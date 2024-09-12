內地老字號餐廳被踢爆用福壽螺冒充田螺！一隻含多達6,000條寄生蟲？感染可致頭痛發燒、失明、癱瘓甚至死亡！食安中心教5招減少寄生蟲風險

內地四川近日爆出食安危機，一間老字號餐廳遭顧客指控使用福壽螺冒充田螺，甚至在菜單上的餐點名稱亦有誤導嫌疑，認為餐廳此舉是在「打擦邊球」、欺瞞消費者。隨後當地市監局對事件作出回應，表示已經介入處理。

據內地媒體《封面新聞》報道，該名顧客在網上發文，投訴廣安市廣安區一間餐廳有欺瞞消費者的嫌疑，表示「我在菜單上點的是香辣螺，應用程式上看到的是香辣田螺，結果端上來發現竟然是福壽螺。」他亦指出，涉事餐廳作為當地的老字號餐廳，是遊客打卡地點之一，認為沒有經驗辨識兩者的消費者容易被誤導，希望相關部門進行監督。

四川廣安市一間老字號餐廳被爆以福壽螺冒充田螺售賣。（網上圖片）

翻查涉事餐廳在網上平台的評論區，亦發現有網民曾反映相同問題。（網上圖片）



福壽螺與田螺的外型有一定分別。（網上圖片）



翻查涉事餐廳在其他平台上的評論區，發現凡涉及曬圖出現餐廳螺螄的評論下皆有人反映是福壽螺，甚至有網民在涉事餐廳旁邊飯店的平台評論區下上載照片，指控餐廳售賣福壽螺而非田螺，顯示事件並非巧合。對此，餐廳就回應指福壽螺為人工養殖。

至本周一（9日），廣安區市監局工作人員接受媒體訪問時表示已接獲檢舉，已有執法人員到現場進行核查，結果發現「福壽螺當田螺賣」確有其事，甚至在檢查當下，餐廳的後廚也正在加工福壽螺。

工作人員解釋，中國目前的法律並非明確禁止餐飲企業售賣福壽螺，「福壽螺是可以銷售的，只要確保煮熟可以食用。」而涉事餐廳亦有向執法人員提供福壽螺檢驗報告，顯示食材沒有問題，「不過在菜單上註明不清一事仍在調查，目前該餐廳已停售此菜式。」

多款知名品牌疑含福壽螺成分

事實上，內地並非首次爆出以福壽螺冒充田螺的新聞，此前亦曾有不少網民透露他們於抖音、淘寶、小紅書等多個知名網購平台上，購買過多款知名品牌產品，包括「豆大亨」爆爽螺螄醬、「抓貓的魚」麻辣味吮指螺肉、「沅江市野食神食品有限公司」的臘肉螺肉醬、「燈泡廠孫姐」螺螄粉、「辣嵐格」牙籤田螺肉等知名產品，當中螺肉成分與福壽螺極為相似，而專家經過鑑定後亦認為相似度極高，多個品牌得悉事件後，隨即發言指並不知情，目前正在了解情況並進行調查及處理中。

湖南漢壽縣市場監督管理局就報道展關調查，目前已發表聲明將會高度重視問，且與多個部門組成了聯合執法組，就涉事企業作出查封、封存及調查，之後有任何進展亦將會及時向大眾作出通報。

網民拆螺螄粉包裝 驚見一堆蟲卵

一名網民亦曾於「小紅書」中爆料，指自己透過美團網購一款名知名螺螄粉，確定產品在保質期內後打開包裝，未料卻發現袋內充斥大量蟲卵，因此急向經銷商和生產方作出投訴：

作為忠粉，算是很大的陰影了，看清楚那刻真的很噁心！

網民購買的知名螺螄粉，包裝袋內充斥大量蟲卵。（網上圖片）

網民坦言受驚，決定要「讓螺螄粉在生活裡消失一段時間」。（網上圖片）

福壽螺寄生蟲數量可達六千條

據報道指，福壽螺是一種人畜共通寄生蟲病的「中間宿主」，身上攜帶的寄生蟲數量可達3000至6000條，種類包括卷棘口吸蟲、廣州管圓線蟲等，可令患者出現頭痛、發燒，甚至失明、癱瘓、癡呆，甚至死亡危機。

食安中心教減低寄生蟲風險5大方法

1.把供生吃的魚類在-20度或以下冷凍7天；或在-35度冷凍約20小時消滅寄生蟲。

2.在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類屬例如養殖的三文魚)感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3.不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產。

4.高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5.酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等，均不能殺死寄生蟲。

資料來源:食安中心

轉載自晴報