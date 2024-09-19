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與貓玩耍險失明？26歲女求診發現感染寄生蟲！醫生拆解：弓形蟲傳播途徑+症狀+預防方法！
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醫生解說

與貓玩耍險失明？26歲女求診發現感染寄生蟲！醫生拆解：弓形蟲傳播途徑+症狀+預防方法！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【失明／視力受損／寵物／野貓／貓隻／寄生蟲／弓漿蟲／寄生蟲感染】與寵物玩耍時記得要注意安全，避免受寄生蟲感染。近日有台灣醫生分享案例，有名印尼女移工（外籍勞工）與貓隻玩耍時不慎遭受寄生蟲感染，導致其視力受損，後經求醫檢查發現視力只剩下0.2，險些失明。

 

寄生蟲感染｜與貓咪玩受寄生蟲感染

 

　　綜合外媒報道，台灣為恭紀念醫院視網膜科主任林俊賢分享案例，有名26歲印尼籍外籍女勞工（下稱女工）到院求醫，她在門診上訴說自己左眼視力變差，看東西感覺模糊和有黑影。醫生為她進行檢查後，發現其左眼視力僅剩0.2；及後再進行抽血和掃描檢查後，發現其左眼遭受弓漿蟲寄生，導致感染發炎而影響視力。

 

　　該名女工透露自己平日會跟貓咪玩，醫生聽後就推斷，本來寄生在貓咪上的弓漿蟲（或稱弓形蟲）在玩耍期間傳播到她的身上，輾轉入侵其左眼，造成視力受損的問題。醫生隨後馬上安排她接受弓漿蟲抗生素療程，配合眼藥水、口服藥和眼球注射抗發炎藥物的治療，在約1個月後女工的左眼視力恢復至0.9，及後再經過半年追蹤和治療，其視力已經恢復至1.0，並完全消除黑影，換言之寄生蟲得以移除。

 

寄生蟲感染｜拆解感染症狀

 

　　林俊賢指出，「弓漿蟲」是一種普遍寄宿在貓科動物體內的寄生蟲，常見感染途徑主要為進食過受污染的豬牛羊、生蔬菜，或誤食其他受感染貓糞便所污染的食物。

 

弓形蟲感染症狀

 

人類受感染後一般沒有明顯症狀，惟有部分人會有輕微發燒、疲倦和 淋巴結腫大。

免疫力較差的人有機會出現較嚴重的感染症狀。

如腦膜炎、眼球內虹彩炎、視網膜、黃斑部病變等，甚至有失明的風險。

 

資料來源：台灣為恭紀念醫院視網膜科主任林俊賢

 

　　林俊賢提醒大家，想預防弓漿蟲感染就要徹底煮熟食物，接觸過生肉的手、刀具和砧板多需要清潔乾淨；如果家中有飼養貓咪就請避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查，平時也應避免與野貓接觸。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#養生#動物傳染病#傳染病#貓#黃斑病變#視障#視力模糊#寄生蟲#失明#視力受損#寵物#弓形蟲#寄生蟲感染#眼科
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