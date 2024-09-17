中秋節 | 為甚麼天氣還是很炎熱？火熱燒烤慶中秋！今期素食譜：蔬菜錫紙包

中秋節，除了吃月餅，玩花燈以外，就是一家大小聚在一起來燒烤的好季節。以前讀書的時候，每年大概九月到十一月，就是開學不久的月份，跟著同學們一早出發往海灘的燒烤場地。由於燒烤場地有限，很多時候還沒有到達，燒烤爐已經給佔滿了，只好往其他的場地跑。有時候這樣一跑，可以耗上一兩個小時的（青春的回憶呀～）。

現在要燒烤，比從前便利多了。如果不想跟人家擠在一起的話，最好是朋友的家有露台或屋頂；也可以放一個小型的韓式燒烤爐在家（當然啦，燒烤時候最好都把窗戶打開，不然家裏氣味就會整周悶在燒烤味之中，哈哈）；更有些住獨棟的朋友，選擇在家的門前燒，直接路邊燒烤，這又是另外一種風味。

燒烤之時，如何能伴隨秋風，就份外寫意的了（這也是從前愛大夥兒九、十月出去燒烤的原因吧？！）可惜呢，現在來到中秋，天氣還是很炎熱。想到紅紅的爐火，加上外頭30度的氣溫，說真的，如果不是朋友盛情難卻，也不太想跑到沒有冷氣的地方去了。是呢，這個地球倒底發生了甚麼事呀？為甚麼到了中秋還是份外熱的！

蔬菜鍚紙包（2人份）

時間：40分鐘

材料：

洋葱 半個／櫛瓜（翠玉瓜）半個／白蘑菇 8粒／雞髀菇（杏鮑菇）1個／車厘茄（小番茄）8-10個

調味：

新鮮薄荷葉 2束／新鮮羅勒葉 3束／新鮮迷迭香葉 2束／鹽 1茶匙／黑醋 1湯匙／糖 1茶匙／肉桂粉 半茶匙／黃薑粉（薑黃粉）半茶匙／黑胡椒粉 半茶匙／橄欖油 3湯匙

工具：

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋／鍚紙（鋁箔紙）

步驟：

1. 清洗新鮮薄荷葉、羅勒葉和迷迭香葉，瀝水待乾。

2. 切走洋蔥的頭尾，洗淨後，切成塊（如圖）。

3. 切走櫛瓜（翠玉瓜），沖洗過後，切成片（如圖）。

4. 分別將白蘑菇和雞髀菇（杏鮑菇）切成片（如圖）。

5. 徹底清洗車厘茄（小番茄）後，切半（如圖）。

6. 將鍚紙（鋁箔紙）摺成長方盒子（如圖）。

7. 放入步驟1（如圖），然後步驟2、3、4和5（如圖），蓋上錫紙封好（如圖）。

8. 將步驟7放入28吋易潔深鍋連鑊（鍋）中，然後加入所有調味料，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火焗烤30分鐘。

筆記：

1. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

2. 櫛瓜（翠玉瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。