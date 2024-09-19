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消委會+日本雜誌牙膏評測：部分含致敏香料、重金屬！選出12款全安牙膏有效去漬控制口臭
健康Tips

消委會+日本雜誌牙膏評測：部分含致敏香料、重金屬！選出12款全安牙膏有效去漬控制口臭

健康解「迷」
健康解「迷」

　　消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上30款普通及兒童牙膏，當中17款普通牙膏有部份樣本含有致敏香料或重金屬，但仍有11款牙膏屬於高分安全選擇；日本雜誌《LDK》亦對10款美白牙膏進行過評測，當中只有1款獲A級評分，其清潔力出色顯著。為此，TOPick整合出一共12款推薦牙膏，供大家參考。

 

超市大搜查︱11款高分安全牙膏

 

　　消委會曾於2022年10月測試過市面上30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等。測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行過敏香料和有害物質等測試。

 

　　測試結果發現，有12款普通牙膏樣本檢驗出含有過敏香料丁香油酚或檸檬烯，前者檢出量由0.002%至0.013%不等，後者檢出量由0.001%至0.10%不等；有7款牙膏檢驗出含有重金屬砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克；另有26款樣本檢出重金屬鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克。

 

　　不過，17款普通牙膏樣本中有11款屬於高分安全選擇，名單如下：

舒適達 清涼薄荷配方牙膏
零售價：$39.9
產地：泰國

牙齦適 牙齦護理牙膏原味配方
零售價：$37.9
產地：泰國

MARVIS 酸甜大黃牙膏(Sweet & Sour Rhubarb)
零售價：$78
產地：意大利

獅王 NONIO無口氣牙膏
零售價：$21.9
產地：日本

LG 喜馬拉雅粉晶鹽牙膏
零售價：$85
產地：韓國

okina ALWAYS 抗敏感牙周護理牙膏
零售價：YEN20(僅於日本有售)
產地：日本

LG 竹塩護齦防敏牙膏
零售價：$29.9
產地：韓國

片仔廣 牙火清牙膏(冰爽薄荷)
零售價：$44.9
產地：中國福建

MUJI 牙膏
零售價：YEN490(僅於日本有售)
產地：日本

Dr. Bronner's 有機薄荷美白牙膏
零售價：$66
產地：美國

Dentiste Plus White 夜用爽口氣牙膏
零售價：$42.5
產地：泰國

資料來源：消委會

 

　　消委會指出，丁香油酚是為調味劑的一種，而檸檬烯則是生果味牙膏的常見香料；然而有部分人士會對這2種過敏香料產生嚴重的敏感反應。有海外報告曾指出，過敏人士嚴重可出現接觸性皮炎，甚至口腔潰爛，故歐盟《化妝品法規》要求所有沖洗類化妝品中，如果所含的過敏香料濃度高於0.010%，須在成分表中標示。

 

超市大搜查︱日本雜誌測試10款美白牙膏

 

　　日本雜誌《LDK》亦對市面上10款美白牙膏進行評測，比較各款產品的清潔力、除臭力和使用感，並挑選出清潔力最強的款式。

 

  • 清潔力：在帶有顏色污漬的扇貝貝殼上塗抹樣本，摩擦一定次數後用清水沖洗，再以污漬層樓數量評估產品清潔能力。
  • 除臭力：在一盤清水中混合牙膏樣本，再把帶有會造成口臭之成分的測試片浸水，靜待一定時間後取出，由氣味專家把測試片放在鼻子上聞，評估產品的除臭能力。
  • 使用感：有多名受測者實際使用牙膏，並針對牙膏的味道、刺激性、起泡感、用後感等多方面進行評估。
     

10款美白牙膏

第10名

White Mouth Dental Health Mild Salty Mint Toothpaste
清涼力：1
除臭力：3
使用感：2.5
綜合評分：2.17
等級：C

第9名

made of Organics Organic Whitening Toothpaste
清涼力：1
除臭力：3
使用感：3
綜合評分：2.33
等級：C

第8名

White Essence Cryst White Toothpaste
清涼力：1
除臭力：3
使用感：3.5
綜合評分：2.5
等級：C

第7名

Yakult Apacoat S.E Medicated Toothpaste
清潔力：2
除臭力：3
使用感：3.5
綜合評分：2.83
等級：B

第6名

Dentiste Plus 牙醫選天然淨白優質牙膏
清涼力：2
除臭力：4
使用感：3
綜合評分：3
等級：B

第5名

APAGARD serena 強效去漬美白修護琺瑯質牙膏
清涼力：4
除臭力：2
使用感：4
綜合評分：3.33
等級：B

第4名

LION 獅王 DENT Brilliant More 美白牙膏
清涼力：4
除臭力：3
使用感：3.5
綜合評分：3.5
等級：B

第2名

HAMIGAKIDO medicated Premium Toothpaste
清涼力：2
除臭力：5
使用感：4
綜合評分：3.67
等級：B

SHIRORA Medicated Whitening Toothpaste
清涼力：4
除臭力：3
使用感：4
綜合評分：3.67
等級：B

第1名

LION 獅王 Lightee 牙膏PREMIUM
清涼力：4
除臭力：4
使用感：4
綜合評分：4
等級：A

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「LION獅王 Lightee牙膏 PREMIUM」是唯一一款獲得A級評級的款式，同時獲得「Best Buy」產品推薦，售價為1398日圓（約77港元）。

 

　　「LION獅王 Lightee牙膏 PREMIUM」在3項測試上均獲得4分。《LDK》發現，產品含有細微顆粒，能夠細緻地清潔牙齒每個位置，達到去除頑固污垢的效果，同時含有抑制污漬附著的成分，能達到去除污漬、美白牙齒的效果。《LDK》亦表示，產品帶有輕微的果香和薄荷味，有效抑制口腔臭味，甚至能幫助口腔保持清新。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#養生#身體護理#護理#過敏#敏感#重金屬#日圓#日本#消委會#消委會報告#牙膏#致敏物#口臭#致敏香料#牙科
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