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男子壞膽固醇急升戒食蛋3個月成功下降！醫生：飲食對膽固醇影響因人而異？1個方法測試到！3類食物才是真正元兇
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男子壞膽固醇急升戒食蛋3個月成功下降！醫生：飲食對膽固醇影響因人而異？1個方法測試到！3類食物才是真正元兇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高膽固醇是不少都市人面對的問題。台灣一名男子壞膽固醇水平突急升，結果戒吃雞蛋3個月後，壞膽固醇有明顯下降。醫生指，飲食對膽固醇水平的影響因人而異，其中有3類食物更會導致膽固醇過高。

 

膽固醇｜戒吃雞蛋3個月成功降膽固醇

 

　　台灣心臟內科醫生洪惠風在節目《小宇宙大爆發》上分享，有一名男患者平日壞膽固醇水平維持在70至80，惟某天身體檢查卻發現突然急升至100，於是前往求醫。

 

　　經醫生問診後發現，該名男患者最近每天吃1隻雞蛋，認為可以控制壞膽固醇水平。為了解吃雞蛋是否會導致膽固醇上升，洪醫生建議對方進行測試，在3個月内完全不吃蛋類，結果再次檢查壞膽固醇水平時，發現降至79。

 

膽固醇｜3類食物導致壞膽固醇上升

 

　　洪醫生指，吃雞蛋可能會令膽固醇過高，但是飲食對膽固醇水平的影響，效果因人而異。他指出，每個人體內的膽固醇80％是由身體自行合成，而20％來自食物。因此，有些人一天吃7隻雞蛋膽固醇都沒有影響，而有些人每天吃1隻雞蛋則可能導致膽固醇上升。

 

　　洪醫生表示，透過運動和飲食習慣控制膽固醇，大概只能降低5至10％，而有些人可降低至20％；但部分人服用藥物可以將壞膽固醇降低到40至50％。他又指出，若經常進食以下3類食物，容易導致壞膽固醇水平上升：

 

3類食物可致壞膽固醇水平上升

 

1. 糖

2. 鹽Salt

3. 反式脂肪

 

資料來源：台灣心臟內科醫生洪惠風

 

　　他提醒，若想知道食物是否對膽固醇有影響，可以先檢查現有壞膽固醇數值，再堅持將常吃的食物吃用1至3個月，而過程中原有的飲食習慣和運動量維持不變，就能知道該食物是否對膽固醇產生影響。

 

轉載自晴報

 

Tags:#膽固醇#養生#食用安全#健康問題#網絡熱話#健康#壈膽固醇#雞蛋#糖#鹽#反式脂肪#心臟科#營養
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