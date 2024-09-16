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中秋食柚子注意！柚子與6類藥物同食如服藥過量引發副作用！醫生：5種人吃柚子或腦出血甚至致命
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中秋食柚子注意！柚子與6類藥物同食如服藥過量引發副作用！醫生：5種人吃柚子或腦出血甚至致命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　臨近中秋佳節，相信不少家庭都開始準備各種應節食物。不過有台灣醫生提醒大家，有部分人或會在食柚子後，出現流鼻血、腦出血等症狀，並點名5類人要小心，避免不慎造成嚴重問題。

 

5類人不宜食柚子

 

　　台灣重症醫生陳志金在其Facebook專頁表示，不少人會在中秋節食月餅、抽子等應節食物，但有些人不能食用柚子，尤其是有服用「抗凝血藥」的病人，直言：

 

　　輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！

 

　　醫生解釋，西柚和柚子會抑制體內某種用以代謝藥物的酵素，故會減少抗凝血藥的代謝，導致體內藥物濃度上升，在體內造成傷害，「效果就像藥物過量一樣」。

 

　　醫生點名指出，以下5類人都不適宜食柚子：

 

5類人不宜食柚子

 

1. 心律不整人士

2. 進行過心臟瓣膜置換人士

3. 肺栓塞患者

4. 深部靜脈栓塞患者

5. 腦中風病人

 

資料來源：Icu醫生陳志金

 

6種藥物或與柚子產生作用

 

　　陳志金同時指出，有6種藥物亦可能會與柚子產生交互作用，包括：

 

● 降血壓藥（鈣離子通道阻斷劑）

● 他汀類降膽固醇藥

● 免疫抑制劑

● 安眠藥／鎮靜劑

● 抗憂鬱藥

● 抗焦慮藥

 

　　醫生亦表示，由於西柚和柚子的含鉀量高，容易導致高血鉀，並引發心律不正，故特別提醒有需要洗腎的病人要少吃柚子，如有懷疑就請向專科醫生查詢清楚。

 

5類藥忌與柚子同服

 

　　除了要留意水果的鉀質和糖分，亦要留意水果與藥物相沖問題。香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾表示，西柚和碌柚需要透過腸酵素進行分解，而部分藥物（如血壓藥和抗排斥藥）同樣需要腸酵素進行分解。當兩者同時服用，原本用來分解藥物的腸酵素，有部分會轉為分解柚子，導致藥物在體內停留更長時間，變相令藥力提升，產生副作用。註冊藥劑師麥偉基亦指出，降血脂、降血壓、安眠藥、免疫抑制劑及抗心律不正藥這5類藥物，萬一與柚子同服，或會造成以下副作用或毒性：

 

5類藥不宜與柚子同服

 

1. 降血脂藥

頭痛、腸胃不適、肝炎及肌病變（肌痛）

 

2. 降血壓藥

容易臉紅、水腫、頭痛、心跳加快、姿勢性低血壓

 

3. 安眠藥

頭暈、增加嗜睡感、呼吸抑制等

 

4. 免疫抑制劑

增加藥物的血中濃度，可能造成腎毒性、肝毒性及增加免疫抑制作用

 

5. 抗心律不整藥

甲狀腺毒性、肺毒性、肝損傷及心跳變慢

 

資料來源:註冊藥劑師麥偉基 （1，3-5） 

資料來源:香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師（2） 

 

　　藥劑師蘇曜華表示，藥物相沖的情況僅限於西柚和沙田柚，一般進食其他生果並不會出現同樣問題。他提醒，如服用以上藥物後，最少要隔3至4小時後才可以食柚子。此外，服用藥物時亦要以水送藥，不應該用可樂、茶或酒送藥，以免跟藥物產生不良反應，影響藥效。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#養生#副作用#藥物種類及名稱#中秋節#柚子#西柚#碌柚#藥物#水果#腦出血#抗凝血藥#鉀#降血脂、降血壓、安眠藥、免疫抑制劑#心律不正#藥物安全#家庭醫學
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