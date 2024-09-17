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中秋節 | 内地1元月餅爆紅！多家網店銷量逾10萬惹關注！網民質疑食安問題：價格太低廉真的能吃嗎？
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食物安全

中秋節 | 内地1元月餅爆紅！多家網店銷量逾10萬惹關注！網民質疑食安問題：價格太低廉真的能吃嗎？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　中秋節將至，不少人都會購買月餅，準備在佳節當日享用。而近日内地電商平台上一種售價僅為1元（人民幣，下同）的月餅爆紅，多間網店的銷量超過10萬，引發關注。同時有不少網民認為這種月餅價格過於低廉，質疑其食安問題：「這種月餅敢買嗎？」

 

1元月餅｜1元月餅爆紅銷量破百萬

 

　　據内地媒體《上游新聞》報道，有網民周五（13日）在網上發帖稱，「公司給每人發了一個月餅，這麽小一個，不會是1元/個的月餅吧？」引發熱議。記者在電商平台上搜索「月餅」，按銷量排序，排在前面的是多款1元月餅，一個起批發，每個50克，銷量均顯示10萬+。

 

　　來自瀋陽的曾先生（化名）最近網購了30個月餅，每個售價1.2元。他在接受内地媒體訪問時表示，認為物有所值。

 

　　「我也是看到網上的熱度，想著嘗試一下，買來平時自己吃。味道其實還可以，雖然有點偏甜，但對於這個價位來說，算是物有所值。每個月餅50克左右，個頭不大，包裝很簡潔。雖然它不能和一些品牌月餅比，但作為小零食完全沒問題。」

 

　　另一位李女士（化名）也表示，自己所在的公司派發了「1元月餅」作為中秋福利，「一開始我還以為是公司摳門，但嘗過後發現，雖然月餅小，但味道不太差。畢竟這是公司的心意吧」。

 

食用安全｜内地「￥1月餅」爆紅 多家網店銷量破10萬 網民憂食安問題：真的能吃嗎？

内地電商平台上一種價僅為1元的月餅爆紅。（圖自微博）

食用安全｜内地「￥1月餅」爆紅 多家網店銷量破10萬 網民憂食安問題：真的能吃嗎？

多間網店的銷量超過10萬。（圖自微博）

食用安全｜内地「￥1月餅」爆紅 多家網店銷量破10萬 網民憂食安問題：真的能吃嗎？

不少公司大批量採購，作為員工福利發放。（淘寶截圖）

食用安全｜内地「￥1月餅」爆紅 多家網店銷量破10萬 網民憂食安問題：真的能吃嗎？

銷售人張先生強調，公司注重食品安全，雖然價格低廉，但每個生產環節都有嚴格的衛生標準。（淘寶截圖）

食用安全｜内地「￥1月餅」爆紅 多家網店銷量破10萬 網民憂食安問題：真的能吃嗎？

不過，仍有不少網民擔心食安問題。（淘寶截圖）

 

1元月餅｜商家回應低價月餅的製造成本

 

　　其中一位在電商平台售賣「1元月餅」的江蘇某食品廠銷售人員張先生表示，「1元月餅」的銷量確實很好，更成為了銷量爆款。因為臨近節日，購買的人數不多，存貨基本已售罄。此外，客戶大多都是公司大批量採購，作為員工福利發放，每個單價1.2元，不含運費；800個以上批發價是每個1元，免運費。

 

　　至於這種低價月餅的製造成本，張先生解釋，「1元月餅並不意味著質量差」，只是通過簡化包裝、採用基礎原材料以及用生產線生產來降低成本，製作工藝也相對簡單，節省了成本。

 

　　張先生又出示月餅清單截圖，從中可見「1元月餅」的重量在40克到50克之間，不少月餅款式標注為「流心」、「桃山皮」。他強調，公司注重食品安全，雖然價格低廉，但每個生產環節都有嚴格的衛生標準，讓消費者放心。

 

　　對此，有專家認為，「流心」、「桃山皮」等類型的月餅在近幾年非常流行，推出的芝麻、草莓、豆沙等味道，又迎合了不同年輕消費者的口味偏好。這類低價月餅在製作工藝上，一般採用更為高效的機械化生產方式，因此進一步壓縮成本。

 

1元月餅｜網民憂食安問題

 

　　不過，仍有不少網民擔心食安問題，「1元的月餅到底是什麽做的，吃得放心嗎？」，有網民亦認為公司派發「1元月餅」福利太過敷衍，「這種月餅還不如不發」、「這也太摳了，太不把員工身體當回事了吧」。

 

網民有乜講

 

原來月餅可以只賣一元，還有錢賺，之前的天價月餅啊。

能吃嗎？這麼便宜。

我覺得只要好吃，不同口味搭著蠻不錯的，價格也不貴，只要不要為了降低成本用不好的料就行…

媽呀一塊錢的月餅還不如買點好的月餅分著吃呢，能賣一塊錢說明成本更低，這食品質量能過關嗎？

公司大批采購1元月餅發福利，福利就是一元的月餅?這公司太摳門了吧。一元的月餅到底是甚麼做的，吃的放心嗎？都為這食品安全擔憂。

雖然但是，一塊錢一個的月餅才是正常的價格，動輒二三十、六七十一塊的月餅趕緊退出市場吧。

 

轉載自晴報

 

Tags:#月餅#食用安全#健康問題#網絡熱話#熱爆話題#健康#美食#中秋節#內地#1元月餅#網店
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