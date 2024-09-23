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酒店提防床蝨！1個位置難清潔變床蝨溫床！見到這情況表示有床蝨蹤影？醫生公開住酒店3大衛生注意點
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醫生解說

酒店提防床蝨！1個位置難清潔變床蝨溫床！見到這情況表示有床蝨蹤影？醫生公開住酒店3大衛生注意點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　外遊注意！外國有醫生警告出外旅行入住酒店時，除了留意床褥上是否有床蝨出沒外，有1個地方亦是非常高危。

 

　　外國一名醫生Jason Singh早前於網上拍片分享入住酒店的注意事項。影片中，他指住客應特別注意酒店房間的抽屜，最好避免將衣服放於這地方。Jason解釋指木製抽屜的縫隙中，其實往往是床蝨溫床，因為這些縫隙往往不易被清潔及長期受忽視。

 

　　「床蝨經常出現在縫隙中，或是寢具的接縫上，因此不只是床單、被褥等布類上，就連飯店房間內的抽屜都可能成為牠們的溫床。」

 

　　為了安全起見，Jason因此建議住客可利用酒店懸掛空間來放衣服，或者直接從行李箱中取出衣服。

 

外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨 醫生公開入住酒店衛生貼士

Jason Singh早前於網上拍片分享入住酒店的注意事項。(影片截圖)

 

同場加映：入住酒店須知貼士

 

　　美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方是否有床蝨的蹤跡，也可以檢查距離床5至8英尺內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

 

　　以下3個入住酒店須知的貼士

 

外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨 醫生公開入住酒店衛生貼士

旅客在預訂酒店前參考美國「床蝨地圖」網頁The Bed Bug Registry的資料，上面記載了北美及英國不同地區逾2萬宗床蝨報告，進一步保障自己。

外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨 醫生公開入住酒店衛生貼士

避免碰電視遙控器及未覆蓋的玻璃杯。

外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨 醫生公開入住酒店衛生貼士

避免使用酒店提供的洗漱用品。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#酒店#家具#美國#醫生#酒店衛生#床蝨#床褥#抽屜#床單#被褥#皮膚科
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