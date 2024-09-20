日本雜誌評測40款傳統牙刷+電動牙刷！1款傳統牙刷獲得A+評級及Best Buy產品推薦！賣$13港幣性價比高！$331電動牙刷更勝$2,000貴貨？

有些人習慣使用傳統牙刷幫助清潔及護理牙齒，有些人則習慣使用電動牙刷。日本雜誌《LDK》近日分別評測了20款傳統牙刷和20款電動牙擦，比較各款產品的清潔效果，當中不乏獅王、花王、MUJI無印良品等熱門傳統牙刷品牌，以及Panasonic、飛利浦等熱門電動牙刷品牌，大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

超市大搜查丨3大標準評測各款傳統牙刷

《LDK》指出，全近年傳統牙刷的款式發展出不同大小的刷頭和不同粗幼的刷毛。《LDK》解釋：

較大的刷頭適合大面積地習慣刷牙的人，但有機會傷害到臉頰。

較小的刷頭適合習慣細緻地刷到牙齒各處的人，但會較費時；

較粗的刷毛能夠輕易刷走頑固牙漬和食物殘渣，但未必能清潔到牙縫、臼齒深處的位置。

較幼的刷毛能照料到牙齒和口腔各處，但也容易傷害到牙齦。

《LDK》以3大標準評測各款傳統牙刷：

清潔力： 把牙刷綁在小型電鋸上，以均衡的頻率和時間洗刷帶有污漬和牙菌斑的牙齒模型，計算限時內牙刷能夠刷走多少異物。

把牙刷綁在小型電鋸上，以均衡的頻率和時間洗刷帶有污漬和牙菌斑的牙齒模型，計算限時內牙刷能夠刷走多少異物。 拋光力： 由多名牙醫和受測員實際使用產品，針對使用後的牙齒清潔度和光澤進行評分。

由多名牙醫和受測員實際使用產品，針對使用後的牙齒清潔度和光澤進行評分。 牙齦舒適感：由多名牙醫和受測員實際使用產品，針對用後感、牙齒感受（如刺痛感、涼感等）進行評分。

超市大搜查丨20款傳統牙刷

第20名

松本清 去除牙垢牙刷(標準)

清潔力：1

拋光力：2.5

牙齦舒適感：3

綜合評分：1.88

等級：C

第19名

獅牙 LION 適齒美Hug Plus 牙刷(標準)

清潔力：1

拋光力：3

牙齦舒適感：3

綜合評分：2

等級：C

第18名

OHKI HEALTHCARE HOLDINGS Orange Care Dense Fine Bristles Toothbrush

清潔力：1

拋光力：3.5

牙齦舒適感：4

綜合評分：2.38

等級：C

第17名

ライフレンジ Lifellenge Easy to Polish Tootshbrush (Normal)

清潔力：2

拋光力：3

牙齦舒適感：3

綜合評分：2.5

等級：C

第16名

獅王LION 適齒美極密潔淨牙刷

清潔力：2

拋光力：3

牙齦舒適感：3.5

綜合評分：2.63

等級：C

第15名

くらしリズムKurashi Rhythm white Diamond Toothbrush (Normal)

清潔力：3

拋光力：2.5

牙齦舒適感：2.5

綜合評分：2.75

等級：C

第14名

KAO花王 Deep Clean 牙刷

清潔力：2

拋光力：4

牙齦舒適感：3.5

綜合評分：2.88

等級：C

第12名

獅王LION NONIO 牙刷 Type-Rich

清潔力：3

拋光力：3

牙齦舒適感：3

綜合評分：3

等級：B

第12名

MUJI 無印良品 聲波震動牙刷機用牙刷

清潔力：2

拋光力：4

牙齦舒適感：4

綜合評分：3

等級：B

第11名

Seria Tooothbrush

清潔力：3

拋光力：3.5

牙齦舒適感：3

綜合評分：3.13

等級：B

第10名

REACH Whitening Compact Toothbrush (Regular)

