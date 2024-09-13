東京21歲女大學生28年前遭殺害兇手仍在逃！70歲老父慨嘆：體力無法負荷了

日本東京葛飾區在1996年9月9日發生一宗殺人放火案件，當年就讀上智大學4年級的女大學生小林順子（當時21歲）在住處遭到殺害，兇手更縱火試圖毀滅證據。當局其後出動大批警力，惟事件至今已過去28年仍未破案，家屬和警方呼籲外界提供線索。

日本命案｜死者父親感時日無多 籲警方提供線索

根據《NHK》報道，死者小林順子的父親，小林賢二和警視廳的調查員周一（9日）來到案發現場的住所獻花悼念。隨後，他們在附近的柴又站分發傳單，希望民眾可以提供線索，表示「即使是微不足道的消息也都可以提供」。

小林賢二表示：「每天早上我都在佛壇前祈禱，希望今天能夠破案。我已經70多歲了，感覺體力逐漸無法負荷，但案件依然未能解決，沒想到這麼長時間無法破案，已經迫在眉睫。」龜有警察署署長小山正治則表示：「我們堅信一定能逮捕犯人，懇請大家提供線索」。

1996年9月9日，上智大學四年級學生小林順子在東京葛飾區的住所被遲到殺害。（影片截圖）

兇手更縱火試圖毀滅證據。（影片截圖）

案發現場模型。（影片截圖）

疑犯是一名身高約150至160厘米，穿著黑色褲子和黃色外套的男子。（影片截圖）

死者的父親小林賢二和警視廳的調查員今日來到案發現場的住所獻花悼念。（影片截圖）



隨後，他們在附近的柴又站分發傳單，希望民眾可以提供線索。（影片截圖）



事件至今已過28年仍未破案，家屬和警方呼籲外界提供線索。（影片截圖）

日本命案｜28年仍未破案

1996年9月9日，上智大學4年級學生小林順子在東京葛飾區的住所遭到殺害，且家中也被縱火燒毀。雖然東京都警視廳已投入約11萬8千名調查員調查此案，但案件至今已過了28年，仍懸而未決。

根據一名目擊者描述，案發現場附近曾出現一名身高約1.5至1.6米，穿著黑色褲子和黃色外套的可疑男子，但目前仍無法確認該名男子的身份。

轉載自晴報