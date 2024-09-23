過量糖份心血管疾病風險大增！49款非高糖樽裝飲品名推薦！營養師教睇標籤選購健康飲品

夏日炎炎，不少人都會喝樽裝飲品消暑解渴，但市面上許多飲品都含有大量糖分，尚營坊澳洲註冊營養師Sylvia接受訪問時指出，過量攝取糖分容易造成肥胖問題，甚至增加患心血管疾病的風險。為此，本報最近檢視市面上常見的樽裝飲品，整理了49款「非高糖」名單。

樽裝飲品｜49款非高糖樽裝飲品

Sylvia指出，根據本港衞生署，每100毫升飲品如果糖分超過7.5g就視為含高糖分的飲品。世衛建議，一個每日攝取2,000卡路里的成年人，不應攝取超過50g的「遊離糖」，若想更健康，世衛建議每日攝取少於25g的遊離糖，相當於6茶匙的糖。當然，Sylvia會建議大家選擇無糖飲品。

無糖：

OOHA 白桃烏龍茶味汽水

OOHA 檸檬蜂蜜味汽水

OOHA 柚子海鹽味汽水

UCC 冷釀黑咖啡

三得利 特級黑咖啡

維他 冷泡無糖鐵觀音茶

津路鳥龍茶

三得利 烏龍茶無糖

三得利 伊右衞門綠茶飲品

MEADOWS 大紅袍烏龍茶

MEADOWS 茉莉花茶

MEADOWS 羅漢果

淳茶舍 大紅袍烏龍茶飲料

淳荐舍 銀毫茉莉綠茶

伊藤園 茉莉花茶

伊藤園 無糖綠茶

道地 極品解茶

道地 極品桂花香茶

道地 極品玄米茶

鴻福堂 羅漢果(無糖)

可口可樂無糖

低糖：

IF100%椰青水

MALEE 椰子水

COCOWAY 100%椰子水

MEADOWS 夏枯草

道地 極品烏龍奶茶

道地 蜂蜜綠茶

KIRIN 午後紅茶原味

雀巢茶品 冰極檸檬茶

雀巢茶品 雜莓味烏龍茶

鴻福堂 銀菊露

清熱酷 綠涼茶

清熱酷 草本百花菊

葡萄適 香橙味

非高糖：

伯朗咖啡 特選咖啡

伯朗咖啡 藍山風味

維他 港式奶茶

維他 錫蘭檸檬茶

KAGOME 野菜一日營 蔬菜混合汁

KAGOME 野菜生活100 甘筍混合汁

MEADOWS 竹庶茅根飲品

紅茶花伝 蜜桃茶飲料

紅茶花伝 香橙紅茶

鴻福堂 雪梨茶

鴻福堂 竹庶茅根

寶礦力水特 電降解質補充飲料

佳得樂 橙味飲品

維他奶 豆奶

維他奶 麥精豆奶

Sylvia提到，遊離糖並無營養價值，人的身體無需從糖分中攝取額外的卡路里，如果攝取過量糖分，可能會增加熱量的攝取從而增加體重，容易造成超重或肥胖問題。而超重或肥胖問題會增加患心血管疾病、二型糖尿病，以及某些癌症風險。

樽裝飲品｜挑選樽裝飲品小貼士

Sylvia建議市民在選購飲品前，應先查看飲品包裝上的成分表，若成分表上含有葡萄糖、濃縮蔗汁、濃縮果汁、蜜糖、糖漿這些成分，就代表該飲品添加了糖。當這些成分排在成分表越前的位置，就代表成分越多，所以應該盡量避免選擇。

另外市民要小心誤墮陷阱，雖然現時市面上部分飲品標榜無添加糖，但並不代表該飲品不含糖分可以無限飲，例如市面上一些果汁，雖然它標明無添加糖，但果汁本身其實已經含有果糖，一杯無添加糖的橙汁或蘋果汁，已經相當於3個中型橙或蘋果的糖分。

而本身患有糖尿病的患者更加要小心，因為在製作果汁的過程中，水果裡的纖維和抗氧化物或維生素會被破壞，減低了水果原先的營養價值，令果汁的升糖指數提升，導致糖尿病患者的血糖升得更高、更急，因此糖尿病患者應該盡量減少飲果汁。

市面上還有部分飲品標明低糖，但要小心低糖亦不一定代表健康。根據食物安全中心的營養標籖指引，每100毫升飲品如果糖分不超過5g，即為低糖。有些飲品雖然符合低糖的標準，但如果一枝飲品有500毫升，若全部喝完，其實也喝了不少糖分落肚。例如，市面上一些低糖飲品，每100毫升含有4.8g糖，即如果喝了整枝500毫升，其實已經喝了24g糖，相當於6茶匙的糖。

樽裝飲品｜不同飲品需要注意不同地方

零糖飲品

近年市面也有愈來愈多添加了甜味劑（代糖）的零糖飲品，標榜無卡路里，但其實是用甜味劑來取代糖分提供甜味。糖尿病患者對於攝取碳水化合物會有所限制，但因為甜味劑不會被消化，所以不會影響熱量攝取以及胰島素的血糖水平。所以對於糖尿病患者，甜味劑是比較適合取代蔗糖為食品添加甜味。同時，減肥人士也可以藉著喝少了糖分的飲品，攝取更少糖分從而減少卡路里的攝取。

需要注意的是，雖然代糖無卡路里，但部分人不太接受其味道，另外也有些人喝了某些代糖可能會出現腸胃不適，過量攝取的話可能會出現腹瀉。因此，市民盡量不要過量飲用代糖飲品，以及代糖的甜度較高，會令大家不自覺地更加嗜甜，改變了口味，長遠來説增加了進食高糖食物或飲品，從而導致增磅。

因此，如果想要有減肥的效果，就要改變飲食習慣，儘量減少進食含天然糖分或代糖的食物，最好以清水、水果清茶來代替甜味的飲品，以及多吃蔬果這類天然的食物來減低對甜味的欲望，效果會更好。

奶茶

另外，雖然市面上也有低糖的奶茶，但奶茶的致肥元兇其實不是糖分，而是脂肪。因為大多數奶茶，尤其是港式奶茶加入了植脂淡奶，淡奶屬於濃縮奶，其脂肪含量比全脂奶高2.5倍，當中的脂肪有一半屬於飽和脂肪，當過量攝取飽和脂肪就會增加患上高膽固醇的風險，長遠影響心臟血管健康。

因此Sylvia建議市民在選購樽裝奶茶或包裝奶茶時，要留意當中的糖分之餘，還要留意脂肪含量及成分表是否含有植脂淡奶；如果是西方的英式奶茶這類飲品，也要留意成分表是否含有全脂奶，全脂奶也是較高飽和脂肪，同樣會增加心血管疾病、高膽固醇的風險。

咖啡

至於咖啡，同樣地在選購牛奶咖啡，例如拿鐵、卡布奇諾這類飲品時，都要在留意糖分的同時，還要檢查是否含有全脂奶的成分。

轉載自晴報