歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康
健康Tips
肥胖問題
醫生解說
瘦身大法
血壓
血脂膽固醇

減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【減肥／三高／癡肥／過重／高血壓／高膽固醇／肥胖】肥胖是萬病之根源。台灣一名29歲男子已有高血壓的問題，加上BMI、血脂等指數嚴重超標，健康危在旦夕。台灣減重醫生建議他 6 招著手改善生活習慣，不消1年，居然減走120磅，而且所有指數全部回落，重拾健康。

 

「三高二害」5大指標

 

　　台灣減重專科醫生許芷瑜在「初日診所」YouTube頻道發布影片，指一名29歲男子早前因為攻讀博士壓力很大，體重一度高達129公斤（約284磅），導致體檢數字異常，包括BMI 42.2，屬嚴重肥胖；血壓164／102mmHG，屬於高血壓；腰圍過粗有104厘米等。許醫生指，正常人體內的三酸甘油酯應該少於150dl，但男子卻高達224dl，健康情況讓人憂心。她提出「三高二害」5大指標，只要符合其中3項已屬代謝症候群，5項指標包括：

 

「三高二害」5大慢性病指標

 

高血壓

高血糖

高血脂

好膽固醇不足

腰圍過粗

 

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜

 

6招遠離慢性病

 

　　許芷瑜醫生續指，除了高血糖以外，男子已經有4項指數超標，故此建議6大生活調整，讓男子控制慢性病和減肥雙管齊下。一年後，男子激減54公斤（約120磅），之前身體檢查的「紅字」亦全部回落至正常水平。

 

1. 使用藥物控制 + 減重

2. 戒手搖飲

3. 避免捱夜

4. 三餐要吃飽吃夠

5. 正餐以外不吃宵夜／零食

6. 增加身體活動量

 

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#肥胖#治療#減肥#醫生#膽固醇#高血壓#瘦身#壓力#血脂#血糖#三高#慢性病
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生