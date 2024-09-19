搭飛機揀錯位隨時冇命？遇氣流邊個位置搖得最厲害？空姐爆經濟艙3大最差座位！

外遊注意！出國旅行買機票，面對經濟艙座位的「選位」項目上，是否有種一籌莫展的感覺? 英國有一名資深空姐便曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，因此建議民眾儘量避開。

空姐揭3大最差座位

空姐向外媒透露，個人而言，經濟艙最差的3大座位，第3名是「中間排的中間位置」，第2名是「尾二排座位」，第1名則是「第二排座位」，當中原因如下：

經濟艙3大最差座位

第3名 中間排的中間位置

因為靠窗座位可欣賞窗外風景或靠牆休息，靠走廊位則可方便走動及伸展腿部，但中間座位則「兩者皆無」。

第2名 尾二排座位

搭飛機遇氣流，飛機後半部的晃動程度更大，而且近廁所及較遲獲得飛機餐飲。如果坐最後一排，至少可安心將椅背放下，不怕打擾他人，但倒數第二排則只會集上述缺點於一身。

第1名 第二排座位

因為第一排座位前方是牆壁，一般有較多空間給腿部伸展，同時也是放置嬰兒搖籃的最佳位置，往往是攜帶嬰幼兒家長的優先選項。若是坐第二排座位，不僅沒額外伸展空間，還離哭鬧聲很近，全程亦難以休息，可說是毫無好處。

同場加映：搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

機場／飛機上6個地方最骯髒

1. 椅背餐桌

細菌數量： 2155 CFU／sq. in.

2. 飲水機按鈕

細菌數量： 1240 CFU／sq. in.

3. 機艙冷氣吹風口

細菌數量： 285 CFU／sq. in.

4. 廁所沖水按鈕

細菌數量： 265 CFU／sq. in.

5. 安全帶扣

細菌數量： 230 CFU／sq. in.

6. 機場廁所門鎖

細菌數量： 70 CFU／sq. in.

資料來源：衛生署

轉載自晴報