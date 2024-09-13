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專家實測機場飛機6大污糟位！其中3個人人都用到！馬桶沖水掣只排第4？第1位含菌量高廁所8倍！邊個時間航班最乾淨？
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專家實測機場飛機6大污糟位！其中3個人人都用到！馬桶沖水掣只排第4？第1位含菌量高廁所8倍！邊個時間航班最乾淨？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　搭飛機外遊時除了要注意飲食安全，亦要注意座位及周遭環境的衛生！有美國專家曾在多個機場和航班收集細菌樣本進行分析，發現有6個地方出乎意料的骯髒，提醒大家在接觸這些物件時要先消毒，避免不知不覺地受細菌感染。

 

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最髒地方曝光

 

　　綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家從美國5個機場及4班航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

 

1.椅背餐桌

細菌數量：2155 CFU/sq.in.

 

2.飲水機按鈕

細菌數量：1240 CFU/sq.in.

 

3.機艙冷氣吹風口

細菌數量：285 CFU/sq.in.

 

4.廁所沖水按鈕

細菌數量：265 CFU/sq.in.

 

5.安全帶扣

細菌數量：230 CFU/sq.in.

 

6.機場廁所門鎖

細菌數量：70 CFU/sq.in.

資料來源：衞生署

 

　　出乎意料的是，飛機座位的椅背餐桌含菌量竟然比廁所的設施高出近8倍，「Travelmath」推測，或因航班之間未有充分時間給予清潔人員仔細清潔座位區，相反廁所卻會定時定候進行頻繁清潔有關；「Travelmath」提醒大家，在接觸上述物件前應先消毒，尤其是椅背餐桌位置，避免接觸細菌吃下肚而遭受感染。

 

機上惡菌丨飛機衛生5招自保

 

  • 乘坐最早航班 : 大多航班需嚴格遵守地面停留的時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。
  • 用毯子覆蓋座椅 : 航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。
  • 提防機上地毯 : 清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作包包與地板之間的隔層。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。
  • 避免赤腳 : 正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣的道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。
  • 自行清潔座位 : 建議乘客用消毒濕巾自行擦拭座椅周圍每一處可觸摸的表面，包括座椅本身（例如人造皮椅材質）、桌板、個人娛樂螢幕、控制器、連安全帶也照擦不誤。Robert提醒盡可能不碰座位前方的置物袋，裡面常有「令人不快的驚喜」，例如骯髒的紙巾、尿布、裝了嘔吐物的嘔吐袋，所以他絕不會把個人用品放進置物袋，倘若必須接觸置物袋裡的物品，接觸過後會消毒雙手。


專家警告搭飛機6大不宜衣著

 

　　據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

1.短褲  
 
2.緊身衣

3.高踭鞋

4.瑜伽褲

5.人字拖

6.牛仔褲

資料來源：《太陽報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#飛機衛生#機場衛生#環境衛生#航空#椅背餐桌#廁所沖水掣#飲水機#安全帶扣#機艙冷氣#機場廁所#家庭醫學
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