腦退化｜45歲後大腦開始衰退？放假太Hea都傷腦？醫生揭5大行為加速腦退化！即睇6個健腦好習慣

隨著年齡增長，大腦可能也會出現衰退。日本有醫生指出，45歲是大腦開始衰退的起點，當中有5大行為更令大腦功能加速退化，對此醫生亦建議，日常可養成6大習慣，促進大腦健康。

腦退化｜5種傷腦行為

日本腦內科醫生加藤俊德在日媒《President Online》分享指，他曾經為逾萬人進行MRI腦部影像分析，發現一般人在45歲以後，大腦功能開始出現衰退，若再加上出現以下5種行為，恐加速退化：

1.假期常發呆睡覺

對於忙碌工作或上學的人來說，假期是休息、提神身心的重要時機。然而，如果整天躺在床上，則永遠不會產生任何好奇心。這不僅對大腦沒有任何意義，甚至有機會阻礙大腦成長、造成負面影響。

對於大腦來說，理想的假期就是做一些通常不會做的事情，這意味著使用平常不會使用的大腦部分。如果通常在辦公桌前工作，建議假期可以散步或聽音樂；如果每天努力鍛鍊身體，可以看書或看電影。

此外，如果喜歡與家人、朋友、鄰居和其他與工作中不同的人交談和吃飯，就可以激發好奇心，令這一天變得難忘，記憶力也會提高。

2.臨睡前用手機

手機燈光的亮度會抑制睡眠荷爾蒙褪黑激素的分泌，導致難以入睡和睡眠安寧。

此外，當睡前開始玩手機，一般都很難在短時間停下。因此建議睡前幾個小時就要收起手機，以免影響睡眠。

3.用餐時間不規律

用餐時間對大腦非常重要。如果沒有固定的用餐時間，有機會令生理時鐘造成混亂。由於大腦中的神經細胞對葡萄糖很敏感，如果兩餐之間時間相隔太遠，血糖就會大幅下降，令大腦缺乏能量，增加退化風險。

近年來，不少人因為不吃早餐而感到神清氣爽，但早餐本身的確有喚醒大腦的功效。因此建議尋找適合自己的固定用餐時間。

4.一直吃到飽、愛吃甜品

除了吃飯時間，食量對大腦也很重要。當胃部因暴飲暴食而過飽時，流向大腦的血液就會受到限制，令人變得煩躁和分心，從而影響腦部運作。

此外，吃太多甜食也對大腦有害。如果攝取過多糖分，就會分泌過多的多巴胺（令人感快樂的腦神經傳遞物質），導致「糖癮」難戒除，最終導致身體出現肥胖、糖尿病等。不過，糖對大腦也有放鬆作用，如果在長時間執行相同任務後，可以吃一塊糖果補充能量。

5.用嘴巴呼吸

用嘴巴呼吸時，每次呼吸吸入的氧氣量比用鼻子呼吸時低，身體含氧量下降導致大腦，甚至全身體出現不適，還可能導致失眠。

日常應有用鼻子呼吸的自覺意識，若發現閉上嘴巴就呼吸困難，或只能透過單一鼻孔呼吸，有可能是鼻中膈彎曲、鼻炎等問題，宜盡快求醫。

資料來源: 日本腦內科醫生加藤俊德

腦退化｜6大習慣促進大腦健康

為了避免上述5種傷腦行為，加藤俊德亦建議日常可養成以下6個習慣，促進大腦健康：

1.經常運動

經常運動，可促進大腦健康，運動強度無需太高，主要是透過活動身體刺激大腦，紓緩壓力。增加出外次數也有效，如出外買午膳或散步等，由於需要使用雙腳及眼睛，有助刺激大腦的運動及視覺神經。

建議每天安排固定時間運動，效果更佳。每天最好可步行8000步，每次約50分鐘至1小時。

2.多活動雙腳及嘴巴

活動雙腳的腳趾，並刺激足弓。腳底有很多壓力點，與大腦的廣泛區域相連，有助腦部健康。

另外「常文談」亦是活動嘴巴的方法之一，因此日常多講電話亦可刺激大腦。

3.多聽電台廣播

電台廣播及音樂均具有切換大腦狀態的作用。建議入睡前可在設定計時器後聽電台廣播，會更容易入睡，促進用部健康。

4.改變做事的習慣

有助刺激大腦，改善認知功能。

建議在日常生活改變固有的習慣，如改變前往車站的路線、改變煮飯方式等小事，改變固有習慣。

5.避免接收過量信息

對於大腦而言，訓練與休息同樣重要。然而現代社會資訊流通，大腦每天需要處理大量信息，無獲得休息。建議養成每天讓大腦休息一次的習慣，拒絕接收任何資訊。

6.每天花3分鐘深呼吸

當身體專注處理事情時，呼吸容易變得淺而短，導致大腦缺氧，變得虛弱。進行深呼吸可以放鬆全身肌肉，有助減壓和大腦健康。

建議每天花3分鐘進行深呼吸練習:

將手掌放在肚臍下方5cm處；

用鼻子吸氣，擴充小腹，維持1-2秒；

再用嘴巴慢慢吐氣。

資料來源: 日本腦內科醫生加藤俊德

轉載自晴報