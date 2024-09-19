歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》抑鬱症過來人分享扭轉心態改善辦法
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
搭飛機揀錯位隨時冇命？遇氣流邊個位置搖得最厲害？空姐爆經濟艙3大最差座位！
健康Tips

搭飛機揀錯位隨時冇命？遇氣流邊個位置搖得最厲害？空姐爆經濟艙3大最差座位！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　外遊注意！出國旅行買機票，面對經濟艙座位的「選位」項目上，是否有種一籌莫展的感覺? 英國有一名資深空姐便曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，因此建議民眾儘量避開。

 

空姐揭3大最差座位

 

　　空姐向外媒透露，個人而言，經濟艙最差的3大座位，第3名是「中間排的中間位置」，第2名是「尾二排座位」，第1名則是「第二排座位」，當中原因如下：

 

經濟艙3大最差座位

 

第3名 中間排的中間位置

因為靠窗座位可欣賞窗外風景或靠牆休息，靠走廊位則可方便走動及伸展腿部，但中間座位則「兩者皆無」。

 

第2名 尾二排座位

搭飛機遇氣流，飛機後半部的晃動程度更大，而且近廁所及較遲獲得飛機餐飲。如果坐最後一排，至少可安心將椅背放下，不怕打擾他人，但倒數第二排則只會集上述缺點於一身。

 

第1名 第二排座位

因為第一排座位前方是牆壁，一般有較多空間給腿部伸展，同時也是放置嬰兒搖籃的最佳位置，往往是攜帶嬰幼兒家長的優先選項。若是坐第二排座位，不僅沒額外伸展空間，還離哭鬧聲很近，全程亦難以休息，可說是毫無好處。

 

同場加映：搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

 

　　旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

 

機場／飛機上6個地方最骯髒

 

1.  椅背餐桌

細菌數量： 2155 CFU／sq. in.

 

2. 飲水機按鈕

細菌數量： 1240 CFU／sq. in.

 

3. 機艙冷氣吹風口

細菌數量： 285 CFU／sq. in.

 

4. 廁所沖水按鈕

細菌數量： 265 CFU／sq. in.

 

5. 安全帶扣

細菌數量： 230 CFU／sq. in.

 

6. 機場廁所門鎖

細菌數量： 70 CFU／sq. in.

 

資料來源：衛生署

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#機票#機艙服務員#英國#搭飛機#經濟艙#機位#氣流#飛機衛生#航班安全
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生