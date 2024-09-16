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預防骨質疏鬆要補鈣！營養師推介1款甜品含鈣量是牛奶3倍、豆漿25倍！即睇19種高鈣食物清單
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預防骨質疏鬆要補鈣！營養師推介1款甜品含鈣量是牛奶3倍、豆漿25倍！即睇19種高鈣食物清單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　提起補鈣，不少人可能會想到喝牛奶或攝取乳製品，台灣有營養師就指出，有一種傳統甜品每100克的含鈣量是牛奶的3倍，甚至是豆漿的25倍，不過就需要視乎有否使用一種特定材料，提醒市民挑選時可多加留意。

 

　　台灣營養師楊哲雄早前在Facebook專頁「好食課」發文，拆解傳統豆腐花和便利店售賣的豆腐花之間有何分別。他指出，兩者的主要原料都是豆漿，但使用的凝固劑則有所不同。傳統豆腐花使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣）來讓豆漿凝固，導致口感偏硬，更有部分豆腐花會加入木薯粉、番薯粉等澱粉，令質感更加綿密細緻；而便利店豆腐花則是使用魚膠、洋菜粉、布丁粉等作為凝固劑，口感會跟布丁或啫喱比較相似，相對較為軟嫩，部分產品甚至會加入鮮奶、奶粉或雞蛋等原料，讓味道更加豐富，不過素食者就需要注意，裏面是否含有雞蛋或牛乳等動物性成分。

 

補鈣食物｜1種豆腐花含鈣量為豆漿25倍

 

　　既然是豆製品，那麼吃豆腐花又能否補鈣？楊哲雄就表示只有傳統豆腐花可以，且必須是使用石膏作凝固劑才有相應的效果。他解釋，由於傳統豆腐花使用食用石膏，亦即硫酸鈣，因此每100克豆腐花就會有300毫克鈣質，含量為牛奶的3倍，更是豆漿的25倍。至於便利店售賣的豆腐花，因為並非使用硫酸鈣，所以其鈣含量與嫩豆腐及豆漿相近，每100克大約只有12毫克的鈣質，對補鈣並無顯著幫助。

 

　　鈣質保持骨骼強健，不少人透過飲食補鈣防止流失。台灣有營養師指出，傳統豆腐花使用硫酸鈣，令到豆漿凝固，每100克傳統豆腐花即有300毫克鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍，便利店售賣的豆腐花並非用硫酸鈣，所以鈣含量會和嫩豆腐及豆漿差不多，每100克只有大約12毫克鈣質，提醒市民可以食得更健康。

 

同場加映：19種高鈣食物

 

　　台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

 

19種高鈣食物 每100克重量計算

 

含100至200毫克鈣

1. 海帶

2. 紅莧菜

3. 番薯葉

4. 芥蘭

5. 牛奶

6. 花蛤

7. 傳統豆腐

 

含210至500毫克鈣

8. 杏仁

9. 無花果

10. 旗魚鬆

11. 紫菜

12. 黑豆

13. 蠔

 

含500毫克以上鈣

14. 黑芝麻

15. 小方豆乾

16. 小魚乾

17. 乳酪

18. 髮菜

19. 全脂奶粉

 

資料來源：台灣營養師余朱青

 

骨質疏鬆8大高危人士

 

　　患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

 

1. 長者

2. 女性

3. 亞裔及白種人

4. 體重過輕或骨架較小

5. 有骨質疏鬆症和骨折的家族史

6. 不健康的生活習慣

7. 內分泌失調病症或慢性病患者

8. 長期服用類固醇或影響骨骼新陳代謝的藥物

 

資料來源：衛生署

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#骨質疏鬆#鈣質#營養師#甜品#台灣#Facebook#營養#補鈣#牛奶#乳製品#豆漿#豆腐花#高鈣食物#骨骼健康#骨科
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