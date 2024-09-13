金茶王錢寶信因病離世享年72歲！多屆國際金茶王大賽奪冠！生前推廣「港式奶茶」文化不遺餘力

香港金茶王錢寶信因病離世享年72歲。錢寶信入行半世紀，奉獻一生推廣「港式奶茶」文化，過去曾多次於「沖奶茶」國際賽事奪冠，成功為港爭光，消息一出，不少同行深表哀悼。

香港咖啡紅茶協會主席黃家和悼念，稱錢寶信師傅（人稱寶叔）因病於今年9月5日離世，享年72歲。協會深表惋惜。讚揚錢師傅為「港式奶茶」文化推廣，不遺餘力，作出極大貢獻，曾多次為「香港咖啡紅茶協會」到各地示範表演，並為協會導師，將「港式奶茶」技藝傳揚，他用心栽培後輩，桃李天下。他多年的努力，得到各界的認同及尊重。

寶叔曾於2015 年 「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得冠軍；並於2017 再奪「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」冠軍、並同年在「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得優異獎殊榮。(fb圖片)

據了解，錢寶信十多歲已開始在茶檔冰室當學徒，而且「沖奶茶」十分能手。他曾於2015 年 「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得冠軍；並於2017 再奪「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」冠軍、並同年在「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得優異獎殊榮。

轉載自晴報