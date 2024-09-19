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思覺失調 ｜北角開槍案：38歲精神病男子患思覺失調多年，醫生拆解成因+兩大症狀！
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思覺失調 ｜北角開槍案：38歲精神病男子患思覺失調多年，醫生拆解成因+兩大症狀！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　北角錦屏街日前發生警員開槍案，一名38歲有精神病紀錄的男子，涉嫌持刀襲擊母親及妻子，有警員開槍擊中其胸部。中槍男子送往醫院搶救不治。死者的父親接受電台訪問時表示，今次警員開槍，令他感到震驚，稱過往曾幾次報警，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣。

 

北角開槍案｜男子持刀襲擊妻母

 

　　警方昨（16日）凌晨交代事件，指15日晚上9時19分，北角錦屏街63號-69號一幢大廈發生一宗家暴案件。當時一名38歲有精神病紀錄的男子，手持菜刀及鉸剪企圖持刀襲擊母親及妻子，警員到場後曾多次要求疑犯放下武器，但警告無效，一名警員向男子胸部開槍，另一名警員亦持槍戒備。

 

　　警方又指，死者近日精神病有復發跡象且病情趨嚴重，案發前他把母親毆至骨折，案發時又企圖持刀襲擊警員，雙方距離一度僅1.5米，情況危急，形容警員開槍是別無選擇。而案中遇襲的疑犯母親、以及太太亦需要接受治療，兩人目前情況穩定。

 

北角開槍案｜警方開槍令死者父親震驚

 

　　死者父親昨日（16日）接受商業電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，希望警方能協助控制兒子，並將他送院，詎料發生悲劇，這次卻發生了警員開槍的事件，令他感到震驚：

 

　　「點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥」

 

　　死者父親透露，數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象，平時亦較少與家人爭執。

 

　　「都係報警，兩至三個人捉佢醫，醫咗兩、三個月又好返喇。」

 

　　死者的鄰居指，昨晚聽到有人在爭吵，隨後見到死者的母親慌忙從單位衝出。警員到場後曾發出警告，要求疑犯放下武器，隨後就聽到了槍聲。他提到疑犯平時的行為正常，還會和鄰居打招呼。

 

北角開槍案｜疑犯患有思覺失調

 

　　據悉，該名男子患思覺失調逾5年，自2017年起在東區醫院精神科跟進病情，期間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄。

 

　　東區醫院發言人表示，病人上次覆診日期為今年7月19日，當時精神科醫生診斷病人情況穩定，並處方精神科藥物。他最近一次於上周五（13日）返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估病人穩定。而病人原定下次覆診安排在今年10月。

 

精神疾病｜北角開槍案 死者父對警員開槍感震驚：報警只為將兒子送院

北角錦屏街15日晚上發生警員開槍案。（資料圖片）

精神疾病｜北角開槍案 死者父對警員開槍感震驚：報警只為將兒子送院

一名38歲有精神病紀錄的男子，企圖持刀襲擊母親及妻子。（資料圖片）

精神疾病｜北角開槍案 死者父對警員開槍感震驚：報警只為將兒子送院

有警員開槍擊中其胸部，被槍傷男子送往律敦治醫院後不治。（資料圖片）

精神疾病｜北角開槍案 死者父對警員開槍感震驚：報警只為將兒子送院

死者的父親表示，今次警員開槍，令他感到震驚。（資料圖片）

 

北角開槍案｜直系親屬患有思覺失調病例 就有10分1機會患病

 

　　精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時表示，思覺失調屬精神科重症，過往稱為精神分裂症，是由於大腦分泌過量多巴胺所致。現時研究對思覺失調的原因傾向於遺傳因子，大部份85%病人需要長期服食一種抗多巴胺藥來控制病情。

 

　　陳醫生指，思覺失調除了受壓力影響，遺傳因子亦是其中一個重要因素，一般人有100分之1的機會患上思覺失調，但如有直系親屬成員病例，就有10分1機會患病，風險是一般人的10倍。一般的思覺失調病人要完全康復，都需要長期服藥。視乎病情進展，醫生會建議情況穩定的患者逐漸減藥，直至復原，但當中只有15%病人能夠完全康復。

 

北角開槍案｜留意思覺失調病徵 及早照料支持

 

　　陳醫生指，大部份思覺失調的病人往往不知自己病發，故此如發現家人出現思覺失調的病徵，切勿視作等閒，應即時帶他們求診。思覺失調分成「陽性」和「陰性」：

 

思覺失調2大病徵

 

1.陽性病徵

  • 出現妄想和幻覺，妄想方面，患者或會認為被別人偷東西、偷聽電話或者被人監視；
  • 幻覺方面，患者通常在五感出現幻覺，普遍以聽幻覺為主，偷如聽到一些根本不存在的聽音，或以為有人在討論他。

 

2.陰性病徵

  • 患者會出現情感遲緩、人格萎謝，感到生活漫無目的，欠缺積極，甚麼事都提不起勁。

 

資料來源:精神科專科醫生陳仲謀

 

　　由於思覺失調每次復發，都會令患者腦細胞受損，影響認知能力，從而再次出現幻覺，故此定時服藥至為重要。不過，陳醫生指不少病人如欠缺家人支持和照顧，往往會因為各種原因自行停藥，導致幻覺復發，引起各種後果，加上長期服藥所造成的壓力都會影響患者情緒，故此家人的支持和鼓勵至為重要。

 

北角開槍案｜思覺過敏可變精神病

 

　　當人對某些環境訊號出現過敏反應，即屬思覺過敏。港大醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，思覺過敏不是疾病，就如皮膚會對一些物質過敏一樣，只是人的神經對某些環境產生過敏，惟倘不正視，有機會發展成抑鬱症或焦慮症等其他精神疾病；有研究便指出，36%人會在3年內發展為思覺失調。

 

　　賽馬會思妍婦女精神健康計劃臨床心理學家黃珮詩稱，有思覺過敏人士所出現的幻聽，大多為雜音或背景聲音，並非句子。她提醒，倘過去一年曾出現以下情況，例如常認為有人在背後討論自己、不時認為別人在看自己、聽到有聲音、感到皮膚下有蟲子，生活能力因此下降3成，便可能屬思覺過敏情況，「即以往能煮飯煎魚，但現時已不能做到，又或老闆或同事認為，你最近的工作表現明顯轉差，便需留意。」

 

轉載自晴報

Tags:#治療#網絡熱話#熱爆話題#健康#健康問題#思覺失調#思覺過敏#北角開槍案#精神心理#思覺失調症狀
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