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提防生蛇 │ 長者、長期病患者生蛇高危，感染恐出現後遺神經痛、併發症！病友組織舉辦流動巡遊車活動宣揚預防生蛇重要性！
健康Tips

提防生蛇 │ 長者、長期病患者生蛇高危，感染恐出現後遺神經痛、併發症！病友組織舉辦流動巡遊車活動宣揚預防生蛇重要性！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒，會乘人體免疫力下降時伺機發病，其中長者及長期病患人士尤為高危，一旦感染，出現後遺神經痛及併發症風險更大。為了提高市民對生蛇的認識，兩大學會及病友組織就攜手合辦流動巡遊車活動，9月20日開始將遊走各區，提供互動體驗及預防資訊，寓教育於娛樂，助大家拒「蛇」埋身。

 

慢性病患者生蛇 增加併發症風險

 

　　生蛇是非常普遍的病毒感染，大約每3人就有1人有機會生蛇。原來，當我們年幼時感染水痘病毒並痊癒後，病毒會潛伏在神經系統內，直到免疫力下降時，病毒會大量複製並攻擊神經線，導致受影響神經線附近的皮膚表面長出紅疹，亦即所謂生蛇。除了長者，很多慢性疾病者的免疫力亦較差，例如糖尿病、心血管病、腎病、紅斑狼瘡症及癌症等患者，同樣必須提高警覺。

 

　　舉例說，糖尿病患者生蛇的風險較沒有糖尿病人士高出78%，估計與糖尿病本身對免疫系統造成影響有關。此外，他們感染後出現後遺神經痛的風險亦較非糖尿病人士高出45%。更甚的是，大約4分之1糖尿病患者在生蛇後，糖化血紅素水平會上升，令他們更難於控制原有病情。

 

　　糖尿病之外，心血管患者亦不得不提防生蛇，尤其患者本身免疫系統會加速老化，減低自身免疫能力，故此生蛇風險較一般人高出34%，復發率則增加63%；患者一旦生蛇，首星期心臟病發風險更會增加68%，首個月中風風險亦會大升78%。為甚麼生蛇會令中風風險增加呢？原來，水痘病毒在頭部神經中再次活化時，可能會引起頭部動脈感染，導致中風或短暫性腦缺血，可見生蛇所帶來的影響非常嚴重。

 

互動遊戲加體驗 宣揚預防重要性

 

　　即使沒有糖尿病或心血管疾病，生蛇也會為患者帶來疱疹後神經痛，疼痛可以持續數月至數年。研究指出，50歲起生蛇後遺神經痛嚴重性將會倍增，出現比率也較大，例如70歲以上，比率接近80%，痛症持續超過一年之患者亦接近一半。

 

　　有見「蛇」禍嚴重，「香港疼痛學會」、「香港糖尿聯會」及「關心您的心–心臟病友互助組織」就攜手合作，由9月20日至10月27日期間一連六個星期五、六、日，設立流動巡遊車，在港九及新界各區遊走，以提高市民對慢性病患者生蛇風險的認識。是次活動將寓教育於娛樂，透過名為「蛇盾局特工」互動遊戲及AR自拍體驗等形式，鼓勵大家及早對生蛇作出預防。屆時，現場更有護士駐場為市民提供相關教育資訊，完成指定「任務」後更可獲贈紀念品。

 

轉載自晴報

 

Tags:#生蛇#免疫力#慢性病#神經痛#皮膚科#併發症#長者
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