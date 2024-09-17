銀屑病、濕疹分不清？銀屑病皮膚極痕癢！病情嚴重或致關節變形！醫生拆解6大症狀+治療方法

患上銀屑病，除了皮膚極痕癢，外觀上亦會為患者帶來諸多不便及尷尬。皮膚科專科醫生陳厚毅強調指，銀屑病容易與濕疹混淆，惟發病位置及症狀略有些許不同，嚴重者更可能出現關節變形、關節痛及血管性疾病，令患者心身都大受影響，甚至誘發情緒問題。不過只要配合適當治療，病情亦可獲得極大改善，近年推出的新型生物製劑，更可針對發炎指數進行治療，最大程度改善患者症狀及不適，同時將副作用影響降到最低。

銀屑病俗稱牛皮癬，常見發病年齡為10至20歲及40至50歲，陳厚毅醫生解釋指，銀屑病絕無傳染性，患者病發後多數會受到皮膚增厚、痕癢及頭皮屑困擾，病情處理不當時甚至會出現關節痛及關節炎。

患病成因方面，除了先天家族遺傳外，不少患者亦可能受後天因素影響而發病，例如藥物影響、甚至患上感冒後同樣可誘發銀屑病。

銀屑病易與濕疹混淆 6大症狀助分辨差異

由於銀屑病與許多皮膚病都頗為相似，同樣會令患處變得極為痕癢，當中又最易與濕疹混淆，陳厚毅醫生強調指，想要辨別濕疹及銀屑病，主要可透過「年齡層面」及「病徵」兩方面判斷，至於病情嚴重程度，則可簡單透過患處範圍判斷，範圍佔據越大則情況越嚴重：

銀屑病影響身心狀況 嚴重恐誘情緒問題

陳厚毅醫生表示，過去曾有醫學研究指出，銀屑病情況處理不佳，有機會出現關節變形、關節痛，甚至引發血管性疾病；除此之外，患者因外觀及病情帶來的種種不適及困擾，更有機會造成心理影響，嚴重者會出現焦慮症、抑鬱症等情況。

外國亦有研究曾指出，有病人更因銀屑病影響心理，最終出現輕生念頭，因此銀屑病患者應對自己的心身狀況多加關注，而患者家屬及朋友亦要多關注病人心理狀況。

傳統治療方法 VS 新型製劑

陳厚毅醫生續指，治療銀屑病方面，傳統方法以搽抹類固醇及口服治療，惟兩者皆有不同風險及副作用，例如類固醇只可局部使用，長期使用可導致皮膚變薄及萎縮，塗抹於眼睛附近位置亦有風險，可能會導致青光眼及白內障；口服治療雖然可有助改善病情，但藥物亦有傷肝及傷腎風險，因此使用時需要小心觀察且不可長期使用。

不過隨近年醫學科技發展，治療銀屑病方面亦推出了新型生物製劑，只要確保患者並非乙型肝炎或肺炎患者，便可針對發炎指數進行治療，大幅減少副作用影響，患者治療後基本上痕癢症狀及外觀皆獲極大轉變，亦可重新穿上短袖衫、短褲及短裙，心情亦因此有所改善。

改善銀屑病5大貼士

銀屑病對外觀及健康影響深遠，想要預防銀屑病，陳厚毅醫生則指出最有效預防方法便是多塗抹保濕產品，惟本身皮膚較為敏感、患有濕疹或銀屑病等人士，如果用錯產品反而有機會刺激皮膚、導致銀屑病惡化，造成反效果。

而銀屑病患者亦不必過於憂心，只要遵循5大改善貼士，同樣可有助改善病情，重回健康生活：

改善銀屑病5大貼士

1. 切勿以較熱的水洗澡，宜用溫和暖水（熱水恐致油脂膜再度受損令痕癢加劇）

2. 洗澡時使用溫和潔膚液

3. 均衡飲食，毋須戒口

4. 保持心情開朗

5. 養成運動習慣（有助預防關節出現問題機會，運動後身體會分泌安多酚可令人心情開朗，改善銀屑病狀況）

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

轉載自晴報