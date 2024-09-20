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伸展運動 | 腰背痛遇上負面情緒？靜觀導師教做2個簡單伸展動作，有效放鬆腰部肌肉改善心情！
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伸展運動 | 腰背痛遇上負面情緒？靜觀導師教做2個簡單伸展動作，有效放鬆腰部肌肉改善心情！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有時負面情緒湧上時，不禁會感到腰背位置較疲勞，總是提不起勁。晴報近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個簡單腰部伸展動作，有助改善下腰背痛及強化核心肌群，並紓緩緊繃情緒。

 

Healthy Life｜2個簡單腰部伸展動作

 

核心肌群訓練

  • 首先以四足跪姿作準備，雙腳跪在瑜伽墊上，雙手打開並支撐上半身。
  • 挺直腰背，吸氣時右手左腳向前伸直。
  • 呼氣時把右手左腳收回並捲起腹部。
  • 重複做10次，完成後換邊重複動作。

 

　　注意吸氣時手腳成水平，呼氣時手肘要碰到膝蓋。

 

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

首先以四足跪姿作準備，雙腳跪在瑜伽墊上，雙手打開並支撐上半身。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

挺直腰背，吸氣時右手左腳向前伸直。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

呼氣時把右手左腳收回並捲起腹部。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

重複做10次，完成後換邊重複動作。注意吸氣時手腳成水平，呼氣時手肘要碰到膝蓋。

 

貓牛式

 

  • 首先吸氣時做牛式。
  • 臀部翹起，由下腰位置的尾骨開始沉腰。
  • 幅度逐漸延伸向上。
  • 心口打開向前推，抬頭眼望天花板。
  • 然後呼氣時做貓式。
  • 收起尾骨，盆骨向前傾。
  • 雙手用力推向地名，同時拱起背部，下巴貼著心口。
  • 一呼一吸為1組，總共做10組。
  • 如果能讓動作變得愈慢，就愈有助深化呼吸，放鬆腰部肌肉。

 

　　靜觀導師嘉嘉表示，練習瑜伽時要讓動作和呼吸互相配合，用意念覺察身體狀況，就能夠做到調身、調息再調心，從而達致長遠的身心健康。

 

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

首先吸氣時做牛式。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

臀部翹起，由下腰位置的尾骨開始沉腰。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

幅度逐漸延伸向上。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

心口打開向前推，抬頭眼望天花板。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

然後呼氣時做貓式。 收起尾骨，盆骨向前傾。

Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作 放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

雙手用力推向地名，同時拱起背部，下巴貼著心口。 一呼一吸為1組，總共做10組。

 

轉載自晴報

　
 

Tags:#健康問題#網絡熱話#養生#壓力#肌肉疼痛#肌肉痠痛#瑜伽#運動#情緒病#腰背痛#伸展運動#放鬆#負面情緒#精神心理#痛症
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