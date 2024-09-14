全方位放鬆下半身肌肉！7個簡單動作KO下肢疲倦、腫脹繃緊！伸展大腿膕繩肌、四頭肌、小腿脛前肌、臀部改善血液循環

拉筋紓痛運動全方位放鬆下半身肌肉！7個簡單動作KO下肢疲倦、腫脹繃緊！伸展大腿膕繩肌、四頭肌、小腿脛前肌、臀部改善血液循環 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 14/09/2024 上一集，和大家分享了如何用一個滾筒放鬆肩背、腰部和胸肌群等上肢肌肉。今集，就輪到下肢肌肉。同樣地，我們會借助一個滾筒，透過7個動作舒展小腿肌肉、膕繩肌、脛前肌、大腿四頭肌、內收肌、外側和臀部等一些難以被按壓的小肌群，改善久坐久站帶來的肌肉僵硬、血液不循環！ Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#抽筋#伸展運動#運動#肌力伸展#小腿肌肉#脛前肌#膕繩肌#大腿四頭肌#大腿內收肌#臀部 Add a comment ...
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