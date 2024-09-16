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胰臟癌 | 女子腹痛求診胰臟癌指數超標40倍！醫生揭與1種飲品有關？戒掉1個月癌症指數回復正常！
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胰臟癌 | 女子腹痛求診胰臟癌指數超標40倍！醫生揭與1種飲品有關？戒掉1個月癌症指數回復正常！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　茶竟然有機會會導致癌症？近日有台灣醫生分享案例，有名中年女子因腹痛就醫，經檢查後發現其癌症指數超標，但其後進行了各項檢查都未有發現癌細胞；醫生感到奇怪，問診後就發現她愛喝含糖紅茶，認為是導致癌指數超標的原因，故建議女子要戒掉，最終在1個月後覆診就顯示癌症指數回復正常。醫生慶幸及早發現問題根源，未有造成憾事。

 

胰臟癌｜53歲女癌症指數超標40倍

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在健康節目《小宇宙大爆發》上分享案例，該名52歲女子因為持續肚痛而到診求醫，醫生為她進行抽血檢查後發現，其胰臟癌指數CA19-9高達1400（正常值為37），醫生認定女子有大機會已罹患胰臟癌；但其後為女子安排進行各種詳細檢查，不論是照超聲波，還是照胃鏡、大腸鏡等都未有在其體內發現任何癌細胞。

 

　　醫生對此感到奇怪，選擇進一步追問女子的飲食習慣。醫生憶述，女子透露自己非常愛喝茶，尤其是含糖紅茶，幾乎每天都會飲1至2升的分量，並已維持如此習慣多年。醫生直言，「（她）幾乎當水在喝」，並告誡女子表示，長期飲用大量茶飲本身對胃部有不良影響，故建議先停止飲用。

 

胰臟癌｜實測結果揭問題源頭

 

　　女子聽從醫囑戒飲含糖紅茶，1個月後覆診再次進行抽血檢查，結果顯示其癌症指數降至42。醫生見狀就開始懷疑，癌症指數的變化也許與飲用紅茶有關。為了作進一步確認，醫生與女子商討進行實驗，讓她重新開始飲紅茶，果不其然在1個月後癌症指數再次上升至700；隨後又再停止飲用，癌症指數又降至25，此時醫生確定問題來源正正是含糖紅茶，建議女子不要再飲任何含糖茶飲。醫生慶幸表示，女子及時發現身體出現問題而求醫，避免了癌症的發生。

 

　　錢政弘指出，過往有研究指出，如果20至45歲族群每天飲2杯含糖飲料，胰臟癌風險會增加3倍，故提醒大家別輕忽含糖飲料對身體的危害，這些日常生活的習慣恐會逐漸增加胰臟發炎或致癌風險，建議喝茶飲選擇無糖為佳，也盡量避免添加其它配料。

 

胰臟癌｜胰臟癌10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

 

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

 

胰臟癌10大風險因素

 

性別

男性比女性有更高風險

 

種族

黑人的風險較高

 

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

 

超重

超重的人有較大風險

 

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

 

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

 

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

 

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

 

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

 

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

 

資料來源：醫院管理局

 

胰臟癌｜胰臟癌7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：


1. 腹背痛

　　上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

 

2. 突然消瘦

　　胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

 

3. 厭食

　　癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

 

4. 黃疸

　　如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

 

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

　　如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

 

6. 發燒及發冷

 

7. 靜脈栓塞

 

資料來源：香港癌症基金會

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#癌症#食用安全#胰臟癌#腹痛#茶品#飲品#癌指數#癌細胞#紅茶#茶#致癌#腫瘤科
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