歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
銀屑病、濕疹分不清？銀屑病皮膚極痕癢！病情嚴重或致關節變形！醫生拆解6大症狀+治療方法
健康Tips
醫生解說
濕疹

銀屑病、濕疹分不清？銀屑病皮膚極痕癢！病情嚴重或致關節變形！醫生拆解6大症狀+治療方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　患上銀屑病，除了皮膚極痕癢，外觀上亦會為患者帶來諸多不便及尷尬。皮膚科專科醫生陳厚毅強調指，銀屑病容易與濕疹混淆，惟發病位置及症狀略有些許不同，嚴重者更可能出現關節變形、關節痛及血管性疾病，令患者心身都大受影響，甚至誘發情緒問題。不過只要配合適當治療，病情亦可獲得極大改善，近年推出的新型生物製劑，更可針對發炎指數進行治療，最大程度改善患者症狀及不適，同時將副作用影響降到最低。

 

　　銀屑病俗稱牛皮癬，常見發病年齡為10至20歲及40至50歲，陳厚毅醫生解釋指，銀屑病絕無傳染性，患者病發後多數會受到皮膚增厚、痕癢及頭皮屑困擾，病情處理不當時甚至會出現關節痛及關節炎。

 

　　患病成因方面，除了先天家族遺傳外，不少患者亦可能受後天因素影響而發病，例如藥物影響、甚至患上感冒後同樣可誘發銀屑病。

 

銀屑病易與濕疹混淆 6大症狀助分辨差異

 

　　由於銀屑病與許多皮膚病都頗為相似，同樣會令患處變得極為痕癢，當中又最易與濕疹混淆，陳厚毅醫生強調指，想要辨別濕疹及銀屑病，主要可透過「年齡層面」及「病徵」兩方面判斷，至於病情嚴重程度，則可簡單透過患處範圍判斷，範圍佔據越大則情況越嚴重：

 

Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

 

銀屑病影響身心狀況 嚴重恐誘情緒問題

 

　　陳厚毅醫生表示，過去曾有醫學研究指出，銀屑病情況處理不佳，有機會出現關節變形、關節痛，甚至引發血管性疾病；除此之外，患者因外觀及病情帶來的種種不適及困擾，更有機會造成心理影響，嚴重者會出現焦慮症、抑鬱症等情況。

 

　　外國亦有研究曾指出，有病人更因銀屑病影響心理，最終出現輕生念頭，因此銀屑病患者應對自己的心身狀況多加關注，而患者家屬及朋友亦要多關注病人心理狀況。

 

傳統治療方法 VS 新型製劑

 

　　陳厚毅醫生續指，治療銀屑病方面，傳統方法以搽抹類固醇及口服治療，惟兩者皆有不同風險及副作用，例如類固醇只可局部使用，長期使用可導致皮膚變薄及萎縮，塗抹於眼睛附近位置亦有風險，可能會導致青光眼及白內障；口服治療雖然可有助改善病情，但藥物亦有傷肝及傷腎風險，因此使用時需要小心觀察且不可長期使用。

 

　　不過隨近年醫學科技發展，治療銀屑病方面亦推出了新型生物製劑，只要確保患者並非乙型肝炎或肺炎患者，便可針對發炎指數進行治療，大幅減少副作用影響，患者治療後基本上痕癢症狀及外觀皆獲極大轉變，亦可重新穿上短袖衫、短褲及短裙，心情亦因此有所改善。

 

改善銀屑病5大貼士

 

　　銀屑病對外觀及健康影響深遠，想要預防銀屑病，陳厚毅醫生則指出最有效預防方法便是多塗抹保濕產品，惟本身皮膚較為敏感、患有濕疹或銀屑病等人士，如果用錯產品反而有機會刺激皮膚、導致銀屑病惡化，造成反效果。

 

　　而銀屑病患者亦不必過於憂心，只要遵循5大改善貼士，同樣可有助改善病情，重回健康生活：

 

改善銀屑病5大貼士

 

1. 切勿以較熱的水洗澡，宜用溫和暖水（熱水恐致油脂膜再度受損令痕癢加劇）

2. 洗澡時使用溫和潔膚液

3. 均衡飲食，毋須戒口

4. 保持心情開朗

5. 養成運動習慣（有助預防關節出現問題機會，運動後身體會分泌安多酚可令人心情開朗，改善銀屑病狀況）

 

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#副作用#治療#養生#關節痛#牛皮癬#生物製劑#產品#醫生#銀屑病#皮膚病#濕疹#保濕#感冒#類固醇#抑鬱症#焦慮症#皮膚科#關節變形#皮膚痕癢
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生