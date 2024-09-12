台灣歌后江蕙自揭患癌9年！化療後肺栓塞兼大出血連嗓音都受損！醫生估計可能患這3種腺癌類癌症

現年63歲的台灣女歌后江蕙，早前宣布將於下個月復出開演唱會，昨日（10日）卻透露自己罹癌多年，進行化療後出現肺栓塞、大出血等問題，多次面臨生死交關，連其嗓音都大受影響；有台灣醫生指出，江蕙可能罹患腺癌類癌症，推測可能屬於其中3種常見癌症。

癌症殺手｜台灣女歌后江蕙自揭罹癌9年

63歲台灣女歌后江蕙早前宣布，將於10月5日在台北大巨蛋登台，睽違9年復出樂壇，然而她在昨日（10日）透過經理人發出聲明透露，自己已經罹癌達9年，早於2015年演唱會前夕就發現罹癌，演唱後退出樂壇就一直接受抗癌治療，反反覆覆接受過多次開刀手術和化療，亦曾多次面臨生死交關，也因反覆的治療手段而曾造成肺栓塞、大出血等問題，甚至連其嗓音都大受影響。

63歲台灣女歌后江蕙早前宣布，將於10月5日台灣國慶晚會在台北大巨蛋登台，睽違9年復出樂壇，然而她在昨日（10日）透過經理人發出聲明透露，自己已經罹癌達9年，早於2015年演唱會前夕就發現自己患上癌症，演唱後退出樂壇就一直接受抗癌治療，反反覆覆接受過多次開刀手術和化療，亦曾多次面臨生死交關，也因反覆的治療手段而曾造成肺栓塞、大出血等問題，甚至連其嗓音都大受影響。（圖片來源／lovejodychiang@Instagram）

癌症殺手｜醫生推測或患腺癌類癌症

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰在其Facebook專頁指出，江蕙可能罹患腺癌類癌症，這類癌症較容易出現肺栓塞。他解釋，「肺栓塞」是指當肺部血管受到阻塞形成血栓，造成肺部沒有暢通的血流，令肺部有壞死的機會，兼且無法正常換氣；而腺癌類癌症容易導致身體血液凝固，產生血栓，故認為江蕙或屬腺癌類癌症，嚴重時可造成心肺功能驟降，導致氣喘出血，甚至低血壓休克。

蘇一峰推測，江蕙可能罹患了大腸癌、肺腺癌或乳癌這3種常見腺癌類癌症。

癌症殺手｜大腸癌7大症狀

1.大便出血（鮮紅色）

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

癌症殺手｜肺腺癌與肺癌有何分別？

拆解肺腺癌

肺腺癌是甚麼？跟肺癌有何分別？



肺腺癌（Adenocarinome）是由仔管內壁分泌黏液細胞變異所致。

基本上，肺癌主要按癌細胞大小，分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩一類。

前者的癌細胞較小、後者較大，而肺腺癌屬非小細胞肺癌的一種。

病徵

一般難以察覺，可能有骨痛或頭痛，若慢性咳嗽持續3或以上、痰中帶血絲、易氣喘、胸痛、體重異常減輕，頸頭有淋巴結硬塊等症狀，要盡速就醫。

存活率

第1期肺腺癌患者5年存活率高達8成，若已擴散、進入3B期或第4期，癌細胞出現遠處轉移時，平均存活時間跌到6個月。

但情況因人而異，若能及早發現治療，仍有機會治癒。

治療方式

視乎不同情況，一般活療方式包括外科手術、化療、電療、標靶治療等。

資料來源：臨床腫瘤科專科醫氐陳亮祖

癌症殺手｜乳癌5大症狀

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會



轉載自晴報