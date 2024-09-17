減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康

【減肥／三高／癡肥／過重／高血壓／高膽固醇／肥胖】肥胖是萬病之根源。台灣一名29歲男子已有高血壓的問題，加上BMI、血脂等指數嚴重超標，健康危在旦夕。台灣減重醫生建議他 6 招著手改善生活習慣，不消1年，居然減走120磅，而且所有指數全部回落，重拾健康。

「三高二害」5大指標

台灣減重專科醫生許芷瑜在「初日診所」YouTube頻道發布影片，指一名29歲男子早前因為攻讀博士壓力很大，體重一度高達129公斤（約284磅），導致體檢數字異常，包括BMI 42.2，屬嚴重肥胖；血壓164／102mmHG，屬於高血壓；腰圍過粗有104厘米等。許醫生指，正常人體內的三酸甘油酯應該少於150dl，但男子卻高達224dl，健康情況讓人憂心。她提出「三高二害」5大指標，只要符合其中3項已屬代謝症候群，5項指標包括：

「三高二害」5大慢性病指標

高血壓

高血糖

高血脂

好膽固醇不足

腰圍過粗

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜

6招遠離慢性病

許芷瑜醫生續指，除了高血糖以外，男子已經有4項指數超標，故此建議6大生活調整，讓男子控制慢性病和減肥雙管齊下。一年後，男子激減54公斤（約120磅），之前身體檢查的「紅字」亦全部回落至正常水平。

1. 使用藥物控制 + 減重

2. 戒手搖飲

3. 避免捱夜

4. 三餐要吃飽吃夠

5. 正餐以外不吃宵夜／零食

6. 增加身體活動量

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜

轉載自晴報