散發著烤肉香，而是非常臭的味道，好像是輪胎燒焦的氣味。

 

　　「輪胎燒焦氣味可能有毒，因此女子家每次烤肉都會出現有毒氣體，女子家又非常頻繁烤肉，或許這也是造成媽媽得肺腺癌。」

 

　　許瓊月建議，如果食物烤焦了就不要吃，若真的捨不得，至少把焦的部分去除，而烤肉產生的有害氣味也會附著在衣服、頭髮及空氣中，罹癌風險亦因此會有所提高。

 

致癌危機丨20歲女患大腸癌 母亦患肺腺癌 專家嘆：1個飲食習慣惹禍

(影片截圖)

致癌危機丨20歲女患大腸癌 母亦患肺腺癌 專家嘆：1個飲食習慣惹禍

(影片截圖)

致癌危機丨20歲女患大腸癌 母亦患肺腺癌 專家嘆：1個飲食習慣惹禍

 (影片截圖)

 

3大燒烤方法 避免吸入致癌物

 

　　燒烤肉類時之所以嗅到香氣，是因為高脂動物食材例如五花肉、牛仔骨、香腸、煙肉等的油脂滴進高溫炭火中溶解。但這些香氣容易帶有有害物質「多環芳香烴」，吸入體內容易增加患癌風險，同時也會黏附在食物上，讓大家不知不覺吃進體內。

 

　　台灣奇美醫學中心營養師曾郁芳建議大家在燒烤時，可以利用以下3大方法，有助避免油脂滴進炭火而產生有害物質：

 

1. 用烤肉盤代替傳統鐵網

2. 用卡式爐代替木炭

3. 用錫紙包裹食物以隔絕食物和炭火接觸

 

資料來源：奇美醫學中心營養師曾郁芳 今健康

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#台灣#燒烤#致癌物#肺腺癌#大腸癌#肺癌#腫瘤科#腸胃肝臟科#胸肺科#大腸癌症狀#肺腺癌症狀#烤肉#BBQ
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