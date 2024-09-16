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食物中毒｜台灣20人食楊桃中毒8人離世！醫生：1類人絕不能食楊桃！或出現四肢麻木甚至昏迷死亡
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食物中毒｜台灣20人食楊桃中毒8人離世！醫生：1類人絕不能食楊桃！或出現四肢麻木甚至昏迷死亡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　適逢中秋節，楊桃作為應節水果必不可少。不過，台灣腎臟科洪永祥醫生提醒，1類人「一口楊桃都不能吃」，否則可能會因為無法代謝楊桃所產生的神經毒素，導致四肢麻木、甚至昏迷死亡。

 

楊桃中毒｜8人食用楊桃後中毒死亡

 

　　台灣腎臟科洪永祥醫生曾在Facebook個人專頁發文表示，台灣高雄醫學院附屬醫院曾經報告過20名楊桃中毒患者。不過，這些患者吃得並不誇張，有17人只吃了半個或者一個新鮮楊桃，有3人喝了市場上賣的楊桃汁，但是這20人的後果都很嚴重。

 

　　在20名楊桃中毒患者中，15人肢體麻木，10人意識障礙，12人不停打嗝，多人出現呼吸困難、全身肌無力等神經中毒現象，最後12人痊癒，有8人死亡。

 

楊桃中毒｜1類人忌吃楊桃

 

　　洪永祥醫生表示，雖然楊桃是一種很健康的水果，腎臟健康者可以多攝取，但是慢性腎衰竭與需要洗腎的患者則一口都不能吃，包括楊桃汁、楊桃乾等。

 

　　不少病患誤以為楊桃為高鉀水果，導致限鉀的腎衰竭患者不能食用。不過，洪醫生指出，主要原因是楊桃在代謝過程中會產生一種神經毒素必須經由腎臟代謝，若腎衰竭患者無法將毒素代謝出去，就會出現四肢麻木、不停打嗝等症狀，隨後出現意識障礙甚至昏迷死亡。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#養生#健康問題#網絡熱話#健康#楊桃#食物中毒#腎衰竭#楊桃汁#楊桃乾#台灣#昏迷#四肢麻木#腎或泌尿科
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