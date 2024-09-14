全方位放鬆下半身肌肉！7個簡單動作KO下肢疲倦、腫脹繃緊！伸展大腿膕繩肌、四頭肌、小腿脛前肌、臀部改善血液循環

上一集，和大家分享了如何用一個滾筒放鬆肩背、腰部和胸肌群等上肢肌肉。今集，就輪到下肢肌肉。同樣地，我們會借助一個滾筒，透過7個動作舒展小腿肌肉、膕繩肌、脛前肌、大腿四頭肌、內收肌、外側和臀部等一些難以被按壓的小肌群，改善久坐久站帶來的肌肉僵硬、血液不循環！