清潔力：5

拋光力：1.75

牙齦舒適感：1.75

綜合評分：3.38

等級：B

第8名

坂部​ブラシ Sakabe Brush Toothbrush sA002A

清潔力：4

拋光力：3.75

牙齦舒適感：2.25

綜合評分：3.5

等級：B

第8名

シュミテクトhagashimiru Hypersensitivity & periodontal Double Care EX Toothbrush

清潔力：4

拋光力：3.5

牙齦舒適感：2.5

綜合評分：3.5

等級：B

第4名

山陽物產 KIRAGURIN Eco-friendly Toothbrush

清潔力：4

拋光力：3.5

牙齦舒適感：3

綜合評分：3.63

等級：A

第4名

KAO花王 Clear Clean Toothbrush (normal)

清潔力：4

拋光力：3.5

牙齦舒適感：3

綜合評分：3.63

等級：A

第4名

MiYO-organic 有機無添加竹刷(普通型)

清潔力：5

拋光力：2

牙齦舒適感：2.5

綜合評分：3.63

等級：A

第4名

DENTAL PRO Dental Pro Toothbrush (Normal)

清潔力：4

拋光力：3.5

牙齦舒適感：3

綜合評分：3.63

等級：A

第3名

SUNSTAR GUM Wellplus #226 (極細毛)

清潔力：5

拋光力：3

牙齦舒適感：2.5

綜合評分：3.88

等級：A

第2名

Welcia AG+Sanitized Ultra Fine Bristle Toothbrush

清潔力：5

拋光力：3.5

牙齦舒適感：3.5

綜合評分：4.25

等級：A

第1名

獅王LION CLINICA PRO 警示牙刷

清潔力：5

拋光力：4.5

牙齦舒適感：4.5

綜合評分：4.75

等級：A

資料來源：LDK



評測結果顯示，「獅王LION CLINICA PRO警示牙刷」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為238日圓（約13港元），性價比甚高。

「獅王LION CLINICA PRO警示牙刷」在3項測試上均獲得4.5至5分，其中在「清潔力」測試上獲得5分滿分。《LDK》指出，產品具有較薄又小的刷頭，能夠輕易伸到口腔深處清潔臼齒位置，而其刷毛粗幼適中，能夠清潔頑固異物和污漬。牙醫和受測員都表示，產品能輕易刷走污漬和牙菌斑，而且能為牙齒帶來拋光效果，讓牙齒保持清潔又潔白。

超市大搜查丨2大標準評測各款電動牙刷

《LDK》另外測試了20款電動牙擦，並以2大標準評測各款產品：

清潔力： 在帶有污漬和牙菌斑的牙齒模型使用產品，清潔一段時間後檢查門牙、門牙後方、大臼齒、臼齒溝和牙縫，並分別依照上述5個位置的清潔度進行評分。

在帶有污漬和牙菌斑的牙齒模型使用產品，清潔一段時間後檢查門牙、門牙後方、大臼齒、臼齒溝和牙縫，並分別依照上述5個位置的清潔度進行評分。 使用感：由多名受測員實際使用產品，針對產品大小、使用便利性、牙齒感受（如刺痛感、涼感等）、刷頭更換的便利性等進行評分。



