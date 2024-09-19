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脂肪肝｜男子經常胃酸倒流求醫證患嚴重脂肪肝！醫生：增患癌風險！建議做2件事毋須食藥3個月減11磅擺脫3種病
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脂肪肝

脂肪肝｜男子經常胃酸倒流求醫證患嚴重脂肪肝！醫生：增患癌風險！建議做2件事毋須食藥3個月減11磅擺脫3種病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　脂肪肝是常見都市病。台灣一名患有嚴重脂肪肝的男子，聽從醫生建議，不用吃藥，只靠2招在3個月内激減5公斤（約11磅），更擺脫3種疾病，改善脂肪肝。

 

脂肪肝｜不吃藥靠2招改善脂肪肝

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁近日在Facebook個人專頁發文表示，一名男子抱怨消化不良，且經常出現胃酸食道逆流，半年内體重增加了6公斤（約13磅），於是向醫生求醫。經照超聲波檢查後，證實男子患重度脂肪肝。

 

　　劉博仁醫生建議該名男子嚴格控制飲食，減少攝取澱粉、多運動，3至4個月後，男子成功減少11磅，且消化不良及胃酸食道逆流的症狀消失，脂肪肝亦得到改善。

 

脂肪肝｜脂肪肝恐增加癌症風險

 

　　劉醫生强調，脂肪肝跟三高、慢性病息息相關，一旦演變成脂肪肝炎，就會增加肝癌的風險。而且脂肪肝並非肥人的專利，體重正常者也可能因為先天體質關係，如膽固醇代謝異常等因素，導致患脂肪肝的機率大增。

 

　　此外，體重增加也會導致內臟脂肪、胃酸倒流增加，更易令脂肪肝、糖尿病等病情惡化。他指出，這些連續性的變化，只要靠飲食控制加運動就可以改善。

 

　　劉醫生也提醒，有脂肪肝的人通常都沒有症狀，但若是女性腰圍大於80cm、男性大於90cm，就要小心內臟脂肪過多、有代謝症候群的風險，肚子越大，脂肪肝病情可能越嚴重。

 

轉載自晴報

 

Tags:#脂肪肝#癌症#養生#健康問題#網絡熱話#健康#運動#控制飲食#慢性病#內臟脂肪#糖尿病#肝臟腸胃科
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