超市大搜查丨20款電動牙刷

第20名

獅王LION 適齒美聲波震動牙刷標準頭

門牙：１

門牙後方：1

大臼齒：1

臼齒溝：１

牙縫：1

使用便利性：2

綜合評分：1.57

等級：D

第18名

BRAUN Oral B iO4

門牙：2

門牙後方：2

大臼齒：1

臼齒溝：2.5

牙縫：1

使用便利性：2

綜合評分：1.87

等級：D

第18名

BRAUN Oral B Everywhere Clean Electric Toothbrus

門牙：4

門牙後方：3.5

大臼齒：2.5

臼齒溝：4.5

牙縫：1.5

使用便利性：1

綜合評分：1.82

等級：D

第17名

BRAUN Oral B iO3

門牙：2.5

門牙後方：2

大臼齒：1.5

臼齒溝：2.5

牙縫：1

使用便利性：2.25

綜合評分：2.04

等級：C

第16名

BRAUN Oral B iO8

門牙：3.5

門牙後方：2

大臼齒：1

臼齒溝：3

牙縫：1

使用便利性：2.25

綜合評分：2.21

等級：C

第14名

BRAUN Oral B iO5

門牙：4

門牙後方：2.5

大臼齒：1.5

臼齒溝：3

牙縫：2

使用便利性：2

綜合評分：2.21

等級：C

第14名

BRAUN Oral B Sumizumi Clean PRO Multi-Action

門牙：3.5

門牙後方：4

大臼齒：2.5

臼齒溝：5

牙縫：3

使用便利性：1.25

綜合評分：2.21

等級：C

第13名

BRAUN Oral B iO9

門牙：2

門牙後方：3

大臼齒：1.5

臼齒溝：3

牙縫：2.5

使用便利性：2.25

綜合評分：2.32

等級：C

第12名

CLEARLABO 電動牙刷

門牙：１

門牙後方：1.5

大臼齒：1

臼齒溝：１.5

牙縫：1

使用便利性：3.25

綜合評分：2.36

等級：C

第11名

7am2m AM105C Electric Toothbrush

門牙：2.5

門牙後方：1.5

大臼齒：2.5

臼齒溝：3

牙縫：2.5

使用便利性：3

綜合評分：2.57

等級：C

第10名

PANASONIC Doltz 雙重聲波震動牙刷EW-DP36

門牙：１.5

門牙後方：1

大臼齒：1.5

臼齒溝：2

牙縫：1.5

使用便利性：3.75

綜合評分：2.79

等級：C

第9名

PANASONIC Doltz 雙重聲波震動牙刷EW-DA46

門牙：2

門牙後方：1

大臼齒：1

臼齒溝：2

牙縫：2

使用便利性：3.75

綜合評分：2.86

等級：C

第8名

飛利浦 Sonicare 9900Prestige AI 智能感應牙刷HX9992/22

門牙：１

門牙後方：2

大臼齒：3.5

臼齒溝：3

牙縫：3

使用便利性：3.5

綜合評分：2.96

等級：C

第7名

飛利浦 Sonicare DiamondClean 9000 聲波震動牙刷HX9911/57

門牙：１.5

門牙後方：1.5

大臼齒：3

臼齒溝：3

牙縫：2.5

使用便利性：3.5

綜合評分：3

等級：B

第6名

PANASONIC Doltz 音波震動牙刷EW-DM63

門牙：3

門牙後方：1

大臼齒：2.5

臼齒溝：4

牙縫：1

使用便利性：3.75

綜合評分：3.07

等級：B

第5名

PANASONIC Doltz EW-DT72 電動牙刷

門牙：2

門牙後方：1.5

大臼齒：2

臼齒溝：2.5

牙縫：1.5

使用便利性：4

綜合評分：3.07

等級：B

第4名

飛利浦 Sonicare ProtectiveClean Premium 音波震動牙刷HX6877/56

門牙：3.5

門牙後方：1.5

大臼齒：3

臼齒溝：4

牙縫：3.5

使用便利性：3.25

綜合評分：3.21

等級：B

第3名

飛利浦 ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷HX6808/02

門牙：2

門牙後方：3

大臼齒：4.5

臼齒溝：4

牙縫：2.5

使用便利性：3.5

綜合評分：3.32

等級：B

第2名

飛利浦 Sonicare 3200系列 聲波震動牙刷HX3651/31

門牙：3

門牙後方：4

大臼齒：3.5

臼齒溝：3.5

牙縫：2.5

使用便利性：3.5

綜合評分：3.36

等級：B

第1名

EPEIOS OKare! Sonic Electric Toothbrush ET003

門牙：4

門牙後方：2.5

大臼齒：5

臼齒溝：4.5

牙縫：1.5

使用便利性：4

綜合評分：3.64

等級：A

資料來源：LDK



評測結果顯示，「EPEIOS OKare! Sonic Electric Toothbrush ET003」是20款款式中，唯一獲得A級評級的款式，售價為5980日圓（約331港元）。

「EPEIOS OKare! Sonic Electric Toothbrush ET003」在清潔力測試上，在門牙、大臼齒和臼齒溝3個位置均獲得4至5分，可見其清潔力可觀，但由於刷頭欠缺一定柔軟度，故在門牙後方和牙縫的清潔效果就略為欠佳。《LDK》指，產品有4種模式，包括「一般清潔」、「牙齒美白」、「敏感牙齒護理」和「拋光模式」，足以應付各類人士的需要。

轉載自晴報